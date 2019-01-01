YORUM | Megan Rapinoe: Hem saha içinde hem saha dışında bir ikon

Saha içinde yaptıklarına saha dışındaki karizması eklendiğinde, 2019 Dünya Kupası denince akla gelecek ilk isim Megan Rapinoe.

YORUM | Seth Vertelney

Pazar gününden önce farkında değildiyseniz eğer, o akşamın sonunda farkına varmışsınızdır: Bu, Megan Rapinoe'nun turnuvasıydı.

Kadın Futbol Takımı'nın kanat oyuncusu Dünya Kupası'nın yıldızıydı ve pazar günü hem saha içinde hem de saha dışında nasıl sınırlar üstü bir figür haline geldiğini dünyaya gösterdi.

'daki finalde 'yı 2-0 devirdikleri maçta penaltıdan bir gol atan Rapinoe, turnuvadan Altın Ayakkabı ve Altın Top ödülleriyle döndü. Evet, ödülleri süpürdü.

Maçın ardından coşkulu kişiliğini bir kez daha ortaya koyan Rapinoe, cinsiyetler arasında eşitlik çağrısı yaparken takımının saha içinde ve dışında tüm engelleri nasıl aştığını kendine has nezaketiyle anlattı.

Konuşurken, uzun süredir farkında olduğumuz şeyi doğruluyordu: Burası onun dünyasıydı.

"Seviyorum. Gerçekten seviyorum." diye açıklıyordu Rapinoe, spot ışıkları altında olmayı.

"Elbette, en yüksek seviye olan Dünya Kupası'nda böylesi bir takımla yer almak olağanüstü bir şey ama bunu saha dışındaki bazı sözlererle zenginleştirmek, o sözleri iyi bir performansla desteklemek ve sonra o performansı sözlerle desteklemek, muazzam bir duygu."

34 yaşındaki futbolcu, 2019 Kadınlar Dünya Kupası esnasında ABD'nin tartışmalı başkanı Donald Trump'la girdiği münakaşa [şampiyon olmaları halinde Beyaz Saray'a gitmeyeceğini açıkladı], kendisini "eşsiz ve derinden bir Amerikalı" olarak nitelemesi ve FIFA'yı kadın futboluna yeterli desteği vermemekle suçlamasıyla bir ikon haline gelmişti. Tüm bunları yaparken ABD'nin şampiyonluğuyla sonuçlanan turnuvada 7 maçta 6 gol attı.

Tüm bunların üstüne, pazar günü oynanan finalde maçın ilk golünü atan ismin Rapinoe olması kaçınılmazdı..

"Sahne ne kadar büyükse, o da o kadar büyüyor" diyor ABD Teknik Direktörü Jill Ellis ve ekliyor: "Spot ışıkları insanları yakabilir ama bu Megan için geçerli değil."

Müsabakanın ardından düzenlenen kupa töreninde Lyon'daki taraftarlar FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya yönelik "eşit ücret" sloganları atarken, Rapinoe da eşitlik çağrılarını sürdürdü.

"Yabancı bir ülkede tamamen dolu bir stadyumda bunların yaşanması, bu hareketin nasıl büyüdüğünü gösteriyor. İnsanlar bunu istiyorlar. İnsanlara istedikleri şeyi verin!" diyor Rapinoe.

"Herkesle bir araya gelip işe koyulma zamanı. Bu oyun bizim için çok şey yaptı. Bu oyun için çok şey ortaya koyuyoruz. Sahaya koyduğumuz kalite ortada ama diğer şeyler bu kalitenin hakkını veriyor mu emin değilim."

Ellis maçın ardından yaptığı açıklamada Rapinoe'nun saha dışındaki olaylar hakkında yorumda bulunmaya en uygun insan olduğunu şu şekilde anlattı:

"Megan böyle zamanlar için yaratılmış bir insan. Böyle anların sözcüsü olabilecek bir insan. Düzgün konuşuyor, kalpten konuşuyor. Bu oyunda dürüst insanlara, gördükleri haksızlıklar karşısında konuşabilecek insanlara ihtiyacımız var."

Rapinoe'nun sahnede büyüyen ve çok konuşulan bir isim olması, ABD soyunma odasındaki uyumu bozmuş değil. Tam tersi söz konusu.

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Alex Morgan, Rapinoe için "O bir insanın sahip olabileceği en iyi takım arkadaşı" diyor ve şunları söylüyor:

"Muazzam bir turnuva geçirdi. Altın Ayakkabı'yı ve Altın Top'u sonuna dek hak etti. Bu onun özgüveninin, kendine olan inancının ve özüne nasıl bağlı bir insan olduğunun delaleti."

Rapinoe bize bu turnuvada saha içinde kim olduğunu gösterirken, saha dışında nelere inandığını ifade etmekten de çekinmedi. Şu bir gerçek ki, dünya onu dinliyor. Dünya, Rapinoe'nun dünyası.