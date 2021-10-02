YORUM | Trabzonspor geçtiğimiz sezonu üçe katladı

Abdullah Avcı göreve geldiğinde ligde sekiz haftada altı puanı Trabzonspor, aynı sürede 18 puana ulaştı.

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 2-1'lik skorla mağlup ederken, ikinci milli araya da namağlup girmeyi başardı.

Maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan bordo-mavili takım her geçen hafta gelişen oyunuyla şampiyonluk yarışını son haftaya dek sürdüreceğinin sinyallerini verirken, deplasmandaki beş maç sonunda dördüncü galibiyet dikkat çekti.

Avcı'nın geçtiğimiz sezon göreve başladığı ilk karşılaşma dokuzuncu haftada oynanan BB Erzurumspor maçıydı ve bu karşılaşma öncesinde Karadeniz ekibinin sekiz hafta sonunda sadece bir galibiyeti ve altı puanı vardı. Bugün itibarıyla sekiz hafta sonunda 18 puana toplayan Trabzonspor geçtiğimiz sezonu üçe katlamasının yanı sıra 2,25'lik puan ortalaması da geçen sezonki şampiyonluk ortalamasının üzerinde seyrediyor.

İştahlı görüntü

Bakasetas'ın sıklıka derine gelerek top aldığı görüntüsüyle daha çok Avcı'nın son sezonundaki Başakşehir gibi 4-3-3 oynayan Trabzonspor'da 56'da yerini Abdülkadir'e bırakan Gervinho formsuz görüntüsünü sürdürse de yakalanan çok sayıda gol fırsatı dikkat çekti.

Danimarkalı santrfor Cornelius sadece ilk yarıda üçü ceza sahası içerisinden olmak üzere dört şut çekerken, maçı 16 şutla tamamlayan ve bu sezon deplasmanda en fazla şut çektiği maçı oynayan Trabzonspor'un bu istatistiği takımın iştahını da ortaya koydu.

Büyük bölümünü 10 kişi oynadığı Konyaspor deplasmanı ile bu maçta 90 dakika başına ortalama 283 isabetli pasla oynayan Trabzonspor topa sahip olmaktan çok direkt bir oyun anlayışını benimsemiş gibi görünürken, 18 yaşındaki genç stoper Ahmetcan Kaplan da ilk 11'de çıktığı ilk karşılaşmada alkış aldı.

Emrah Başsan kilit rol oynuyor

Milli araya 11 puanla giren Kayserispor ise son yılların aksine düşme hattının uzağında olmasının rahatlığını yaşıyor gibi görünüyor. Hikmet Karaman yönetiminde Galatasaray'ı 3-0 yenerek sürpriz bir skora imza atan ev sahibi takım, İsviçreli golcü Mario Gavranovic son dakikalarda yakın mesafeden çektiği şutta çerçeveyi bulabilse bu maçtan da puanla ayrılabilirdi.

Geçen sezon Dinamo Zagreb formasıyla 18 gole imza atan ve İsviçre formasıyla EURO 2020'de de boy gösteren tecrübeli oyuncunun sezonun geri kalan bölümündeki performansı, sarı-kırmızılı takımın ligdeki sıralamasında belirleyici rol oynayacak.

Öte yandan geçtiğimiz sezon BB Erzurumspor'un düşmesine engel olamasa da sezonu 7 gol ve 7 asistle tamamlayan ve bunun yanı sıra ligin en fazla şut pası veren oyuncularından biri olan Emrah Başsan da bu sezon da kariyerinin ilk kafa golünü attığı ve dört şut pası verdiği 90 dakikanın ardından takımının kilit oyuncularından biri olacak gibi görünüyor.