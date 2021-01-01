YORUM | Mesut Özil: Arsenal için bir efsane mi, hayâl kırıklığı mı?

Mesut Özil'in Emirates'teki inişleri olduğu kadar çıkışları da olan yedi buçuk yıllık serüveni sona erdi.

YORUM | Charles Watts @charles_watts

Mesut Özil'in 'daki son maçında galibiyet golünü hazırlayan kişi olması ilginç bir şekilde şaşırtıcı değildi.

Geçtiğimiz mart'ta West Ham'a karşı alınan 2-1'lik galibiyetten sonra taraftarlar, stattan ayrılırlarken, Alexandre Lacazzate'in galibiyeti getiren kafa golünü hazırlayan asistin Mesut'un Arsenal kariyerindeki 54 asistinin sonuncusu olacağını bilmiyorlardı.

Mesut, Mikel Arteta yönetiminde tekrar futboldan zevk alıyor gibi görünüyordu. Unai Emery’nin halefi olarak gelen İspanyol antrenörün yönetimindeki 10 maçın hepsine ilk 11'de başlamıştı.

Koronavirüs kaynaklı aradan Haziran'da geri döndüğümüzde de bu durumun devam edeceğine kesin gözüyle bakılıyordu.

Fakat Mesut, Arsenal'la birlikte futbola geri dönmedi. O tarihten bu yana da hâlâ geri dönmedi.

Ve şimdi de Arsenal günleri erken bir veda noktasına geldi. Topçular ile birlikte geçen yedi buçuk yıldan sonra Mesut, bonservissiz bir şekilde çocukluğunun takımı 'nin yolunu tutmak için Kuzey Londra'dan İstanbul'a gidiyor.

Onun için ne büyük bir elveda töreni düzenlendi ne de bir uğurlama gerçekleştirildi. 2013 yılında 'den rekor bir transfer bedeliyle gelip taraftarın sevgilisi olan futbolcu, şimdi arka kapıdan, haftalık 350 bin sterlin'lik kontratını altı ay erken bitirerek ayrıldı.

Böyle bitmesi üzücüydü fakat bitmesi gerekiyordu.

Ve bu bitişle birlikte bir rahatlama da artık mümkün. Arsenal ve Mesut birlikteliği mükemmel bir evlilik gibi duruyordu ve bir süreliğine öyle de oldu.

Real Madrid'den 43 milyon sterlin'lik transferi Highbury'den Emirates'e geçişle başlayan kemer sıkma döneminin sonunu işaret ederken, dokuz uzun yıl süren kupasız dönemin de bitişine denk geliyordu.

Mesut, İngiltere'deki ilk sezonunda Federasyon Kupası'nı kazandı. Arsenal da Mesut takımdayken, onun 2015 ve 2017 finallerindeki etkileyici oyunuyla bu kupayı üç kez daha kazandı.

Fakat evlilik başta ne kadar sağlam görünse de boşanma çalkantılı oldu. Arsene Wenger'in 2018 yazında kulüpten ayrıldığı andan beri Arsenal'ın odağı, ona o yıl verdikleri kontratı sırtlarındaki bir yük olarak gördükleri için Mesut'u göndermekti.

Emery yönetiminde bunu denediler ama başarısız oldular.

Fakat şimdi isteklerine ulaştılar. Mesut kontratını sonuna kadar sürdürüp sezon sonunda bonservissiz ayrılmaya kararlıydı ancak Arteta'nın futbolla ilgili sebeplerden dolayı onu Premier Lig kadrosuna bile almaması bu kararı sonunda değiştirdi.

Fenerbahçe'ye gidişi 32 yaşındaki oyuncunun sahaya bile çıkmamasına rağmen gündemi domine eden tatsız macerasını sona erdirdi.

Bu ay bir anlaşmaya varılması bu yüzden çok önemliydi. Mesut'un Arsenal'daki hikâyesinin bittiği ve devamının gelmeyeceği bir süredir belliydi. Bu yüzden kontratını erken sonlandırmak için yapılan pazarlıkların mutlu bir sona ulaşması iki taraf için de en iyisiydi. Oyuncunun sezon sonuna kadar takımda kalmasının kimseye bir faydası olmayacaktı.

Artık Arsenal, Mesut'u uğurlayabilir ve Mesut da en iyi yaptığı şeye, yani futbol oynamaya ve goller attırmaya tekrar başlayabilir.

Mesut, Real Madrid'den Arsenal'a geldikten sonra 184 maça çıkıp 33 gol attı ve 54 asist yaptı. 283 dakikada bir asist yaptığını gösteren Opta istatistiklerine göre onun ligin gördüğü en yaratıcı oyunculardan biri olduğu şüphesiz. 35 maçta yaptığı 19 asist ve attığı 6 golle 2015-16 sezonu, onun en iyi sezonuydu.

O sezon, takım arkadaşları için 146 gol şansı yarattı, ki bu bugün de hâlâ geçerliliğini koruyan bir rekor.

Mesut, en iyi hâlinde izlemesi çok keyifli bir oyuncuydu. Kuzey Londra'daki kariyeri boyunca, Arsenal'daki ilk maçında Sunderland'e karşı Olivier Giroud'nun golünü hazırlayan muhteşem ilk dokunuşunu, Ludagorets'e karşı attığı gol ve beş sezon önce Emirates'te ve 'ye karşı büyüleyici performanslar gibi birçok güzel an yaşattı.

2017'de Anfield'daki seyircileri sessizliğe boğan muhteşem top kontrolü, 2015'te Giroud'nun Aston Villa'ya karşı kaydettiği goldeki bilek hareketi ve 'a karşı muhteşem volesi de hatırlanmaya değer.

Onun Alexis Sanchez ile olan iş birliği Arsenal'ı birkaç sene boyunca yukarılara taşıdı ve 2015 yaz transfer döneminde üst üste gelen iki Federasyon Kupası zaferinden sonra kulübün transfer başarısızlığı yakın zamandaki en merak uyandıran durumlardan biri.

Mesut'un gelişini takip eden iki senedeki ilerleme çok büyüktü ve Sanchez de ilk sezonunda Premier Lig'in en iyi oyuncularından biri olmuştu. O zamanlar Arsenal için yükselişe geçme ve iki dünya starının etrafında şekillenme zamanıydı, fakat yerlerinde saymayı tercih ettiler.

Mesut'un 19 asistlik rekoruna rağmen, o sezon şampiyonluk 'e kaptırıldı. Şampiyon olmak için altın şansı kaybettiler ve bir daha böyle bir şans elde edemediler.

Mesut, o sezon daha iyisini hak etmişti, fakat Arsenal'daki zamanlarına pembe gözlükle bakmamak gerek.

Mesut, iyi olduğu kadar, aslında hayâl kırıklığıydı da. Özellikle deplasman maçlarında ve önemli karşılaşmalarda yüksek performans gösteremiyordu.

Yeteneği tabiî ki su götürmez, fakat elinden gelenin en iyisini yapmak konusunda ne kadar kararlı olduğu tartışmaya açık.

Emirates'te daha fazlasını yapmış olabileceğine şüphe yok. Mesut, Arsenal'ın şimdiye kadar sahip olduğu nâdir doğal yeteneklerden biri, fakat bu yeteneğiyle hem maç hem de antrenman sırasında yeterli bir performans sergileyip sergilemediği bir tartışma konusu.

Topçular'ın eski yıldızı Martin Keown şöyle diyor:

"Böylesine yetenekli bir oyuncunun, Arsenal’daki kariyerini düzgün bir biçimde bitirememesini çok üzücü buluyorum. Böyle bir teknik yeteneğe ve vizyona sahip olup da belli bir performansın altına düşemezsin. Çok fazla düşersen ne olur? Bu sizin kendinizi motive etmenizle alâkalıdır. Eğer bunu başarılı bir şekilde yapamazsanız, menajer de değişiklik yapmak durumunda kalır."

Mesut, kesinlikle herkesi birbirine ters düşüren bir figür. Kimileri ona taparken, kimileri de hor görüyor. Bunun için 'ye taşınacağı konuşulduğunda sosyal medyada ortaya çıkan bazı argümanlara bakmanız yeterli.

Mesut'un Arsenal zamanlarıyla ilgili olumlu yorumlar onu eleştirenler tarafından değerlendirilirken, olumsuz bir yorum onu kulüp efsanesi olarak görenlerin gölgesinde kalacak.

Ve bu, konu Mesut'a geldiğinde Arsenal'ın araya nasıl bir çizgi çizdiğinin önemli bir diğer göstergesi.

Çok dikkat dağıtıcı ve herkesi ters düşüren bir hâle gelmişti. İyi bir oyuncuydu, bazen izlemesi zevkliydi.

Ama adı bir kulüp efsanesi olarak geçmeyecek.

Arsenal gelecekte stadını yenileyecek olsa Emirates'in etrafını saran Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Liam Brady, George Armstrong yada Charlie George gibi efsanelerin resimleri arasında Mesut Özil olmayacaktı.

Başarılı olduğu kadar kırgın bir oyuncu olarak takımdan ayrılıyor.

Bazıları tarafından sevilen, bazıları tarafından beğenilmeyen bir bilmece...

Yolun sonuna gelmek üzücü, ama böyle olması gerekiyordu. Kalbi kırılan bu ilişkiyi düzeltecek bir şey yoktu.

Arsenal'ın asist kralı binayı terk etti ve şimdi herkes için yoluna devam etme zamanı.

Çeviren: İdil Erin Tetik