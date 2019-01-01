YORUM | Sezonun en iyi 45 dakikası

Abdullah Avcı'nın kurduğu planı kusursuz bir şekilde sahaya yansıtan Beşiktaş, neredeyse sahadaki bütün oyuncularından istediği katkıyı almayı başardı

| Can Doğan

Aslında maçın başlama vuruşundan önce üst üste beşinci galibiyeti hedefleyen Beşiktaş'ın nasıl bir ruh halinde olduğuna ufak bir spoiler almıştık Burak Yılmaz'dan. Taraftarlarının oturmasını istemeyen yıldız golcü, siyah beyaz renklere gönül vermiş insanların takıma ayak uydurmasını istedi. Bu isteğe olumlu cevap veren Beşiktaş taraftarı, sahada oynanan oyununun da etkisiyle maç boyunca ne bir daha yerine oturdu ne de desteğini kesti.

Beşiktaş, öyle bir ilk yarı oynadı ki neredeyse her şey kusursuzdu. 9'u isabetli toplam 15 şut, %89'luk isabetli pas yüzdesi, atılan üç gol, kaçan çok daha fazlası... Hal böyle olunca geride kalan 12 haftada ilk yarılarda toplam 3 gol ( 1, 2) atabilen siyah beyazlılar bu rakamı ilk 45 dakikada yakaladı.

Bütün planları tıkır tıkır sahaya yansıtan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, maçın fişini ilk yarıda çekti. Gerektiği yerde gerektiği zamanda akıllı bir şekilde yapılan baskı hem rakibin bütün dengesini bozdu hem de Beşiktaş'ın fazlasıyla boşluk bularak daha rahat atak geliştirmesini sağladı.

Burak Yılmaz geri döndü

6 Ekim'de oynanan maçından sonra yaşadığı suskunluğu geçtiğimiz hafta karşısında bozan "Kral", maçıyla tam anlamıyla sahalara geri döndü diyebiliriz. Rakip yarı alanda basmadık yer bırakmayan 34 yaşındaki oyuncuyu, bir atakta sol kanatta, bir atakta sağ kanatta, bir atakta ortada izledik.

Bazı pas ve şut seçimlerini daha doğru yapsaydı, özellikle ilk yarıda olandan farklı bir skorla karşılaşmamız muhtemeldi ama Atiba'ya yaptığı asist ve akıl dolu golü taraftarları mutlu etmeye yetti. 90+1. dakikada maçın skorunu belirleyen yıldız oyuncu, yaşadığı tüm sakatlık sorunlarına rağmen 2019 yılında Beşiktaş'ın Süper Lig'de en çok gol (16) atan oyuncusu unvanına da sahip.

Bir parantez de tecrübeli golcünün Kayserispor'un genç oyuncularına karşı gösterdiği tavrına açmak gerekiyor. Maçtan önce Süper Lig tarihinin gol atan en genç oyuncusu olan Emre Demir ile sohbet eden Burak Yılmaz, 64. dakikada Nurettin Korkmaz'ın N'Koudou'ya yaptığı faulün ardından 17 yaşındaki oyuncuya sarılarak dikkatleri çekti.

Beklenen katkı bu maçta geldi

Hücumlarda kanatlardaki oyuncularını daha çok kullanan Beşiktaş'ta Konyaspor maçında bir türlü gelmeyen orta saha katkısına bu maçta ulaştı.

Varyasyonları artırmak adına Elneny-Atiba ikilisinin hücumlara katılması gereken siyah beyazlı ekipte, Atiba takımını öne geçirirken, Elneny üçüncü golde Burak Yılmaz'a asisti yapan oyuncu oldu. Bu ikilinin göstereceği performans Beşiktaş'ı önümüzdeki haftalarda önlenmesi daha zor bir takım haline getirecek.

2 - Atiba Hutchinson'ın bu sezon Süper Lig'de çektiği iki isabetli şut da gol oldu. Klas. pic.twitter.com/kxkerbBLcq — OptaCan (@OptaCan) December 2, 2019

Atiba, 74. dakikada yerini Oğuzhan'a bırakırken taraftarların gol olmuşçasına tezhüratta bulunmasını sonuna kadar hak eden bir oyun sergiledi. Kanadalı oyuncu, bu sezon Gaziantep FK maçından sonra kaleye çektiği ikinci isabetli şutta da golü buldu.

Elneny ve Atiba ne kadar iyiyse Ljajic de bir o kadar etkisiz kaldı. Geçen sezon Beşiktaş'ın en iyi oyuncularından biri olan Ljajic'in böylesine uygun bir maçta bile istenilen performansı sergileyememesi hayal kırıklığı yaratıyor.

Bülent Uygun gençlere inanmaya devam etmeli

karşısında attığı golle Süper Lig tarihine geçen 15 yaşındaki Emre Demir, ilk 11'de başladığı ilk maçta 90 dakika sahada kaldı. Heyecanlı olduğu her halinden belli olan Emre'nin yaptığı hatalara rağmen oyunda kalması gelişme çağındaki bir futbolcu için gerçekten çok önemli.

Kayserispor'un bir diğer genç oyuncusu Nurettin Yılmaz da ikinci yarıda oyuna girdiği maçta hırslı ve mücadeleci yapısıyla takdirleri topladı.

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Ancak Kayserispor bu sezon bir hayal kırıklığı yaşamak istemiyorsa Bernard Mensah'ın yanına mutlaka birkaç isim daha bulmak zorunda.

Kanatlardaki "Kare As"

Transfer olduklarından bu yana eleştiri oklarının hedefinde olan N'Koudou ve Diaby bugün geçer not almayı başardı. Her geçen hafta Gökhan ve Caner ile uyumları artan ikili, Beşiktaş'ın kanatlarındaki "Kare As"ı oluşturma yolunda hızla ilerliyor.

İki kanat oyuncusunun daha fazla içe kat etmesinden ve diğer ikilinin de çizgilere doğru yayılmasından doğan görüntüyü, bu dörtlü birbirine alıştıkça daha fazla izleyeceğiz. Oyunu geride kabul eden takımlara karşı 1 numaralı anahtar olan kanat etkinliğinin her geçen hafta Beşiktaş'ın en büyük silahlarından biri haline gelmesi kuvvetle muhtemel.