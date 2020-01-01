YORUM | Montpellier mucizesi: 2012'de PSG'nin saltanatını nasıl yıkmışlardı?

Montpellier, Fransız futbolunun en büyük mucizelerinden birine imza atarken, Giroud ise golleri ve asistleriyle bu mucizenin baş kahramanı olmuştu.

2012'de Katarlılar tarafından satın alındıktan sonra, rakipsiz zenginlikleri nedeniyle 'nın en üst düzey ligi üzerindeki otoritesini sağlamlaştırdı.

Bununla birlikte, egemenliklerinin zirvesinde, Fransa'nın güney kıyısındaki mütevazı bir kulüp olan , 2012'de şampiyonluğunu tarihlerinde ilk kez kazanıp PSG'ye karşı son bir meydan okumada bulunmuştu.

Ligue 1'in kurucu üyelerinden biri olmasına rağmen, Montpellier daha önce hiç şampiyon olamamıştı. 2010-11'de ligde kalmayı son anda başarmışlar, 14. sırada bitirdikleri sezonu küme düşme hattından yalnızca üç puan uzakta noktalamışlardı.

2011-12 sezonu ise yetenekli oyuncuların çoğunun vitrine çıktığı sezondu; 'de Eden Hazard, St. Etienne'de Pierre-Emerick Aubameyang ve Montpellier'de Olivier Giroud.

İyi dış görünüşü ve golcülük yeteneğiyle "büyülü santrfor" lakabını alan Giroud, sezonu 21 golle bitirmişti. PSG'de Nene de aynı sayıda gol atarken, Giroud akan oyunda daha fazla gol attığı için Altın Ayakkabı ödülü ona verilmişti.

Montpellier'de hücumda çok önemli bir avantaj sağlayan Giroud için bu hak ettiğinden daha az bir şey değildi. 21 golünün yanı sıra dokuz asist de yapmıştı ve takımda ondan daha fazla asist yapan bir oyuncu yoktu.

Fakat yalnızca gol atmak bir takıma şampiyonluk kazandırmaz. Montpellier'nin o sezonki antrenörü Rene Girard da takımını arkada sağlamlaştırmayı başarmış ve takımı sezonu kalesinde 38 maçta 34 gol yiyerek tamamlamıştı.

Sezon başında kadroya dâhil edilen Brezilyalı savunmacı Vitorino Hilton ve Kamerunlu sol bek Henri Bedimo, Montpellier'nin güçlü savunma rekorunun anahtarı olmuşlardı ve iki oyuncu Ligue 1'de sezonun en iyi takımına Giroud ile birlikte katılmışlardı.

Kulübün 2009'da genç oyunculara yönelmesi de bu şampiyonlukta önemli pay üstlenmişti. Remy Cabella, Benjamin Stambouli, Younes Belhanda ve Mapou Yanga-Mbiwa gibi oyuncular Montpellier'nin en çok ihtiyaç duydukları anlarda sahneye çıkmışlardı.

"Olağanüstü bir sezon geçiren oyuncularımla gurur duyuyorum," demişti Girard, Montpellier'nin şampiyonluk kutlamalarında. "Sezon boyunca iyi oynadık, çok gol attık ve çok fazla gol yemedik. Bu şampiyonluğu fazlasıyla hak ettik. Bence zaferimiz Fransız futbolu için gerçek bir şans. Herkesin herkesi yenebileceğini ve paranın her şey olmadığını gösteriyor. Biz birbirine sıkı sıkıya bağlı bir kulübüz. Genç oyuncuları transfer eden ve onlara şans veren bir kulüp. Günün sonunda, işler bizim için iyi gitti. Dengeli bir ekiple harika bir futbol oynadık."

Montpellier'nin başarısı zamanla daha iyi anlaşıldı. PSG, son yedi sezonun altısını kazandı.

2017'de kaçırdıkları tek şampiyonlukta ise Kylian Mbappe'den ilham alan 'nun gençlerinin coşkusuna yenilmişlerdi.

O günden bu yana Fransız futbolunda arka planda kalan Montpellier için 2018-19'da elde ettikleri altıncı sıra, 2012'den beri en iyi sıralamalarıydı.

PSG, Ligue 1'i fethetmek için büyük meblağlar harcamış ve bunu başarmıştı. Ama Avrupa'da bekledikleri başarılara hâlâ ulaşamadılar. 2012'deyse Parislilerin yatırımları ve hatta Carlo Ancelotti'yi takımın başına getirmeleri bile Montpellier'nin mucizesini durdurmaya yetmemişti.