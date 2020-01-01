YORUM | Trabzonspor 2019-2020 ilk yarı değerlendirmesi: Trabzonspor Karadeniz'in dalgalı sularında

Trabzonspor eksiklerine rağmen mücadelesi ve hırsıyla alkış alıyordu. Ancak Ünal Karaman'ın takımdan ayrılması tüm dengeleri altüst etti.

YORUM | İlker Yılmaz @ilkeryilmazz

Sezona teknik adam değişikliği yapmadan başlayan , altyapıdan yetiştirdiği oyuncuların fazlalığıyla önceki sezondan bıraktığı gibi sempatik bir giriş yaptı. Sparta Prag ve AEK'yı eleyerek 'ne katılan yapan bodo mavililer, ligde de fena sayılmayacak bir performans sergiledi. Her şey güzel ve yolunda giderken bir anda Ünal Karaman ile yaşanan ayrılık süreciyle Trabzonspor kendini bir anda Karadeniz'in dalgalı sularında buldu.

Trabzonspor sezonun ilk yarısında oynadığı 17 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Bordo mavililer 32 puan toplarken 35 gol attı 19 gol yedi. Avrupa Ligi'nde ise , ve Krasnodar'ın olduğu grupta sadece 1 puan alarak elendi.

Takımın artıları

Sezon başından bu yana sakatlıklarla uğraşan Trabzonspor dar rotasyonuna ve zaman zaman evinde aldığı sürpriz mağlubiyetlere rağmen ligin ilk yarısını nispeten istediği sonuçları alabildi. Sağ bek ve sol bek alternatifsizliğine önce Kamil Ahmet Çörekçi, sonra da altyapıdan Serkan Asan ve Abdurrahim Dursun'u takıma monte ederek iki yeni oyuncu kazanan Ünal Karaman, orta sahada Obi Mikel, Sosa, Abulkadir Parmak 3'lüsü oturdu. Bu ekibe Ndiaye katıldı, Mart ayından sonra da Abdülkadir Ömür katılacak. Forvette Sörloth kariyerinin en parlak dönemini geçirirken Nwakaeme de geçtiğimiz sezonki istikrarını devam ettiriyor.

Ne yapmalı?

Trabzonspor ile Ünal Karaman'ın ayrılığının ardından kulübü zor günler bekliyor. Özellikle yönetim büyük yara aldı. Muhtemel bir başarısızlıkta taraftarın faturayı kime keseceği çok açık.

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Ahmet Ağaoğlu, takımı Hüseyin Çimşir'e emanet ettiklerini söyledi. Hüseyin hoca 5 yıldır profesyonel antrenörlük yapıyor. Daha önce Akhisarspor, Erciyesspor, ve 'da Mustafa Reşit Akçay'ın ekibinde yer aldı. Muhakkak onun için de Trabzonspor teknik direktörü olmak büyük bir fırsat. Elinde tecrübeli ve gençlerden kurulu, gelişmeye müsait bir takım bulunuyor.

Ünal Karaman, sakatlıklar gelmeye başladığından bu yana elindeki kadro rotasyonunun dar olduğundan dem vuruyordu. Hüseyin hocanın elinde de dar bir rotasyon olacak. Devre arası bir kaç takviye ile rotasyon genişletilebilir. Ama yapılacak olan katkı da Donis Avdijaj kalitesinin seviyesinde olacaksa buna da gerek yok, sadece Ndiaye takviyesiyle yola devam edilebilir.

Şampiyonluk mu? Kadro kalitesinden öte bu motivasyon düşüklüğüyle oldukça zor...