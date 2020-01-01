YORUM | Phil Foden: Manchester City'nin yeni David Silva'sı mı, Leroy Sane'si mi, yoksa Fernandinho'su mu?

Etihad Stadyumu'nda daha büyük bir rol üstlenmeye hazırlanan Foden'ın esnekliği Guardiola'ya birçok seçenek sunuyor.

YORUM: Jonathan Smith | ÇEVİRİ: Onur Özgen

Premier Lig'deki hiçbir oyuncu, sezonun yeniden başlamasından bu yana Phil Foden kadar büyük bir etkisi olmadı.

'ye dört maçta dört gol iki asistlik bir katkı sunan 20 yaşındaki oyuncu, karşısında alınan 4-0'lık galibiyette ise mükemmel bir bireysel performans sergiledi.

Foden ile ilgili çoğu şeyde olduğu gibi, zamanlaması da mükemmeldi.

City'nin uzun süredir şef oyun kuruculuğunu yapan David Silva, 10 yılın ardından takımdan ayrılıyor. İspanyol oyuncunun halefi olarak görülen Stockport doğumlu akademi mezunu Foden ise bu büyük değişikliğe hazır olduğunu kanıtladı.

Ayrıca 'e giden Leroy Sane'nin kanat forvet rolündeki boşluğunu da doldurabileceğini gösterdi.

Foden genç yaşta bile, 2017'de karşısına sol bekte çıkmış ve her yerde oynayabilmesi için gereken zekâya ve çok yönlülüğe sahip olduğunu göstermişti.

Liverpool galibiyetinden sonra ise Foden'ın en iyi mevkisinin hangisi olduğu sorulduğunda Pep Guardiola şaşırtıcı bir cevap verdi.

"O bir orta saha oyuncusu ama zamanla tutucu bir orta saha oyuncusu olmayı öğrenecek," dedi City'nin patronu. "Çünkü öğrenme yeteneği var ama rakip ceza sahasına yakın bir şekilde oynama şansını da elinden almak istemiyorum, çünkü özel şeylere sahip. Antrenman maçlarında takımı dört, beş, altı gol attığında bu adam sürekli iki ya da üç gol atıyor. Gol sezgisine ve inanılmaz derecede agresif bir zihniyete sahip, topu aldığında rakip stoperlere karşı çok agresif, sürekli şut atıyor ve hedefi buluyor. Sahip olduğu kaliteyi bulmamız çok zor olduğu için bu inanılmaz kaliteyi kaybedemeyiz ve harcayamayız."

Guardiola'nın takımında tutucu bir orta saha oyuncusu olarak oynamak büyük bir disiplin gerektirir. 'da Sergio Busquets, Bayern Münih'te Phillip Lahm ve City'de Fernandinho bunun mükemmel örnekleriydi.

İleriye doğru oynamayı, doğru zamanda öldürücü paslar atmayı, oyunun yönünü değiştirmeyi ve bir pozisyon gelişmeden önce tehlikeyi sezip engellemeyi çok iyi becerirler.

Bu anahtar bir rol. Geçen yaz transfer edilen Rodri'nin hâlâ kavramaya çalıştığı bir rol.

İspanyol oyuncu, doğuştan bir oyun anlayışına sahip, bu yüzden City onun için 'e 70 milyon euro ödedi ve Liverpool'a karşı sergilediği olgun performansı da onun bu pozisyonun gereklerini öğrendiğini gösteriyor.

Foden'ın yetenekleri, risk almayı sevmesi ve özellikle üçüncü bölgedeki yaratıcılığı ise onun şu anda daha ileride oynamasının sebepleri.

Son zamanlardaki dinamik performansları sayesinde kanat forvette oynamaya da başladı, ancak sahip olduğu akıcılık ve özgürlük, onu daha merkeze yakın pozisyonlara sürükleyebileceği anlamına geliyor.

Carabao Kupası finalinde Aston Villa'ya karşı maç kazandıran bir performansı vardı. Sol ayaklı Foden, neredeyse geleneksel bir sağ kanat oyuncusu gibiydi, ancak içe kat etme yeteneği Matt Targett'ın sürekli sorun yaşamasına neden oldu.

Yine de ofansif orta saha rolünde Foden'ın daha etkili olması bekleniyor.

Liverpool maçında merkeze yakın bir pozisyondayken Raheem Sterling'e yaptığı mükemmel asist, Silva'yı anımsatmıştı.

Öte yandan Foden, süre bulduğu takdirde, nerede oynadığını çok umursamıyor. Sadece oynamak istiyor ve oyuna olan sevgisi o kadar büyük ki, kulüp onun arkadaşlarıyla birlikte sokakta futbol oynama alışkanlığını durdurması için adım atmak zorunda kaldı.

Rolü ne olursa olsun, Foden hazır olduğunu gösterdi. Guardiola bile kendisini onu övmekten alamadı.

"Önümüzdeki yıllarda böyle bir oyuncuya sahip olmamız, Manchester City için inanılmaz bir haber," dedi Guardiola. "Ona bir orta saha oyuncusu, bir kanat, hatta bir forvet olarak güvenebiliriz; çünkü inanılmaz bir gol sezgisine ve oyun görüşüne sahip. Yanlış anlaşılmak istemem ama Gareth Southgate'in Millî Takım için inanılmaz bir yeteneği var. Hayatımda birçok oyuncu gördüm. İnanılmaz oyuncularla antrenman yaptım. Phil de onlardan biri olacak."