YORUM | Premier Lig'in son haftasından taktik dersleri

Premier Lig'in 11. haftasında Liverpool ve Manchester City şampiyonluk yarışını sürdürdü. Arsenal ve Manchester United ise yine hüsrana imza attı.

Premier Lig şampiyonluk yarışında hem hem de , 11. hafta maçlarında dramatik geri dönüşlere imza atarak son dakikalarda galibiyete uzandılar. Unai Emery ise takımdaki geleceği parlak değilken Wolverhampton maçı öncesi rakibini hiç analiz etmediğini gösteren bir sistemle sahaya çıktı.

ve de ilk 4 yarışına dahil olurken Ole Gunnar Solskjaer, Unai Emery ve Mauricio Pochettino’nun üzerindeki baskılar da artmaya devam etti.

Peki, son hafta oynanan bu maçlarda taktiksel planlar nelerdi? Goal, teknik direktörlerin yaptığı kilit dokunuşların 11. haftayı nasıl şekillendirdiğini mercek altına alıyor…

1) Emery yanlış anlamaya; de çökmeye devam ediyor

2 Kasım Cumartesi günü oynanan Wolverhampton maçında taraftarlar, Unai Emery’nin aldığı taktiksel kararların tuhaflığı ile yeniden yüzleşmek zorunda kaldı.

4-4-2 diamond sistemini tercih eden Emery, forvet arkasında Mesut Özil’i görevlendirdi. Bu kadronun, çok tehlikeli kanat beklerine ve kanat forvet oyuncularına sahip bir takımla yüzleşemeyecek kadar oyunu daraltacağı anlamına geliyordu.

Son dönemde yükselişe geçen ’u izleyen herkes anlamıştır; fakat Emery 4-2-3-1’e dönmesi gerektiğini ancak 73. dakikada fark edebildi.

Wolves kanatları etkin kullanmaya başlarken Arsenal orta sahasında Lucas Torreira ve Dani Ceballos hücuma yardımcı olmakta başarısız oldu. Böylece misafir ekip, kanatlardan kontra atağa çıktığı zaman kendilerini 2’ye 1 pozisyonda buldular ve her iki kanattan gelerek Arsenal’in kafasını iyice bulandırdılar.

Bir kanatta arkasına Mat Doherty desteğini alan Adama Traore sağ çizgiyi kontrol altına aldı ve Kieran Tierney’i etkisiz halde bıraktı. Diğer kanatta ise Diogo Jota, arkasından Jonny Otto’nun katkısıyla kanattan içe kat ederek iki oyuncuyu birden savunmaya çalışan Calum Chambers’ı oldukça zora soktu.

Muhtemelen Emery’nin planı, orta alanda Wolverhampton’u 4’e 2 yakalayarak pozisyon üstünlüğünü sağlamaktı. Ancak Jota, Joao Moutinho ve Ruben Neves ev sahibi ekibin ritmini bulmasını engelleyen mükemmel performanslar sergilediler.

Dikkat çekicidir ki Emery, maçtan sonra takım taktiklerinin doğru olduğunu dile getirdi. Fakat Arsenal’in 10 şutuna karşılık Wolverhampton’un 25 şutu; bunun yanı sıra Jonny ve Doherty’nin 7 dribblingi ve aralarındaki 7 başarılı kilit pası, Emery’nin düşüncesinin aksini gösteriyordu.

2) Solskjaer’in taktiksel talimat eksikliği deplasmanında açığa çıktı

Vitality Stadyumu'ndaki ilk 10 dakika boyunca , Bournemouth'un bıraktığı geniş alan boşluklarını iyi bir şekilde kullandı. Kırmızı Şeytanlar, topu hızlıca kanatlara göndererek ceza sahasına giren Andreas Pereira ve Anthony Martial’in arkasındaki Daniel James ve Marcus Rashford ile 4-4-2 şeklinde dizilen Bournemouth'u açmayı bildi.

Fakat aniden tüm bu taktikler durdu ve maçın geri kalanında Ole Gunnar Solskjaer’in öğrencileri tamamen plansız bir görüntü çizdi. Bu, kısmen de olsa Pereira’nın 10 numara pozisyonunda kötü bir performans sergilemesi ve kanatlara açılmaya zorlanan Fred ile McTominay ikilisinin arasında kendini nadiren göstermesinden kaynaklandı. Jesse Lingard oyuna girince işler bir nebze de olsun toparlandı; ancak o da hızlı oyuncuları yakalamakta pek iyi değildi.

Solskjaer, takım sistemini rakibininki ile aynı duruma getirdiği anda Martial ve Rashford, rakip stoperlerin arkasına daha akıllı koşular yapmaya başladı. Böylece United oyun üstünlüğünü ele geçirir gibi oldu. Fakat bu çok kısa sürdü ve 90 dakikanın genelinde United’ın iki forveti de rakip savunmayla çok nadir temas kurdu.

Bu bize çok şey anlatıyor: United oyuncularına maç esnasında derinlemesine taktiksel talimatlar verilmiyor ve bunun yerine oyun akarken sorunların o esnada çözülmesi bekleniyor.

Bournemouth gibi savunmada böylesine organize olan bir takıma karşı United’ın tutuk bir futbol oynaması pek de şaşırtıcı değildi. Steve Cook ve Nathan Ake’nin performansları olağanüstüydü. Zira antrenman sahasında ciddi pozisyon çalışmaları yapmadan, stoperlerin rakip hücum oyuncularının münferit koşularını takip etmesi ve boşlukları kapatması çok kolaydır.

3)Ortalara ağırlık veren Manchester City özüne dönüyor

Manchester City, bu sezon oldukça orta yapıyor. Bu da çoğunlukla Kevin De Bruyne’nün orta sahadaki yeni pozisyonundan kaynaklanıyor. Belçikalı yıldız bu sezon, 2017-18 sezonunda yaptığı gibi kanattan içe kat etmek yerine, genellikle sağ kanattan çizgiye kadar inerek orta yapıyor.

Ancak City, karşısında 1-0 gerideyken hiç yapmadığı kadar orta yapmaya başladı. Guardiola, Silva’yı çıkarıp Gabriel Jesus’u oyuna alarak ceza sahasına iki santrfor soktu ve 4-4-2’ye dönüp oyuncularına mümkün olduğunca orta yapma direktifini verdi.

OPTA verisi: Manchester City'nin Southampton maçında yaptığı ortalar (Yeşil olanlar isabetli ortalar)

Ve onlar da hocalarını dinledi. İnanılmaz ama gerçek: Tam 62 orta yaptılar! Akan oyunda sol bek Angelino, 18 ile en çok orta yapan isim oldu.

Taktiğin basitliği, Guardiola’nın takıntılı bir taktisyen olduğu görüşümüz ile çelişebilir. Ancak Southampton 5-3-2 dizilişi ile savunmayı kalabalık tutarken ve boş bıraktıkları tek yer de sağ ve sol köşelerken yapılacak en doğru şey de buydu.

En nihayetinde Southampton bu baskıya dayanamadı ve City bu ortalardan 2 gol buldu.

4) Rodgers, Leicester sistemini değiştirmeyi düşünebilir

’ı 2-0 ile geçmiş olabilirler; yine de Leicester City’nin performansı Brendan Rodgers’ı endişelendirmeye yetti. 0-0 biten ilk devrede Leicester City’nin xG listesinde neden 13. sırada olduğunu anlamak zor olmadı.

Leicester’ın rakip alandaki dikine paslarını izlemek müthiş bir zevkti; ancak zaman zaman, özellikle Roy Hodgson’un ekibinde olduğu gibi organize defanslara karşı çok yavaş kaldılar.

Problem, Youri Tielemans ve James Maddison’un Crystal Palace’ın duvar olan orta sahasının arkasında toptan çok uzak kalmış olmasıydı. Leicester City’nin stoperleri ve Wilfried Ndidi için ileri doğru oynayacakları bir seçenek yoktu; bu sebeple sürekli yan pas yapmak zorunda kaldılar.

Leicester, Ayoze Perez’in sağ kanat bindirmeleri sonucu kazanılan korner sayesinde tıkanan oyunu açabildi. Fakat Rodgers, ilerleyen haftalarda maçları kazanabilmek için bireysel yeteneklere güvenmek istemeyecektir.

Üstünlüğü korumak için sistemi bozmamaktan ziyade oyunun erken bölümünde 3-4-2-1’e dönmek, Leicester City için bir çözüm olabilir.

Maçın ilerleyen bölümündeki taktik değişimi, Tielemans’ın Ndidi ve iki kanat forvet (Maddison ve oyuna sonradan giren Demarai Gray) ile birlikte hücumu besleyen, daha derin bir pozisyonda oynayacağı anlamına geliyordu. Böylece çizgileri daha çabuk kat ettiler ve bu da ikinci gol hedeflerine ulaşmalarını sağladı.

5) Steve Bruce, West Ham dersine iyi çalışmış

Newcastle’ın öne doğru atılan uzun topları, kendi yarı alanlarından derine doğru yapılan koşular ve bu koşuların planlaması, West Ham’ı geçmek isteyen Steve Bruce’ün katı bir taktiksel strateji belirlediğini gösteriyordu.

İlk yarıda çok kez savunma arkasına sarkan Newcastle’ın devreyi 4-0 kapatması işten bile değildi.

İlk gol, Federico Fernandez’in kendi yarı alanından gönderdiği olağandışı uzun top sayesinde geldi. Bu topta West Ham savunması Miguel Almiron’un koşusunu çok önceden fark etti. Paraguaylı oyuncu daha tehlikeli bölgeye yaklaşmamışken faul ile durduruldu. Jonjo Shelvey açtığı orta ile ilk golün ön asistini yapmış oldu.

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Sonrasında Allan Saint-Maximin; Jetro Willems ve Ciaran Clark’tan gelen uzun paslarla kaleyi bulsa da pozisyonu bitiremedi.

Newcastle, ikinci golünü Almiron’un bu sefer sol kanattan yaptığı koşu sonrası kazanılan korner ile buldu. Bu kez ağları ağlandıran Fernandez oldu.

West Ham, evindeki maçlarda tehlikeli bir sistemi takip ediyor: Rakibi çok önde karşılayarak kalesinden bir hayli uzakta oynuyor. Rakibin kontra ataklarında en gerideki adam Pablo Zabaleta oluyor. Bunu göz ardı etmeyen Newcastle, belli ki West Ham deplasmanına dersini çalışarak gelmiş.