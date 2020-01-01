YORUM | Premier Lig'de hızlı oyuncular fark yaratıyor

Seyircisiz maçların oyun hızının yavaşlamasına sebep olması, İngiliz takımlarındaki hızlı ayaklı futbolcuların öne çıkmasına olanak sağladı.

YORUM: Alex Keble | ÇEVİRİ: Rezzan Yetiş

Premier Lig, yeniden başlamasından bu yana büyük ölçüde eski ritmine kavuştu.

Büyük kulüpler, pandemi arası sonrası boş stadyumlar, artan oyuncu değişikliği ve sıkışık bir fikstür listesinin zorluklarından hafif bir avantaj elde etti.

Bu süreçte Avrupa’nın diğer liglerine kıyasla Premier Lig futbolunda ezberleri bozan bir taktik öğesi ortaya çıktı: Eski moda oyun hızı.

Daha fazla takım

Çok kısa bir sezon öncesi hazırlık sürecini karmaşık bir fikstür takip etti. Bu durum her kulüpte oyuncuların fiziksel durumunu etkiledi. Böylece oyuncuların saha içi performansında genel bir hız düşüklüğü gözlendi. Bu yeni normal futbolda kulüplerin en çok fayda sağladığı oyuncu grubu ise adeta patlayıcı bir hızda top süren (dribbling) oyuncular oldu.

Premier Lig döndüğünden beri maç başına ortalama 30.3 oranında dribbling girişimi oldu ve bunların 17.5’lik diliminde başarı sağlandı. Sezon boyunca ortalamaya bakıldığında her maç başı 35.6 dribbling girişiminden 21.3’ünde başarı sağlanırken pandemi arası sonrası bu oranlarda ciddi bir düşüş gözlendi.

Top sürme istatistikleri, bir oyunda temponun ne kadar kullanıldığını göstermez. Başarılı bir dribbling, başarılı bir top çalma girişiminin tersidir; yani geniş bir alana yapılan sprint koşusu istatistiklerde yakalanmaz. Yine de başlangıç için iyi bir nokta.

Premier Lig’deki altı büyük takım dışında yalnızca iki takım; Wolverhampton ve salgın dönüşündeki iki maçını da kazandı ve ikisi de hızlı kanat oyuncularının etkili performanslarıyla galibiyetler elde etti.

Teknik direktörler sakatlanmaları ve dizdeki çekme problemlerini önlemek için başlangıçta daha muhafazakar bir oyun tercih etti. Bu durumda atik kanat oyuncularının ani hız patlamalarıyla takımlarına pozisyon yaratması kaçınılmaz bir avantaj oldu.

Adama Traore’nin kulübeden gelerek sahada yaptıkları ortada. Eski ’lı oyuncu, pandemi sonrası oynana 3 maçın ikisinde Raul Jimenez’e toplamda iki kez asist yapmasının yanı sıra son olarak Aston Villa karşısında orta sahadan yaptığı dribblinglerle rakip savunmanın gözünü korkuttu ve Leander Dendoncker’e golü atması için alan yarattı.

Diğer yandan Southampton ise Ralph Hasenhuttl’ün karşı pres taktiklerini artık iyice anlamışa benziyor. Norwich ve karşısında da küçük çaplı enerji patlamalarıyla galibiyete uzandılar. Nathan Redmond, Stuart Armstrong, vee Danny Ings aniden oyunun temposunu yükseltti, rakibi kıskaca alarak yapılan preslerle rakip yarı alanda üstünlük kurdular.

Premier Lig’de oyuncuların fiziksel durumu yüksek seviyelerdeyken Hasenhuttl’ün ekibi kendi seviyesini bir türlü bulamamış gibiydi. Ama şimdi Ings’in hedefi bulan koşuları rakip oyuncuları gafil avlıyor.

ve da benzer taktiklerle sürpriz sonuçlar elde etti.

Palace tarafında Wilfried Zaha ve Jordan Ayew’in kontra ataktaki hızı karşısında 2 gollük üstünlük kurmalarını sağladı. Newcastle ise Sheffield United’ı 3-0 yenerken Allan Saint-Maximin (7 dribbling), Miguel Almiron ve Joelinton’un gözle görülür hızı oyunu bütünüyle değiştirdi. Tabii John Egan’n kırmızı kartı da etkili oldu.

Oyuncuların hızının yeni bir önemi var. Bu önem, geçiş oyunlarında ölçülebilir. Sheffield United hız konusundaki eksiklik sebebiyle hücum bölgesinde kaybolmuştu.

Fiziksel problemler daha da kötüye gidecek gibi duruyor; takımların defansif hatları mecburi rotasyonlar sebebiyle şekil değiştirebilir.

Şampiyonlar Ligi yarışında da benzer bir değişiklik gözlemlenebilir. Kontra atak futboluna ve kanat organizasyonlarına odaklanan takımlar hem form yakalamak hem de Avrupa Kupaları yarışına dahil olmak konusunda elinde büyük bir koz bulunduruyor.

Son haftalardaki performanslara bakıldığında ve bu süreçten kârlı çıkacak gibi.

Stamford Bridge tarafında Willian ve Christian Pulisic lige çok güçlü döndü. Frank Lampard, Tammy Abraham’ı oyuna sonradan dahil ederek ve oyuncularından Pulisic ile Abraham’a doğru rakip savunmanın arkasına uzun toplar atmasını isteyerek Pep Guardiola’ya karşı üstünlük kurdu. Oyunu genişlettiler ve kendi lehlerine çevirdiler.

Bu durum Lampard’ın sezon boyunca hazırladığı genç takımın enerjik ve akışkan oyununa harfiyen uyum sağlıyor. Mason Mount ve Pulisic’in yaratıcılığı taktiksel anlamda biraz başına buyruk görünebilir; ancak güçlü rakiplere karşı sezonun başındaki formlarına kavuşmaları gerek. Özellikle Pulisic, haziran ayında çıktığı iki maçta iki gol atarak fark yaratan bir oyuncu oldu.

Paul Pogba ve Bruno Fernandes ise Manchester United’ın Sheffield karşısındaki oyununda şovun yıldızları oldu. Orta sahadaki yaratıcılıkları Marcus Rashford ve Anthony Martial’in tabela yapması için bolca alan sağladı.

ise tam tersi bir pozisyonda. Mikel Arteta oyuncularının top çevirmesini ve üçüncü bölgede üçgenler kurmasını beklerken Arsenal oyuncuları organizasyon konusunda konudan çok uzakta.

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Bununla birlikte, Arteta'nın detaylara gösterdiği dikkat, hızın artan önemini fark edeceği anlamına geliyor. Nicolas Pepe ve Pierre-Emerick Aubameyang gibi oyuncularla daha direkt bir oyun kurabileceği de kesin.

Geri dönüş sonrası oynanan ilk maçlardaki bu hız ‘ketumluğu’ anlaşılabilir bir şey değil. Ancak yeni normale alışma sürecinde teknik direktörlerin daha fazla taktiksel düzenlemeler yapması şart.

Daha fazla risk almalı, yedek kulübesindeki hızlı oyuncuların kullanım miktarını arttırmalı ve rakip savunma arkasına uzun toplar oynamaya hazırlıklı olmalı. Bu basit taktiksel hamleler hala birtakım hedefleri olan Premier Lig takımları için fark yaratabilecek değişiklikler...