YORUM | Nuri Şahin'in vizyonu Türkiye'nin vizyonu olmalı

Ülkemizi yıllardır Avrupa'nın dev kulüplerinde başarıyla temsil eden milli futbolcu Nuri Şahin, kurduğu akademiyi iki günlük sempozyumda anlattı.

Yorum/İzlenim | Merve Yenidünya @merveyenidunya

Sporculardan beklentiler nelerdir? Mesela bir futbolcudan beklenen, en iyi performansını ortaya koyup maç ve kupa kazandırması mı? Basitçe böyle tanımlayabiliriz. Ama sporcu olmak bunlardan çok daha fazlasını ifade etmeli. Nuri Şahin de bir futbolcudan çok daha fazlası. O, tam anlamıyla herkese örnek olabilecek biri.

Sporcunun daha fazlasını yapabileceğini ve sadece bugününü değil yarınını da düşündüğü için bir yola çıkan ve Nuri Şahin Akademi ismini verdiği projesini kamuya tanıtmayı amaçlayan Nuri Şahin'le, Bilgi Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı iki günlük bir etkinlikte bir araya geldik ve paylaşımlarını dinledik.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü ve Possible Institute çatısı altında gerçekleşen 'Nuri Şahin: My Master Plan' etkinliği kapsamında Nuri Şahin’in yanı sıra dünya voleybolunun en saygın başantrenörleri arasında yer alan Giovanni Guidetti’den, ’yi NBA’de başarıyla temsil eden Cedi Osman’a, Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı’ya kadar alanlarında yıldız isimler etkinlikte katılımcılarla tavsiyelerini paylaştı.

Etkinlik öncesi basın toplantısında soruları yanıtlayan tecrübeli futbolcu, “Son dönemde kadın futboluna yapılan yatırımlar hakkında ne düşünüyorsunuz ve akademinizde kız çocukları için de etkinlikler olacak mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Ayrım yapmıyoruz. Kız çocukları için de eğitimlerimiz olacak. Hiç ayrım yapmadan aynı imkanları onlara da vermek istiyoruz. Kadın hocalarımız olacak. Kadın futboluna yapılan yatırımlar oldukça artmış durumda. Sadece kadın futbolu değil, kadın sporu ülkemize çok katkı sağlayabilir. Şu an Kadınlar Dünya Kupası oynanıyor. Neden 10-15 sene sonra bizim futbol takımımız da burada yer almasın ki...”

Birinci gün Nuri Şahin’in ilk konuğu, Türkiye Kadın Milli Voleybol ve Vakıfbank başantrenörü Giovanni Guidetti’ydi. “Türkiye’de farklı branşlar, sorunlar ve ortak çözümler” başlığı altında hepimizin merak ettiği konulara değinildi. Guidetti, Türk sporunda istikrar sorunundan bahsederken şöyle diyor:

“Buradaki en büyük problem sabır göstermemek. Kulüpte ilk yılım çok kötü geçti. Ancak hep sabırlıydım ve başaracağıma inanıyordum. Takımım da bana güvendi.”

Nuri de Guidetti'ye katıldığını belirtip sorunun yetenekle alakası olmadığını, ancak sistemin tüm yeteneğe ket vurduğunu belirtiyor:

“ ve Türkiye arasındaki fark sistem. Almanya'nın başarılı olmasındaki en büyük sır sisteme sadık olması. Burada ise yeterince sabır gösterilmiyor.”

Doğru süreç yönetiminin başarıyı tetiklediğini belirten İtalyan antrenör, “Ben oyuncularımın saha içi performansından sorumluyum. Herkes sorumluluğunu biliyor. 10 yıldır buradayım ancak kulüp başkanıyla sadece 5 defa konuştum. Bu da bana ne kadar güvendiklerini gösteriyor” dedi.

Guidetti, birçok antrenörün aksine şanslı sayabileceğimiz bir konumda. Olması gereken ancak ne yazık ki ülkemizde pek fazla rastlanmayan bir güven ortamında çalışıyor Guidetti. İşte başarının sırrı.

16 yaşında profesyonel hayatına başladıktan sonra eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan Nuri, Harvard Üniversitesi’nde eğitimini dünyaca ünlü sporcular ve iş insanlarıyla birlikte aldı. Eğitimden hiç kopmak istememesi ve hayatının her anında gelişimini sürdürmek istemesi de aslında vizyonuna dair ipuçları veriyor.

Etkinliğin ikinci gününde Nuri Şahin'in ilk konuğu Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ydı. Türkiye’de yetenekli çok sayıda genç futbolcu olduğunu belirten Abdullah Avcı, doğru yönlendirme ile bu yeteneklerin önemli yerlere gelebileceğini belirtti.

Avcı: “Türkiye’de yetenekle ilgili bir sıkıntımız yok. Esas sıkıntı eğitim ve organizasyonla ilgili. Alman Milli Takımı’na bakın. En yetenekli iki oyuncusu Türk. Neden? Çünkü Almanya’nın sistemi çok iyi. Almanya’da okullar ve kulüpler birbirine entegre olmuş durumda. Almanya’da 9 yaşındaki çocuk bile nasıl beslenmesi gerektiğini biliyor. Bütün çocuklar futbolcu olsa da eğitimlerine devam ediyorlar. Sosyo-ekonomik açıdan da bir düzen var. Spor eğitimi yanında çocuklara mesleki eğitim de veriliyor. Eğer futbolcu olamazsa başka bir mesleği daha oluyor. Biz de Almanya’daki gibi bir standart oluşturabilirsek çok daha iyi yerlerde olabiliriz” dedi.

Kariyerine , ve gibi dev Avrupa kulüplerini sığdıran Nuri Şahin'in, Almanya Milli Takımı'nı seçmek gibi bir şansı varken Türkiye Milli Takımı'nı seçti. Çünkü ülkesine bir şeyler katmak, genç sporcu adaylarına yol göstermek istiyor.

Bu amaçla yola çıktığı Nuri Şahin Akademi'nin de asıl amacı bu: Beklenti içinde olmadan Türkiye'yi dünyanın önde gelen spor ülkeleri arasında görmek.