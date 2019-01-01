YORUM | Şampiyonlar Ligi’nde kaçırmamanız gereken 5 maç

Şampiyonlar Ligi geri döndü. Dönüşü muhteşem kılabilecek bu 5 maçı kaçırmamanız gerek.

YORUM | Rezzan Yetiş @rezzan_yetis

Şampiyonlar Ligi, ikinci grup maçları ile 1 Ekim'de yeniden bizlerle birlikte olacak. 'den yalnızca 'ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden çekişmeli 16 maç oynanacak. Ancak bu maçların hepsini izleyecek vakti bulmak bir hayli zor. Peki, 5 maçlık bir liste oluşturmak gerekirse, hangi maçları mutlaka izlemek gerekir?

Not : Galatasaray - PSG maçı, muhtemelen haftanın en çok tercih edilen maçlarının başında olacağı için listeye dahil edilmedi.

1. -

Grup kuraları belli olduğunda F Grubu'nun 'ölüm' gruplarından biri olduğu konusunda kimsenin şüphesi yoktu. Fakat ilk hafta, beklenen düzeyde geçmedi ve 4 takım da berabere kaldı. Antonio Conte önderliğinde 'ya fırtına gibi başlayan Inter, 6'da 6 yaparak şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu şimdiden gösterdi. Bu yoldaki en büyük rakibi ile 7. haftada kozlarını paylaşacak Inter'in öncelikle Barcelona engelini aşması gerekiyor. Öte yandan Barcelona, özellikle 'nin sakatlığıyla sarsılsa da genç yetenek Ansu Fati'nin de yardımıyla ligdeki 7 haftada yalnızca 2 kayıp verdi. Ev sahibinde Messi dışında Ousmane Dembele, Jordi Alba ve Samuel Umtiti gibi önemli isimlerin de sakatlıkları bulunuyor. Inter ise ligdeki havasını da arkasına alır ve sağlam bir performans gösterebilirse, kim bilir, Camp Nou'dan 3 puanla dönebilirler. Haftanın seyir zevki en yüksek maçı, Galatasaray'ın maçından 1 gün sonra oynanacağı için kesinlikle kaçırılmamalı.

2. -

2018-19 sezonunun Şampiyonlar Ligi finalisti Tottenham, B Grubu'ndaki tek galibiyeti alarak lider olan Bayern Münih ile karşı karşıya. Son lig maçında karşısında 10 kişi kalsa da maçı almayı başaran ev sahibi, gruptaki ilk maçında 2-0 öne geçtiği halde Olympiacos ile 2-2 berabere kalmıştı. 'da da lider olan Bayern Münih, Süper Kupa maçından beri hiçbir kulvarda kayıp almadı. Harry Kane ve Robert Lewandowski'nin rakip olacağı bir 90 dakika, adeta bir ziyafet vadediyor.

3. - RB Salzburg

Geçen senenin Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool, gruptaki ilk maçında 'ye 2-0 yenilmişti. Kırmızılar, Genk'i 6-2'lik hezimete uğratan grup lideri Salzburg'u konuk edecek. Özellikle Erling Braut Haaland'ın Anfield'daki performansı merak konusu. Mutlak 3 puanın peşindeki Jürgen Klopp ve ekibine karşı Salzburg'un liderliğini koruma çabası izlemeye değer.

19y 58g - Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi tarihinde Raúl (1995'te, 18 yıl 113 gün) ve Wayne Rooney'den (2004'te, 18yıl 340 gün) sonra turnuvada hat-trick yapan en genç üçüncü oyuncu oldu. Şov. pic.twitter.com/bbhhL925k8

4. -

H Grubu'nda 'yi 1-0 mağlup eden Valencia, Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği 'i 3-0'la geçen Ajax'ı konuk edecek. Grubun galibiyet alan iki takımı, form durumları karşılaştırıldığı zaman fazla benzerlik göstermiyor. Zira Ajax, tüm kulvarlarda oynadığı son 15 maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Öte yandan Chelsea ile Lille mücadele edecekken bu maçtan alınacak 3 puan, çok daha büyük bir önem arz edecek. Zevkli bir maç izleyeceğinizden şüpheniz olmasın.

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5. -

Geçtiğimiz sezonun flaş ekiplerinden Atalanta, 69 puanla ligi 3. sırada bitirerek tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi bileti aldı. Aynı performansı yavaş yavaş göstermeye başlayan İtalyan ekip, 3 maçtır yenilmedi. Bunların son ikisinde 'yı 2-0 mağlup ederken 'yu da 4-1 ile geçmeyi başardı. Shakhtar da Atalanta gibi son 2 lig maçını kazanmayı bildi. Ama ikisi de Şampiyonlar Ligi ilk maçlarında farklı yenilgiler aldı. Atalanta, Dinamo Zagreb'e 4-0 yenildi; Shakhtar ise karşısında 3-0 mağlup oldu. Bu durum, ikisini de bir galibiyet alabilmek adına tetikleyici bir rol üstlenebilir. Bir gözünüzün bu maçta olmasında fayda var.