YORUM | St Johnstone maçının skoru aldatmasın

Galatasaray, St Johnstone önünde tur için gereken skoru alsa da, sahadaki oyunla ilgili soru işaretleri kaybolmadı.

1-1'in rövanşında deplasmanda St Johnstone ile karşılaşan Galatasaray ilk maçtan üç farklı isimle sahada yer aldı. Bu üç ismin ikisi Galatasaray'ın yol ayırmak için her yolu denediği Mbaye Diagne ve Sofiane Feghouli idi.

İlk maçta orta alanda yaratıcı oyuncu eksikliği çeken Galatasaray bu açığı Feghouli ile kapatmaya çalıştı. Ancak daha günler önce Başkan Burak Elmas'ın "Takımdan gitmeleri için görüşme yaptık" dediği Cezayirli yıldız yine vasat bir oyun sergiledi.

İki stoperi hataya zorluyorlar

St. Johnstone top rakipteyken kendi yarı alanında bekleyip kaptığı toplarla hızlı çıkmaya çalışıyor.

İlk 45 dakikada bunu birçok kez yaptılar. Özellikle Marcao'nun kart gördüğü pozisyon buna en büyük örnekti. Sarı-kırmızılıların orta alan oyuncularının cılız paslarına da İskoç ekibi iyi çalışmış.

Kerem oynadıkça büyüyor

Galatasaray ikinci yarının başında da biraz bocalasa da oyuncuların bireysel yetenekleri sayesinde ikinci golü buldu.

Maç boyunca sahada yokları oynayan Arda Turan, Kerem'in önüne bıraktığı pasla takımının öne geçmesinde büyük rol oynadı.

Kerem attığı goller ve yaptığı asistlerle maçın kahramanı oldu. Parantez açılması gereken bir diğer isim de Diagne... Senegalli yıldız takım arkadaşları tarafından pozisyona sokulduğu zaman çok tehlikeli olabiliyor.

Yeter ki istediği topları alabilsin.

Fatih Terim'i zor günler bekliyor

Mostafa Mohamed'in düşen performansı, takımdan gönderilmesi beklenen Diagne'nin yükselen grafiği deneyimli teknik direktör için gelecekte büyük soru işaretleri doğuracak.

Bu maçtan sonra Fatih Terim, Diagne ile ilgili farklı bir karar almış olabilir.

Feghouli ne olacak?

Her ne kadar gol atmış olsa da sahada yokları çok oynayan, ikili mücadelelerde ayakta kalmakta zorluk çeken yıldız oyuncu maçta kaptanlık pazubandı da taktı.

Yönetim göndermek için her yolu denerken Fatih Terim'in bu hamlesi kafaları karıştırdı.

Galatasaray bir üst turda Danimarka ekibi Randers ile eşleşti. Sarı-kırmızılılara hem bu eşleşmede hem de Giresunspor maçında bu performanstan çok daha fazlası lazım.