YORUM | Rotasyondaki isimler fırsatı iyi kullanamadı

Türkiye, Cebelitarık karşısında beklendiği gibi üç puanı aldı, ama oynanan futbol soru işaretlerini gidermeye yetmedi.

Dünya Kupası Elemeleri’ndeki beşinci maçına Cebelitarık deplasmanında çıkan Türkiye, sahadan 3-0 galip ayrılarak G Grubu’nda liderliğini sürdürdü.

Gruptaki diğer maçlarda Norveç, Letonya’yı deplasmanda 2-0 mağlup ederken, Hollanda evinde Karadağ engelini 4-0 ile zorlanmadan geçti.

11 puanla ilk sırada yer alan Millileri, 10’ar puanlı Hollanda ve Norveç takip ediyor. 7 puandaki Karadağ ve 4 puandaki Letonya’nın ardından grubun son basamağında puansız Cebelitarık yer alıyor.

İlk yarıya iyi başladık, kötü bitirdik

Milli takım maçın ilk bölümünde savunma arkasına atılan toplarla etkili oldu. Henüz ikinci dakikada, Kaan Ayhan’ın savunma arkasına koşu yapan Efecan’a attığı kusursuz pas penaltı kazanmamızı sağladı. Enes Ünal’ın kaçırdığı penaltının ardından kısa süre içinde yine yüksek toplarla tehlike yarattığımız pozisyonlar izledik. Fakat Milliler ilk 10 dakikanın ardından bu silahı yeterince kullanamadı. Şenol Güneş’in kenardan oyuncularına yaptığı uyarılar da bu eksikliğe dikkat çeken nitelikteydi. Güneş, özellikle Yusuf Yazıcı’dan savunma arkasına koşular yapmasını istedi.

Ay Yıldızlılar’ın yerleşik hücuma geçtiği anlarda 11 kişiyle sahanın üçte birlik bölümüne çekilen Cebelitarık, savunma planını rakibe hareket alanı bırakmama üzerine kurmuştu. Zaman zaman ceza sahasında aynı anda sekiz Cebelitarık oyuncusu gördüğümüz anlar oldu.

Bu anlarda milli takımın uzaktan şut denememekteki ısrarı pek anlaşılabilir değildi. Sürekli olarak duvara çarpıp geri dönmek yerine, ceza sahası dışından kaleyi yoklayarak hem gol kovalamak, hem de rakip savunmayı tedirgin etmek mümkündü. Zira maçın ikinci golü Hakan Çalhanoğlu’nun insiyatif alarak uzaktan yaptığı sert vuruşla geldi.

Enes Ünal rakip savunma arasında kaybolup giderken, Kerem Aktürkoğlu ve Yusuf Yazıcı topla rakip savunmanın üzerine gitmek istedikleri pozisyonlarda başarılı olamadı. Bu ikilinin girişimleri genellikle top kaybıyla sonuçlandı.

1 - A Milli Takım formasıyla ilk maçına çıktığı Eylül 2013'ten bu yana en fazla ceza sahası dışı golü atan (8) ve asist yapan (11) oyuncu Hakan Çalhanoğlu. Çilingir. pic.twitter.com/xYdDeM8G73 — OptaCan (@OptaCan) September 4, 2021

Değişikliklerle döndük

Milli Takım ikinci yarıya üç oyuncu değişikliğiyle başladı. Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman ve Halil Dervişoğlu oyuna girerken, Enes Ünal, Taylan Antalyalı ve Zeki Çelik kenara geldi.

Maç boyunca üç farklı mevkide görev yapan Efecan Karaca, adeta sahanın her yerindeydi. Değişikliklerin ardından Zeki’nin yerine sağ beke geçen Efecan, kısa süre sonra Mert Müldür ile kanat değiştirdi ve mücadeleye sol bekte devam etti. Maça Alanyaspor formasıyla da oynamaya alışkın olduğu sağ önde başlayan Efecan, bu akşam Şenol Güneş’in sahadaki jokeriydi. Güneş'in yedek kulübesindeki Rıdvan Yılmaz'ı oyuna almak yerine Efecan'ı sol bekte kullanması ilginç bir tercih olarak dikkat çekti.

Millilerden ikinci yarıya çok daha iyi bir başlangıç beklerken, ilk beş dakikada iki kez tehlike yaratan taraf Cebelitarık oldu. 46. dakikadaki şutu direkten dönen De Barr, 50. dakikada topla ceza sahasına girdi, ama bu kez şut şansı bulamadı.

Hakan ve Halil kilidi çözdü

Milliler golü basit, ama etkili bir hücum organizasyonuyla buldu. Halil’in sırtı dönük aldığı topta Hakan Çalhanoğlu ile girdiği verkaç ve ceza sahasına yaptığı koşu golü getirdi.

Türkiye ilk yarıda gömülen rakip savunmanın dengesini bozacak bu tarz girişimlerde bulunamamıştı. Golün oyuna sonradan giren Halil-Hakan ikilisinin işbirliğiyle gelmesi değişikliklerin isabetli olduğunun kanıtıydı. Zaten diğer iki golde de Hakan ve Kenan’ın imzası vardı. Milli takımın üç golü ikinci yarının başında oyuna giren üç isimden geldi.

3 - A Milli Takım, tarihinde ilk kez bir maçta oyuna sonradan giren üç oyuncusundan gol buldu (vs Cebelitarık).



Halil Dervişoğlu

Hakan Çalhanoğlu

Kenan Karaman



Etki. pic.twitter.com/MBjFXo4k8X — OptaCan (@OptaCan) September 4, 2021

Dünya Kupası yolunda gruptaki en önemli rakiplerimiz Hollanda ve Norveç’in kayıpsız geçtiği günde üç puanı almak önemliydi. Ancak Şenol Güneş’in Cebelitarık karşısında sahaya sürdüğü bol rotasyonlu kadro güven vermedi. Karadağ maçındaki ilk 11'den yedi ismi değiştiren Şenol Güneş; Altay, Merih, Okay, Hakan, Cengiz, Kenan ve Burak'ı kulübeye çekti. Elbette üç gün sonra oynanacak kritik Hollanda maçı öncesinde bazı oyuncuları diri tutmak için yapılan bu rotasyon anlamlı bir tercihti. Fakat bu kadroya seçilen tüm oyuncuların en azından Cebelitarık karşısında belli bir standardı yakalamasını bekleme hakkımız olmalı.

Enes fırsat tepti

Maça ilk 11’de başlayan Enes Ünal, kaçırdığı penaltının yanı sıra oyunda kaldığı 45 dakikada verdiği etkisiz görüntüyle de hayal kırıklığı yarattı. Henüz maçın başında kazanılan penaltı vuruşunda beyaz noktaya gelen Enes, kaleciyi mağlup edemedi. Cebelitarık kalecisi Dayle Coleing, kariyerinde Milli takım formasıyla resmi maçlarda ilk kez penaltı kurtardı.

Alt yaş gruplarında milli takımla müthiş gol sayıları yakalayan Enes, 2015’te Bursaspor’dan Manchester City’ye transfer olduğunda Avrupa’nın önemli genç potansiyellerinden biri olarak görülüyordu. Belki o potansiyele ulaşamadı, ama milli takımdaki performansı kulüp düzeyinde oynadığı futbolun da gerisinde kaldı.

Kariyerini La Liga ekiplerinden Getafe’de sürdüren Enes, bugüne kadar milli formayla bir türlü bekleneni verememişti. Cebelitarık gibi zayıf denebilecek bir rakip karşısında kendini göstermek için önemli bir fırsata sahipti. Ancak sahada kaldığı bölümde girdiği beş ikili mücadelenin dördünü kaybeden Enes, beş de top kaybetti.