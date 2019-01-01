YORUM | Savunma performansını taçlandıran galibiyet

Siyah beyazlılar, kalesini bir kez daha gole kapattığı maçta Burak Yılmaz ile sonuca giderek zirve yarışında altın değerinde üç puanın sahibi oldu.

| Can Doğan

Pas oyununu tercih eden iki takımın mücadelesinde, kendi oyununu oynamaktan çok Beşiktaş'ı engellemek üzere bir planla sahaya çıktı. Özellikle maçın ilk 15 dakikasında Karius dahil olmak üzere hangi lı oyuncu topu ayağına alırsa alsın yanında mutlaka bir yeşil beyazlı formayı görüyordu.

Konyaspor ilk yarı istediklerini yapan taraftı

Aykut Kocaman'ın bu planı gerekli etkiyi gösterdi ve Beşiktaş istediği kısa paslarla oyunu kurmak istediğinde topu sık sık kaybetti. Siyah beyazlı ekip uzun toplarla atak geliştirmeyi tercih ettiği zamanlarda ise iyi yerleşen Konyaspor savunması atakların tehlikeli hale gelmesine engel oldu.

İlk yarı boyunca ev sahibi ekip sol beki Ferhat ve sağ beki Skubic'i sık sık atağa çıkarırken, Rebocho ve Gökhan Gönül, önlerinde oynayan Caner ve Diaby'ye yeterli katkıyı sağlayamadı. Ljajic ve Burak Yılmaz'ın Konyaspor'un defans hattı arasında kaybolması ve beklenen etkinliği gösterememesi Beşiktaş'ın pozisyon bulmasına engel oldu.

0 - Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 10 maçın dokuzunun ilk yarısında gol atamadı. Durgun. — OptaCan (@OptaCan) November 23, 2019

Konyaspor ceza sahası etrafında çoğalmakta zorlanan siyah beyazlı ekip, Elneny ve Atiba'dan da hücum anlamında verim sağlayamayınca gol için duran topları veya rakibin bireysel hatalarını beklemek zorunda kaldı. İstediği hücum varyasyonları sahaya yansıtamayan Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 10 lig maçında 9. kez ilk yarıyı gol atamadan kapattı.

Milli maç arasından önce kötü bir durumda olan Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman, bu arayı iyi değerlendirmiş ve takımını tekrar en azından savunma yönünden yeniden eski seviyesine yakın bir hale getirmeyi başarmış.,

Beşiktaş fırsatı geri tepmedi

İkinci yarıda Konyaspor, ilk 45 dakikadaki baskısını sürdürmek yerine oyunu geride kabullenmeyi tercih etti. Bu durum Beşiktaş'a daha rahat pas yapma imkanı sağladı. Konyaspor yarı sahasında bir nebze de olsa baskı kurmayı başaran siyah beyazlı ekip, maç boyunca rakip savunmada bulduğu nadir boşluklardan birinde Burak Yılmaz ile öne geçmeyi başardı.

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Golün ardından ikinci yarıya başladığı oyun düşüncesinden vazgeçen Konyaspor, Beşiktaş'ın da topun gerisine geçmesiyle birlikte daha fazla öne çıkmaya başladı ama belki de Abdullah Avcı'nın sezon başından bu yana Beşiktaş'ta en çok geliştirdiği konu olan takım savunması devreye girdi.

2019-2020 sezonuna çok kolay gol yiyerek başlayan siyah beyazlılar, Süper Lig'de oynadığı son 6 maçın 5'inde kalesinde gol görmemeyi başardı. Avcı'nın öğrencileri bu maçta da Konyaspor'a neredeyse hiç pozisyon vermeden ikinci yarıyı tamamladı. Beşiktaş'ın kendi yarı sahasında bu denli sağlam durması ve Karius'un da artan performansı göz önüne alındığında siyah beyazlı ekibe gol atmak ligin geri kalanında hiç de kolay olmayacak.

Son yılların en çekişmeli sezonunu yaşadığımız Süper Lig'de alınan her galibiyetin çok değerli olduğu bir gerçek. Oyundan çok skorun önemli olduğu zamanlarda tabelayı değiştirecek bir oyuncunun olması da büyük bir şans. Beşiktaş bugün buna sahip olduğunu gösterdi ve zirve yarışında "Ben de varım" dedi.