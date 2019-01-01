YORUM | Sunday Mba: Cin!

2013 yılındaki turnuvada parladı, yolu Türkiye'ye de düştü. Ama düşüşü çabuk oldu. Tanıdık bir isim olan Nijeryalı Sunday Mba'nın hikayesi...

YORUM | Ali Murat Hamarat @alimhamarat

Sunday Mba... Kuvvetle muhtemel sadece bir turnuvada süper kahraman olan sıradan bir fani, kim bilir belki de Afrika Uluslar Kupası denince aklımıza düşen en gizemli öykülerden biri. 'da bir anda beliren cin, muazzam iki golle 'yı zafere taşıyan hin!

Yolu bu topraklardan da geçen orta saha oyuncusu 1988'de doğdu. Pepsi Futbol Akademisi'nde yetiştikten sonra ülkesinin birçok takımında top koşturan delikanlı, 2012'de ilk kez milli formayla tanışıyordu. 'Süper Kartallar'ın Angola ile golsüz berabere kaldıkları maçta olmasa da bir sonraki Liberya randevusunda parlamış; iki de gol atmıştı.

Takımda köklü değişikliklere giden teknik direktör Stephen Keshi'nin kadroya kattığı yeni yüzlerden biri olan Mba, bir anda kendisini Libya'daki iç savaş nedeniyle Güney Afrika'ya alınan 2013 Afrika Uluslar Kupası'nda buluyordu.

Grupta önce Burkina Faso, ardından da son şampiyon Zambiya'yla berabere kalan Nijerya'nın yoluna devam etmesi için Etiyopya'yı yenmesi gerekiyordu. Mba ilk kez bu maçta sahne alırken, galibiyeti getiren goller Fenerbahçeli Victor Moses'ten gelmişti.

Keshi'nin talebelerinin çeyrek finaldeki rakibi turnuvanın favorisi 'ydi. Mücadele adeta tanıdıklar resmî geçidiydi. Bir tarafta Didier Drogba, Emmanuel Eboue, Didier Zokora ve Sol Bamba vardı, diğerinde Ogenyi Onazi, Kenneth Omeruo, Godfrey Oboabona, Joseph Yobo, Emmanuel Emenike ve Moses...

Emenike ile Cheick Tiote'nin karşılıklı golleriyle mücadele devam ederken, 78'de Jay-Jay Okocha'ya nazire yapan Mba, turu getirmişti. Orta sahanın gerisinde topla buluşan oyuncu, driplinigini güzel bir vuruşla süslemişti.

Yari finalde Mali karşısında Kartallar yüksek uçarken, bizimkilerle Mba yine sahadaydı. 4-1 biten karşılaşmada ağları yine bulan Emenike, Mubarak Wakaso'yla birlikte gol krallığını paylaşıyordu.

Şampiyon Johannesburg'da belli olacaktı. Daha önce altı final görüp bunların ikisinde mutlu sona ulaşan Nijerya, tarihinde bir kez yarı final oynayan Burkina Faso'ya karşıydı. Her iki ülkenin gruptaki randevusunda kazanan çıkmamış, puanlar paylaşılmıştı.

40. dakikada bu sefer soluyla şiir yazan Mba takımını öne geçirmişti. Moses'in savunmadan seken vuruşunda top önünde bulan oyuncu, meşin yuvarlağı bir rakibinin üstünden aşırdıktan sonra köşeyi bulmuştu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, Nijerya kupayı kaldırmıştı.

Kartallar sürpriz bir şekilde zafere ulaşırken, turnuvada yeryüzünün dört bir köşesinde sahne alan yıldızlardan çok kendi liglerinde top koşturan isimsiz bir oyuncu parlamıştı. Ertesi yıl hocası Keshi'yle papaz olan Mba, Bastia aktarmalı Malatya'nın yolunu tutuyordu.

O zamanlar ikinci küme tozu yutan sarı-kırmızılı camiada iki sezon geçiren futbolcu çok da göz kamaştıramıyordu. Takımının Süper Lig vizesi almasında katkısı olan orta sahanın kulüple ilişkisi 2017'de kesiliyordu. O günden beri de Mba'nın bir takımı yok.

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Bugün 30 yaşında olan futbolcunun Afrika Uluslar Kupası'nda attığı iki gole bakın, süper kahraman sanacaksınız.

2013'ten bu yana ne zaman kıtanın şampiyonası başlasa, birileri onu anıyor; akıllara da Aladdin'in sihirli lambası geliyor.