YORUM | Trabzonspor 2019-2020 sezon değerlendirmesi: Son eşik

Yusuf Yazıcı'yı kaybeden ama iddialı oyunundan eksilmeyen Trabzonspor, hasreti bitirip zirveye çıkabilecek mi?

YORUM | Cem Ak

Geçtiğimiz sezonu 4. sırada tamamlayan ve oynadığı oyunla büyük beğeni toplayan , gözünü yükseğe dikti. Şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen bordo mavililer, Yusuf Yazıcı’yı kaybetmesine rağmen gücünden ödün vermeyerek doğru yapılanmanın meyvelerini topladı. Zirveye çıkmak için atlamaları gereken son eşiği geçip geçemeyeceklerini dikkatle takip edeceğiz.

Kadro

Trabzonspor’un elinde Süper Lig’de büyük etki yaratabilecek bir iskelet mevcut. Savunma hattına yapılan takviyerle birlikte adeta eksik bölgesi kalmayan bordo mavililer, bu sezon derin bir rotasyonun da keyfini sürecek. Genç ve potansiyelli oyuncuları kadrosuna katmaya devam eden, Yusuf Yazıcı hariç elindeki iskeleti koruyan Trabzonspor, kalite olarak oldukça yeterli bir ekip kurmuş durumda. Hatta Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür’den birini sağ çizgide oynatan Trabzonspor, Yusuf’un ayrılığı ile daha dengeli bir yapıya kavuşmuş bile olabilir.

Kağıt üzerinde yeterli gözükse bile kilit isimlerin performansı bir hayli önemli olacak. Yeni transfer Alexander Sörloth birinci forvet olacaksa, Trabzonspor’un gol sorunu çektiği maçlar izleyebiliriz. Bunu aşmak için Ekuban – Nwakaeme – Abdülkadir üçlüsünün 25 gol barajını geçmesini bekleyecekler. Eğer gol katkısı üretebilirlerse geriye bir tek savunma hattında istikrarı bulmak kalacak. Geride kalan sezon belki de en büyük sorun stoper bölgesiydi. Aynı bölge bu sene de başarı çıtasını belirleyecek gibi gözüküyor.

Teknik direktör: Ünal Karaman

Fatih Terim, ’ı geriden getirerek şampiyon yaptı belki ama Ünal Karaman’ın Trabzonspor’u taşıdığı nokta ona geçtiğimiz sezonun en iyi teknik direktörü payesini getirecek cinstendi. Elindeki malzemeyi oldukça verimli kullanan ve Onazi’nin sakatlığından sonra ortaya koyduğu sıra dışı çözümlerle hayranlık uyandıran başarılı çalıştırıcı, Abdulkadir Parmak, kaleci Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi gibi isimlerden aldığı verimle de takdiri haketti.

Geçen sezon çok dar bir rotasyona sahip olan Karaman’ın elinde artık daha fazla opsiyon var. Bu başka sorunlar yol açacak olsa da Ünal Hoca’nın buna benzer sıkıntıları tercih edeceği de aşikar. Eğer Ünal Karaman bu ekipten işleyen bir yapı yaratıp rolleri doğru dağıtabilirse Trabzonspor bir seviye daha atlayabilir ve zirve yarışında adından sıkça söz ettirebilir.

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Beklentiler

Elbette Trabzonspor’u takip eden herkesin beklentisi şampiyonluk. Ana rotasyonda fazla değişikliğe gitmeyen ve oyunu oturmuş bir takım olarak bunu başarma potansiyelleri oldukça mevcut. Kilit oyuncuların performansları ve uzun maratonda sakatlık gibi faktörlerin yanında sezona iyi girmek Trabzonspor için hayati önem taşıyor. Taraftarın beklentileri bu denli yükselmişken sezona yavaş başlamak hiç beklenmedik tepkilerin oluşmasına ve yokuş aşşağı bir gidişe yol açabilir. İlk iş olarak bu senaryodan uzak durmak zorunda bordo mavililer.

Giriş kısmından sağlam çıkabilirlerse mayıs ayına kadar yarışın içinde bir Trabzonspor izlemememiz için hiçbir sebep yok. Bazı noktalarda şansları da yaver giderse son eşiği atlayabilirler. Hiç şüphesiz, bordo mavili ekibin bu meydan okuması 2019-2020 Süper Lig sezonuna önemli bir renk katacak.