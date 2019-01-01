YORUM | Reis: Stephen Keshi

Afrika Uluslar Kupası'nı hem oyuncu hem de teknik direktörken kazanan iki futbol adamından birisi olan Stephen Keshi'nin anısına...

YORUM | Ali Murat Hamarat @alimhamarat

Afrika Uluslar Kupası'nı hem oyuncu hem de teknik direktörken kazanan iki futbol adamı var. Onlardan biri hem de kaptan olarak sahaya çıkmış, ülkesini Dünya Kupası'nda da temsil etmeyi başarmıştı. İşte biricik "Süper Kartal" Stephen Keshi...

'da doğan büyük patron, 1981'de 19 yaşındayken milli formayla tanışmıştı. Dünün Yukarı Volta, bugünün Burkina Faso'su karşısında ilk kez sahne alan savunma oyuncusu, 1984'te geç geldiği için milli takım kampından atılınca hayatının kararını veriyordu. 'nde top oynamaya başladıktan kısa süre sonra 'ya transfer oluyordu.

İlk durağı Lokeren'de geçirdiği 1986-87 sezonunda altı defa fileleri sarsan Keshi, ayağının tozuyla ülkenin devi Anderlecht'e geçmişti. 1991'e kadar Brüksel'de kaldıktan sonra 'a ikâmetgahını aldırmış, sonra görece daha ufak takımlarda oyunculuk kariyerini sonlandırmıştı.

Katıldığı beş Afrika Uluslar Kupası'nda iki ikincilik, bir de üçüncülük yaşayan Keshi, şeytanın bacağını 1994'te kırmış; sonunda zaferi tatmıştı. Kariyerinin sonlarına gelmiş olan deneyimli futbolcu altın jenerasyona abilik yapıyordu. İşte biz o Afrika şampiyonuyla aynı sene çok daha yakından tanışmıştık. 'de düzenlenen 1994 Dünya Kupası'nda gruptan çıkan ekipte Uche, Okocha, Amokachi gibi tanıdıklar da forma giyiyordu. Çok şans bulamasa da o takımın kaptanı oydu. Yunanistan'ı 2-0 devirip son 16 vizesi aldıkları maçta sahne almıştı. Süper Kartallar, Roberto Baggio'yu durduramayınca çeyrek finalden olmuştu.

Kariyerine Malezya'da veda eden patron, 2004'te Togo'nun başına geçiyordu. Takımını 2006 Dünya Kupası'na taşıdığında, birçokları onu konuşuyordu. Turnuvanın başlangıcına kısa bir süre kala koltuğundan olmuş; sonrasında da Adebayor ve şürekâsının yarattığı prim krizi uzunca bir süre manşetleri süslemişti. Zaten o Dünya Kupası'nda Togo'ya dair kalan tek iz de bu skandaldan ibaretti!

Sonra Mali'de başarısız bir dönem geçiren Keshi, 2011'de Nijerya'nın patronu olmuştu. Geldiği gibi takımı gençleştiriyor, bazılarına göre 2013'te sürpriz bir şekilde Afrika Uluslar Kupası'nı kazanıyordu. Zaferi kutlamak yerine ertesi gün verdiği istifayla dikkat çekmişti. Kararından hemen dönen çalıştırıcı, Süper Kartallar'ı 2014 Dünya Kupası'na götürmüştü. , Bosna Hersek ve İran'ın olduğu gruptan çıkmayı başarmışlar, son 16'da 'ya teslim olmuşlardı.

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Elemelerde takılan Nijerya şaşırtıyor, 2015 Afrika Uluslar Kupası'nı pas geçiyordu. Bazı oyunculara ateş püsküren hoca, yılın sonunda 30 yıllık eşini kanserden kaybetmişti. Altı ay geçmeden de ajanslara acı haber düşmüştü; patron 7 Haziran 1956'da 54 yaşında son nefesini vermişti.

Kıtasının iki temsilcisini Dünya Kupası'na götüren tek Afrikalı hoca; aynı zamanda takımı Nijerya'yı son 16'ya taşıyarak da tarih yazmıştı. Zira bunu başka bir Afrikalı başaramamıştı. Hem oyuncu hem de teknik direktörken Afrika Uluslar Kupası'nı kazanma onurunu Mısırlı Mahmud El-Gohary ile paylaşan reis unutulmuyor; adı kitaplarda yaşamaya devam ediyor.