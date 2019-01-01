YORUM | Trabzonspor Sosa - Obi Mikel ikilisini kaldıramıyor

Bordo mavililer hücumda oldukça etkili ancak savunmada gereken direnci gösteremiyor. Göze iki isim batıyor: Sosa ve Obi Mikel...

| İlker Yılmaz

Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı ve Caleb Ekuban'ın yokluğunda 'un nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyordu. Bordo mavililer 'ne karşı da oldukça tempolu başladı. Atılan gole kadar öyle akışkan bir futbol sergilediler ki ne Abdülkadir'in ne de Ekuban'ın eksikliği hissedildi. Ancak aynı şeyi Trabzonspor'un defans kurgusu için söylemek zor. Karadeniz ekibi rakibin hızlı hücumlarında sık sık sorun yaşadı, yeterli sertliği gösteremedi. Burada da ön plana Sosa ile Obi Mikel çıktı...

Trabzonspor'da en çok merak edilen konu yeni transfer John Obi Mikel'in performansı. Nijeryalı yıldızın tecrübesi ve futbol aklı bu lig için tabii ki oldukça yeterli ancak fizik gücü ve temposu Trabzonspor'un oldukça altında. Bunu AEK maçında görmüştük ve Ünal Karaman da bu sebepten Mikel'i karşısında oynatmamıştı. Anlaşılan o ki milli maç arası da yıldız oyuncunun toparlanmasına yetmemiş. Obi Mikel'in Trabzonspor'da oynayabileceği tek yer de defansın önü oluyor. Ama bu sefer de önündeki ikili önem kazanıyor. Ünal Karaman'ın en zor tercihi de bu olacak.Çünkü defansif olarak yetersiz olan hem Obi Mikel hem de Sosa aynı anda sahada olunca rakibe birçok fırsat doğuyor.

Kim gitsin?

Obi Mikel maç boyu 9 ikili mücadeleye girerken bunların 5'ini kaybetti. Sosa ise 14 ikili mücadelenin 9'unu kaybetti (Bu arada 7 ikili mücadeleye giren Avdijaj da 6'sını kaybetti!). Abdulkadir Parmak ise girdiği 8 ikili mücadelenin 6'sını kazanmayı başardı. Yani bir bakıma orta sahada tek başına ayakta kaldı. Sosa için bu rakamlar şaşırtıcı değil. Arjantinli oyuncu geçtiğimiz sezon da ligin en çok çalım yiyen oyuncusuydu. Ancak Sosa'nın yaşını, liderliğini, pas kalitesini, duran toplardaki başarısını tartıya koyunca göze battığını söyleyemeyiz. Obi Mikel için aynı şeyleri söyleyebilir miyiz?

Geçtiğimiz sezon zor durumdaki Ankaragücü'nü toparlayan teknik direktör Mustafa Kaplan, Gençlerbirliği ile sezona talihsiz bir başlangıç yaptı. İlk 3 maçta 0 puan alan Kırmızı Karalar'ın ligden düşeceğini düşünenler hiç de azımsanmayacak sayıda. Ancak Trabzonspor maçı gösterdi ki bu hiç de kolay olmayacak. Kaplan öyle veya böyle Gençlerbirliği'ni toparlayacağının sinyallerini verdi.