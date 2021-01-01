YORUM | Ole Gunnar Solskjaer, Jose Mourinho'nun 2018'de Etihad'da yaptığının benzerini tekrarlayabilecek mi?

Manchester United, şampiyon olamayacağının farkında fakat Etihad'da galip gelip, 2018'deki gibi 'sinir bozucu' olmanın peşinde.

Paul Pogba’nın Etihad’da sazı eline alması ve Manchester United’ın, Manchester City’i 2-0’dan gelip 3-2 devirmesinin üzerinden 3 yıl geçti.

Evet, Manchester City’nin 100 puanla şampiyonluğu elde ettiği 2017-2018 sezonundan bahsediyorum.

Pep Guardiola’nın ekibi, 33. hafta Manchester derbisinde şampiyonluğunu ilan edebilirdi. 25. dakikada Vincent Kompany, 30. dakikada da İlkay Gündoğan’ın golleriyle skoru 2-0’a getirip kutlamalara hazırdı bile.

Manchester United, derbide şampiyonluğu kutlatmadı

Fakat 53 ve 55’te sahneye çıkan Paul Pogba, bu şampiyonluğun derbide elde edilmesine itiraz etti ve 2 gol atarak beraberliği sağladı. Ardından 69’da Chris Smalling topu ağlara göndererek Manchester City’nin şampiyonluğunu erteledi.

Elbette Manchester City bir hafta sonra, Manchester United’ın West Bromwich Albion’a kaybetmesiyle şampiyonluğunu ilan etti fakat en azından, Manchester United taraftarı buna canlı şahit olmaktan kurtuldu!

Manchester United’da 2018’deki maçın ilk 11’inden 7 oyuncu (Valencia, Smalling, Young, Herrera, Lingard, Sanchez, Lukaku) şu anda takımda değil.

Manchester City’de ise o maçında ilk 11’inde bulunan 6 isim (Danilo, Kompany, Otamendi, Delph, David Silva, Sane) artık başka yerlerde.

Jose koltuğunu kaybetti, Pep hâlâ aynı yerde

Geçen 3 senenin ardından değişen sadece oyuncular olmadı. Manchester United’da o sezonun menajeri Jose Mourinho, bir sonraki sezonun ortalarında görevden alındı ve Kırmızı Şeytanlar, Ole Gunnar Solskjaer ile yeni bir sayfa açtı.

Manchester City ise Pep Guardiola ile devam ediyor ve geçen sezon şampiyonluğu Liverpool’a kaptırsalar da bu sezon Avrupa’nın en iyi takımı durumundalar. Artık şampiyonluğa ulaşmak üzereler.

2018’deki takımdan daha farklılar. O döneme göre takım savunmaları çok daha iyi durumda. 21 maçtır tüm kulvarlarda galip geliyorlar. İnanılmaz bir seriye imza attılar ve istim üzerindeler.

'Sıkıcı' United, Etihad'da Pogbasız neler yapabilir?

Son 3 resmi maçı 0-0 tamamlanan ve hakkında 'sıkıcı' yorumları yapılan Manchester United, pazar akşamı 19.30'da sakat olan Pogba'dan yoksun çıkacağı maçta Etihad’da bir reaksiyon verip özgüven tazelemenin peşinde. Ayrıca ilk 4’teki yerini de sağlamlaştırmak istiyor.

Ole Gunnar Solskjaer'in en büyük arzusu, pazar akşamı Manchester City'nin 21 maçlık galibiyet serisini bozmak olacak. Bu durum Manchester City'i yolundan etmez ama Pep Guardiola'nın sinirini bozar. Tıpkı 2018'de Jose Mourinho'nun yaptığı gibi.