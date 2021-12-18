YORUM | Trabzonspor rakiplerinin planını bozdu, skorla değil ısrarcı oyunuyla

Seri galibiyetler, geçen sezondan bu yana devam eden namağlup serisi ve tüm planları bozan Antalyaspor yenilgisi…

Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon ilk mağlubiyetini Akdeniz ekibine karşı alan Trabzonspor için Hatayspor maçı önemli bir sınav anlamı taşıyordu. Namağlup bir takımın yenilgiden sonra vereceği ilk reaksiyon çok önemli. Abdullah Avcı, Süper Lig'de uzun yıllar şampiyonluk mücadelesi verdi, galibiyet serileri yakaladı ancak geçmişte kazandıklarından çok kaybettikleriyle ön plana çıktı. Trabzonspor için de bundan farklı bir tablo yok. Son yıllarda verdiği şampiyonluk yarışlarından dramatik bir şekilde ayrılan Karadeniz ekibi bu yazgıyı aynı kaderi paylaştığı Avcı ile değiştirmeyi umuyor.

Antalyaspor mağlubiyetine Nwakaeme'nin yokluğu da eklenince Hatayspor karşısında alınacak sonuç ve oynanacak futbol daha kritik bir önem taşıyordu. Zira Hatayspor ligin güçlü organizasyona sahip dinamik takımlarından biri. Her ne kadar zirvede yalnız ilerlese de Trabzonspor'un üst üste alacağı ikinci mağlubiyet bize farklı bir şeyler anlatabilirdi.

Abdullah Avcı'nın takımı kolay olmayanı başardı: Antalyaspor maçı hiç oynanmamış, Trabzonspor hiç yara almamış gibiydi. Hatayspor karşısındaki egemen oyun meyvesini de erkenden verdi. Djaniny ve Cornelius'un üst üste golleri bu sezon klasikleşmiş Trabzonspor futbolunu yine yansıttı. Ligde ilk üç sıraya kadar çıkan Hatayspor, Karadeniz'de çaresiz kaldı. Bunda en önemli faktör şüphesiz Abdullah Avcı ve ekibinin kararlı futboluydu.

Trabzonspor’da takımın hücumdaki en etkili silahlarından Nwakaeme sakatlığı nedeniyle yoktu. Buna rağmen Avcı'nın ekibi bulduğu gollerin ikisinde de sol kanadı kullandı ve bize net bir mesaj verdiler. Önemli bir futbolcunun yokluğu oyun formasyonunu etkileyebilir ancak ısrar edilen bir oyun varsa bunu değiştirmek kolay değil. Dolayısıyla Avcı’nın takımında kişiler değil, oyunun gücü daha ağır basıyor.

Hatayspor gibi üst sıraları zorlayan ve futboluyla öne çıkan bir takım, Trabzonspor kalesine ilk yarı boyunca şut atamadı. Ömer Erdoğan'ın ekibi bu sezon bu durumu ilk kez yaşadı.

Cornelius'a da ayrı bir parantez açmak gerekiyor. OPTA verilerine göre; Danimarkalı golcü ligdeki son 4 isabetli şutta da golü buldu. Sörloth'a doyamayan Trabzonspor'un fırsatları kaçırmayan net bir golcüye daha sahip olması bu yarışta önemli.

4 - Süper Lig'de çektiği son dört isabetli şutta da fileleri havalandıran @Trabzonspor forveti Andreas Cornelius, daha önceki 10 isabetinde 3 gol atabilmişti. Keskin. pic.twitter.com/1H0oyH4UJn — OptaCan (@OptaCan) December 18, 2021

Trabzonspor rakiplerinin planını bozdu. Puan farkının üst üste kayıplarla daralması sezon içinde Karadeniz ekibine baskı yaşatabilirdi. Ancak Antalyaspor maçına perde çekip Hatayspor’a karşı kaldıkları yerden devam etmeyi başardılar. Kısacası Abdullah Avcı'nın maç sonunda söylediği gibi, büyük takım reaksiyonu verdiler. Bu, Trabzonspor'un çok uzun süredir hasret kaldığı bir tepkiydi.

Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin derbide karşılaşacağı, yaralı Galatasaray'ın formda Başakşehir ile çarpışacağı bir haftada Trabzonspor sendelediği yerden hızlıca kalkıp yoluna devam etmeyi bildi.

Kayıplar yaşanır, sizi hedefe götürecek şey takım ve oyun kimliğini kaybetmemektir. Trabzonspor önemli bir dönemde kritik bir sınavı kendi tarzıyla geçmeyi başardı. Yeni bir galibiyet serisi gelir mi? Artık işten bile değil.