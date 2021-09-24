YORUM | Oğuzhan ve Gökhan fırsat tepti, Serdar gelecek için umut verdi

Beşiktaş, çok sayıda önemli isimden yoksun çıktığı Altay deplasmanında tecrübeli oyuncularından beklediği katkıyı alamadı.

Süper Lig'de Altay karşısına 11 eksikle çıkan Beşiktaş, ikinci yarıda Güven Yalçın'ın golüyle öne geçmesine rağmen Kappel ve Bamba'nın gollerine engel olamadı ve bu sezon ligdeki ilk yenilgisini aldı.

Maçın ilk yarım saatlik bölümünde, Beşiktaş’ta hücuma çıkarken savunmayla ilk pas bağlantısını kuran isim kimi zaman Salih, kimi zaman Pjanic’ti. Bu ikilinin topla buluşamadığı anlarda ise Beşiktaş organize olmakta sıkıntı yaşadı. Özellikle kaptırılan toplar Altay atağına dönüşerek Beşiktaş kalesinde tehlike yarattı. 30. dakikada yaşadığı sakatlığın ardından kendini yere bırakan Pjanic oyuna devam edemedi ve yerini Güven Yalçın’a bıraktı. Güven sol kanada geçerken Salih tamamen merkeze kaydı ve Pjanic’le paylaştığı oyun kurucu rolünü tek başına sırtlamaya çalıştı.

Pjanic sadece top ayağındayken değil, topsuzken de arkadaşlarına verdiği direktifler ve yaptığı el işaretleriyle oyunu yönlendirebilen bir oyuncu. Onun da kenara gelmesiyle Beşiktaş, sahada kaptansız bir gemi gibi sürüklenmeye başladı. Siyah beyazlılar, Altay karşısında bu sezon ilk yarısında en fazla pas hatası (54) ve top kaybı (83) yaptığı Süper Lig maçını oynadı. Bu da sahadaki uyumsuzluğun ve organizasyon eksikliğinin istatistiklere yansımasıydı.

Şanssızlık mı, yanlışlık mı?

Ligin ilk haftalarında yabancı kuralı nedeniyle sorun yaşayan Beşiktaş, Pjanic’in sakatlığı sonrasında sahada üç yabancıyla kaldı. Bu isimler Josef, N’Sakala ve Atiba’ydı. Sakat sayısının neredeyse eşi benzeri görülmemiş boyutlara ulaşması, futbolseverleri şanssızlığın dışında faktörler aramaya itiyor.

Elbette ilk akla gelen neden, son dönemde de epey konuşulan Vodafone Park zemini. 3-3 biten Adana Demirspor maçının ardından Sergen Yalçın da zeminin kötü oluşundan şikayet etmişti. Dortmund maçında da zeminle ilgili problemler yaşadıklarını belirten Sergen Yalçın, yenilenen çimlerin yoğun fikstür nedeniyle henüz oturmadığını ve milli ara sonrasında iyileşme beklediklerini açıklamıştı.

Öte yandan, Şampiyonlar Ligi’nin de takvime eklenmesiyle değişen antrenman programının sakatlıklara yol açmış olabileceği konuşuluyor. Sergen Yalçın’ın önceki haftalarda yaptığı, “Şampiyonlar Ligi’ndeki tempoya ayak uydurmak en büyük sıkıntımız olacak, bu konuda çalışmalar yapıyoruz” açıklaması, acaba fazla yükleme mi yapıldı sorusunu akıllara getiriyor. Ancak geçen sezon dar kadroya rağmen şampiyonluğa yürüyen takım, bunu şu anda da görevini sürdüren İtalyan kondisyoner Stefano Marrone gözetiminde başarmıştı. Deneyimli kondisyonerin ve Sergen Yalçın’ın böyle bir hata yapması oldukça düşük bir ihtimal.

Oğuzhan ve Gökhan fırsat tepti

Bu sezon üç maçta toplam 104 dakika süre alan Oğuzhan Özyakup ve altı maçta toplam 115 dakika sahada kalan Gökhan Töre, sakatlıkların etkisiyle önemli bir ilk 11 fırsatı yakaladı. Ancak iki tecrübeli oyuncu sergiledikleri etkisiz performansla bu şansı iyi kullanamadı. Oyunda kaldığı süre boyunca 32 kez topla buluşan Gökhan Töre, yaptığı 19 top kaybıyla, Salih Uçan’ın ardından Beşiktaş’ın en fazla top kaybeden oyuncusuydu. 21 top kaybeden Salih’in toplam 63 kez topla buluştuğunu göz önüne alırsak, Gökhan’ı savurganlık konusunda ilk sıraya koymak yanlış olmaz.

Kulübenin zayıflığı belirleyici oldu

Sergen Yalçın’ın yedek kulübesindeki seçenekleri oldukça sınırlıydı. Bu durum oyuna değişikliklerle istediği gibi müdahale edebilmesinin önüne geçti. İkinci yarıda maçın belki de en büyük hayal kırıklığı yaratan isimleri olan Gökhan ve Oğuzhan’ı kenara alan Sergen Yalçın, Umut Meraş ve Can Bozdoğan’ı sahaya sürdü. Bu kadar zorlu şartlarda mücadele eden Beşiktaş’ın, özellikle de Şampiyonlar Ligi’ndeki Ajax maçı öncesinde, İzmir deplasmanından bir puanla dönmeyi kayıp olarak görmeyeceği açıktı. Sergen Yalçın’ın maçın son bölümü için planı da büyük ihtimalle önce beraberliği korumaktı. Fakat Bamba’nın 88’de attığı gol planları bozdu ve Beşiktaş tahmin edilebilir, ama moral bozucu bir mağlubiyet aldı.

Serdar Saatçı umut verdi

Maçın Beşiktaş için en büyük kazanımlarından biri Serdar Saatçı’nın performansıydı. A takımla ilk maçına çıkan 18 yaşındaki oyuncu, mücadeleye tedirgin başlamasına karşın bu ürkekliği kısa sürede üzerinden attı ve 90 dakika boyunca sergilediği performansla beğeni topladı. Uzaklaştırdığı sekiz topla bu alanda takımın lideri olan Serdar, girdiği 11 ikili mücadelenin yedisinden başarıyla ayrıldı. Genç oyuncu ayrıca, çıktığı altı hava topunun dördünü kazandı.