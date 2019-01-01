YORUM | Muriqi ve Kruse böyle istedi

Kalesini yine gole kapatamayan sarı lacivertliler, yıldız ikilisinin önderliğinde iki hafta aradan sonra istediği üç puanı aldı.

| Can Doğan

Baskılı oynadığı bir maçta daha kalesinde golü gören 'de beraberlik yakalanana kadar kafalarda acaba yine beklenmedik bir puan kaybı yaşanır mı sorusu vardı. Ancak Kadıköy'de oynamanın getirdiklerinin yanı sıra maçıyla sahalara geri dönen Max Kruse'nin orta sahaya çeki düzen vermesi ve Vedat Muriqi'in "Ben buradayım" demesi ile birlikte ilk yarıları iyi oynayan ekiplerin başında gelen sarı lacivertliler bu maçta da soyunma odasına mutlu giren taraf oldu.

16 - Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında en fazla gol atan takım Fenerbahçe. Fırtına. pic.twitter.com/3MHv14gMUK — OptaCan (@OptaCan) December 6, 2019

Bu sezon 11. kez kalesini gole kapatamayan Fenerbahçe, rakibinden fazlasını atarak üç puanı almayı başarsa da, geride kalan haftalarda yaşanan puan kayıpları bu durumun her zaman gerçekleşmediğinin en büyük göstergesi. Hala oturmayan savunma yapısı ve Garry Rodrigues'in başrolünde olduğu cömertçe harcanan gol pozisyonları, sarı lacivertli ekibin şampiyonluk yolundaki en büyük engeli olarak göze çarpıyor.

Vedat Muriqi etkisi

Bu sezon ligde hücum anlamındaki en etkili takımlardan biri Fenerbahçe. Ancak Kosovalı oyuncunun olmadığı karşılaşmasında sarı lacivertli ekibin ne kadar zorlandığını gördük. Muriqi, Fenerbahçe'ye yalnızca gol ve asist katkısı yapmıyor.

Hırsı, sahanın her yerinde kendini göstermesi, havadan gelen topları indirerek takım arkadaşlarına kazandırması gibi etkilerin ne kadar önemli olduğu bu maçta bir kez daha ortaya çıktı. Muriqi'in bu maçta attığı iki gol, Kosovalı golcünün karakterinin sahaya yansıması gibiydi. Hem ceza sahası içerisinde klas bir kafa vuruşu hem de tam pozisyon bitti derken vazgeçmeyip topu kaptıktan sonra ağlarla buluşturması...

Bu sezon geride kalan haftalarda Vedat Muriqi'in gol attığı altı maçı da kazanan Fenerbahçe, Kosovalı oyuncunun gol sevinci yaşadığı yedinci maçta da seriyi bozmadı.

Kruse'nin dönüşü görüntüyü değiştirdi

Max Kruse'nin sakatlanmadan önce oynadığı son maç olan maçından sonra Fenerbahçe'nin 5-1 kazandığı karşılaşması, Emre - Ozan - Gustavo üçlüsünün sarı lacivertliler için daha iyi olacağına dair düşünceleri beraberinde getirmişti.

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Ancak Emre'nin ilerleyen yaşı, Ozan'ın mücadeleci yapısının öne çıkması ve Gustavo'nun daha ağır basan defansif özellikleri "forvet arkası" pozisyonunu istikrarlı bir şekilde oynamaları için yeterli değil.

33 - Max Kruse, Süper Lig kariyerinde çektiği 33'üncü şutta ilk golünü attı. Rahatlama. pic.twitter.com/WwD18se2QC — OptaCan (@OptaCan) December 6, 2019

Sonunda golle tanışan ve psikolojik bariyeri aşan Max Kruse için ligin kalan haftaları, eğer bir sakatlık daha yaşamadığı takdirde çok parlak gözüküyor.

Ferdi'nin forma inadı

Sezon ilk iki maçında sahada kaldığı 50 dakika 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Ferdi Kadıoğlu, bu maçta da mükemmel bir golle sahneye çıkmayı başardı.

Hafta içi İstanbulspor ile oynanan Ziraat Kupası mücadelesini de boş geçmeyen genç oyuncu, Victor Moses ve Deniz Türüç'ün beklenen performansı veremediği bu sezon "Neden şans verilmesin?" sorusunu da beraberinde getirdi.