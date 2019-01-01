YORUM | Ozan Kabak: Van Dijk'ı idolü olarak gören süper genç

Bayern Münih, Manchester United, Milan onu istedi. O Schalke'yi seçti. Goal'ün Bundesliga uzmanı Giorgio Dusi, Ozan Kabak'ı yazdı.

YORUM | Giorgio Dusi

Bir futbolcunun ’ye transfer olması, kulübün ’daki konumuna rağmen, futbol dünyasını nadiren hareketlendiriyor.

Ancak ekibinin pazar günü duyurduğu Ozak Kabak transferi, geniş bir kitle tarafından bu yaz yapılan en iyi transferlerden biri olarak kabul edildi.

, ve gibi takımları geride bırakan Schalke’nin Ozan için ödediği miktarın 15 milyon euro olduğu belirtildi. Eğer David Wagner, Schalke’yi Alman futbolunun üst basamaklarına doğru çıkaracaksa Ozan’ın gelişi takımın yeniden canlanmasında kilit bir rol oynayabilir.

2000 yılında Ankara’da doğan Ozan, altyapısında yetişerek ilk profesyonel sözleşmesini 17 yaşındayken imzaladı. Aylar sonrasında ise 2017-18 sezonunun bitimine 1 gün kala Süper Lig şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray’ın ile oynadığı karşılaşmanın son dakikasında oyuna dahil olarak kulüpteki ilk maçına çıktı.

Bir sonraki sezon eylül ayının ortalarına gelindiğinde artık Fatih Terim yönetiminde düzenli olarak ilk 11’de başlayan Ozan, ülkesinin en iyi stoperlerinden biri olmak adına kariyerinin en taze yıllarını geçiriyordu. U17 Milli Futbol Takımı’nın eski kaptanı olan oyuncunun performansı, Galatasaray’ın sezona kötü başlamasına rağmen dikkatlerden kaçmadı ve , ocak ayında Ozan’ı kadrosuna katmak için 11 milyon euro’luk bir teklif yaptı.

Bayern Münih’e transfer olacak olan Benjamin Pavard’ın yerine getirilen Ozan, geldiği gibi birinci bölgeye yerleştirildi ve 27 Ocak’ta Bavyera ekibine karşı kaybedilen 4-1’lik maçta Stuttgart formasıyla ilk kez sahaya çıktı. O günden itibaren iyi sonuçlar alamayan Markus Weinzierl’in ekibi Bundesliga’ya veda etse de Ozan’ın performansı oldukça dikkat çekiciydi.

1.86 boyuna rağmen Kabak’ın fiziksel anlamda ligin neredeyse tüm santrforlarıyla rekabet edebilme yeteneği, seyircilerden tam not aldı. Almanya’da çıktığı 19 maçtaki hava topu mücadelelerinin %66’sını kazandı. Ozan’ın topu geri kazanmada ve top çalmadaki etkileyici hızı, yalnızca çok az sayıda golcünün kendisini kolayca geçebileceğini gösterdi.

Böyle bir performansla Ozan, Goal’ün NxGN - Dünyanın En İyi 50 Genç Futbolcusu listesine girmeyi başardı.

Duran toplarda da tehlike yaratabileceğini kanıtlayan oyuncu, ikisi ’e olmak üzere 3 gol attı ve 19 yaşına girmesine 21 gün kala Bundesliga’nın en genç Türk golcüsü unvanını Hakan Çalhanoğlu'ndan devraldı.

Stuttgart’ın sportif direktörü Thomas Hitzlsperger, genç oyuncu hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: “Yaşına göre sahip olduğu olgunluk harika ve şaşırtıcı. Her şeyi bilmek, Almanca’yı hemencecik öğrenmek ve her şeyi anlamak istiyor. Bizim de ihtiyacımız olan davranış biçimi bu. Yaşına rağmen şimdiden örnek bir rol model haline geldi.”

Union Berlin’e karşı play-off maçlarında kaybederek 2. Lig’e düşen Stuttgart sezonu hayal kırıklığıyla bitirse de Ozan Kabak, Borussia Dortmundlu Achraf Hakimi ve Hoffenheimlı Reiss Nelson’u geride bırakarak Bundesliga’da Yılın Çaylağı seçildi. Bu ödülü bir önceki sezon Ousmane Dembele, ile kazanmıştı.

Böylesine şöhrete sahip bir oyuncunun Almanya 2. Ligi’nde oynamasına asla izin verilmeyecekti. Böylece Ozan için transfer yarışları başladı. Almanya’daki en iyi genç yeteneklerden biri söz konusuyken elbette Ozan ile en çok adı geçen takım Bayern Münih oldu. Ancak Milan, Ozan’ı ’ya getirebilmek için elindeki tüm kozları kullanıyordu.

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Tam da İtalya transferi kaçınılmaz görünürken kötü bir sezonun ardından yeni teknik direktör David Wagner ile yeni bir oluşum içine giren Schalke, Ozan’ı Almanya’da tutabilmek için bir adım öne çıktı.

Sezon öncesi hazırlık kampında takımın yeni çalıştırıcısı Wagner, “Ozan, Avrupa’nın en yetenekli defanslarından biri. Herkes, onu transfer etmek için hangi takımların ellerindeki tüm imkanı kullandığını biliyor” ifadelerini kullandı. Oyun tarzını Liverpoollu Virgil van Dijk’a benzeten Kabak, eğer aynı seviyeye erişebilirse Schalke’nin elinde yıldız bir isim olacak.

Şimdilik gelişimi devam ediyor ancak Ozan’ın, ilerleyen dönemlerde dünyadaki diğer tüm stoperlerin kendilerini kıyaslayacağı bir isim olacağı yönünde bir inanç var.