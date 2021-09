Teşekkürler Ronald Koeman. Türk futbol dilencileri olarak bu iyiliğini unutmayacağız.

YORUM | Onur Özgen @ozgenonur

“Biz rakibimizi kısa ve tek paslarla dar alanda oynayarak şaşırtıyoruz. Bu sene bunu daha az yapabildik. Kendimizi böyle oynamak için zorlamalıyız.”

Beşiktaş’ın üst üste ikinci lig şampiyonluğunu kazandığı 2016-17 sezonunun sonunda katıldığı bir televizyon programında Şenol Güneş böyle söylemişti. Sonuç yine değişmemiş ve takımı bir kez daha şampiyon olmuştu. Ama belli ki bir önceki sezonki oyun ona daha çok hitap ediyordu ve o oyuna dönmek istiyordu.

Fakat olmadı. Beşiktaş, 2015-16’da oynadığı futbolun estetiğinin yanına dahi yaklaşamadığı gibi, o anlayıştan giderek uzaklaştı. Ta ki geçen sezona dek.

Geçen sezon kazanılan iki kupa kadar, Sergen Yalçın’ın bunun için seçtiği yol da etkileyiciydi. Erken pandeminin etkisi altında geçen tarihin en uzun ve absürt sezonunda, Avrupa futbolunda pragmatizm hiç olmadığı kadar etkisini artırmasına ve takımların çoğu farklı taktiksel tercihlerle sonuç alma yoluna gitmesine rağmen Beşiktaş çoğunlukla kendi prensiplerinde ısrar ederek ve rakiplerine bunu dikte ederek kazanmaya çalıştı. Ve sonunda ne var ne yoksa kazandı.

Genel hatlarıyla tarif etmek gerekirse; topa sahip olmaya, oyunu karşı yarı sahaya yıkmaya ve topu kaybettiği yerde geri kazanmaya dayalı bu anlayış, 2015-16’nın poetikasına çok yakındı. Ama yine de onun estetiğine ulaşamamıştı.

Geçen sezon Beşiktaş’ın oyunu icatlar ve eklemeler üzerinden inşa edilmişti. Örneğin, hiç kimsenin aklına gelmeyecek bir şekilde Atiba Hutchinson gole en yakın orta saha oyuncusuna, hatta bir ikinci forvete dönüşmüş; diğer Kanadalı Cyle Larin ise sıradan ve verimsiz bir görüntü sergilediği santrfordan sol kanada çekilince kendini bulmuştu.

Parçalar birbirini tamamlamıştı: Josef-Atiba, Larin-Aboubakar ya da Ghezzal-Rosier. Ama yine de 2016’daki takımın hayâl gücünün gerisindeydi. Çünkü hâlâ eksik bir parça vardı. Josef boşlukları harika kapatmış, Atiba ise ileride o an ne yapması gerekirse onu yapmıştı. Ama ikisinin arasındaki yaratıcı bir türlü bulunamamış, ne Adem Ljajic ne Bernard Mensah ne de beş yıl öncesinin maestrosu Oğuzhan Özyakup o eksik parça olabilmişti. Bu boşluğu tek başına doldurmaya çalışan Rachid Ghezzal ise belki de biraz bu sayede kariyerinin en parlak sezonunu geçirmişti.

Beşiktaş söz konusu eksik parçayı ise bu sezon transferin son saatlerinde buldu. Hem de çok nadir bulunan, değerli bir parça: Miralem Pjanic.

Xavi ve Iniesta’dan sonra büyük paralar saçılan onlarca orta saha oyuncusunun arasında onların seviyesine belki de en yakın isim olmasına rağmen Barcelona’daki kaotik ortam onu bir yıllığına da olsa Türkiye’ye getirdi. Bu yüzden dün akşam sahada bulunduğu her dakika, topla buluştuğu her an burası için çok fazla olduğunu gösterdi.

Tıpkı Xavi gibi - ya da Xavi’nin de sıkça benzetildiği The Exorcist’ teki küçük kız gibi - kafası devamlı dönüp duruyordu. Gözleri sürekli boş bir alan arıyordu. Zamanı ise diğer tüm oyunculardan birkaç saniye ilerideydi.

Sırtında beş yıl önceki Oğuzhan ile aynı forma numarası vardı. Oğuzhan’ın tekamülünü tamamlamış ve potansiyeli tamamen açığa çıkmış hâli gibiydi. Top ayağına o kadar yakışmasına rağmen gerekmedikçe ona birden fazla asla dokunmuyordu (Cruyff’un öğütlediği gibi) ve sahayı sanki birkaç metre yüksekten görüyordu.

Futbolda yetenek nedir? Xavi’nin buna basit bir cevabı var: “Etrafındakilerin ve kendinin ne yaptığını kontrol edebilmek”. Pjanic bunu yapabilen ender oyunculardan. Başka bir deyişle futbolu ayaklarıyla değil, nöronlarıyla oynayanlardan.

Dün akşam takım arkadaşları onun nöronlarıyla bağlantı kurabildiği anlarda Beşiktaş başka bir seviyeye yükseldi. Bilhassa Josef de Souza, Alex Teixeira ve Michy Batshuayi bu bağlantıyı çok iyi kurdu. Sergen Yalçın’ın bu sezonki esas görevi de bu olacak; takımın Pjanic’in evreninde geçireceği anların süresini uzatmak. Çünkü o evren Beşiktaş'ı yeni zirvelere taşıyabilir.

İzleyiciler olarak ise işimiz daha kolay. Tek yapmamız gereken tadını çıkarmak. Çünkü buralara gelen her güzel şey gibi o da uzun süre kalmayacak.