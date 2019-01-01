YORUM | Muhsin Ertuğral: Turnuvanın başından beri favori isim Sofiane Feghouli

Afrika futbolunu ve oyuncuları yakından takip eden teknik direktör Muhsin Ertuğral, Afrika Uluslar Kupası finalini yorumladı.

Bir dönem 'u çalıştıran ve uzun süre takımlarında görev yapan deneyimli teknik direktör Muhsin Ertuğral, Afrika Uluslar Kupası finalini değerlendirdi.

Ertuğral, Goal ve Mackolik'e verdiği demeçte ve arasında oynanacak olan final maçı hakkında düşüncelerini dile getirirken, favori takımın Cezayir olduğunu söyledi:

"Genele baktığımızda Cezayir bu turnuvanın en dengeli takımı. Ayrıca forvet bölgesinde çok varyasyonlu oynayan bir takım. Teknik direktörün saha içindeki değişimleri ile birlikte oyundan hiçbir ödün vermedi. Hem bireysel açıdan hem de takımın turnuvada bu zamana kadar çizmiş olduğu performansından dolayı tabii ki en büyük favori Cezayir. Senegal'in zaafları ise defansif organizasyon içinde çok bireysel oynamaları. Ancak hücum anlamında çok hızlılar. Kanatlardan hızlıca dikine oynayıp defansın arkasına sarkabiliyorlar. Benim kişisel görüşüm Cezayir'in kupayı kazanacağı yönünde."

Daha önce Güney Afrika ekibi Cape Town'da görev yapan Muhsin Ertuğral, final maçına atanan yanlış hakem skandalıyla ilgili olarak ise, "CAF tarafında çok talihsiz bir ortam oldu. Final mücadelesi için önce Güney Afrikalı hakem Victor Gomes'i belirlediler. İki gün sonra ise Gomes'in yerine Kamerunlu hakem Alioum Alioum'u atadılar. Bu durum ciddi soru işaretleri oluşturdu. Yıllarca Güney Afrika'da bulunduğum için gözlemlediğim kadarıyla Victor Gomes Afrika'nın en iyi hakemi diyebilirim. Kamerunlu hakemin onun yerine getirilmesi herkes adına soru işaretleri oluşturdu." ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik direktör başından beri turnuvanın en iyi oyuncusu olarak ve Cezayir Milli Takımı forması giyen Sofiane Feghouli'yi gördüğünü belirtti:

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"Düşünmeden söyleyebilirim ki Galatasaraylı Sofiane Feghouli turnuvanın yıldızı. Tabii ki yanındaki oyuncular da çok önemli oyuncular. Bu başarı sadece bireysel performansla gelmiyor. Aynı zamanda kadronun dinamizmiyle alakalı. Ancak Feghouli, turnuvanın en iyi oyuncularından bir tanesi."

Afrika Uluslar Kupası finalinde karşılaşacak olan Senegal ve Cezayir mücadelesi 19 Temmuz Cuma akşamı TSI 22:00'de Spor Smart kanalından naklen yayınlanacak.