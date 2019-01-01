YORUM | Mario Lemina: Bielsa'dan önce ve sonra

Galatasaray'ın yeni transferi Mario Lemina her zaman iyi bir 8 numaraydı. Ancak Marcelo Bielsa'nın elinde gerçek bir orta sahaya dönüştü.

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan , FFP kısıtlamalarına rağmen transfer sezonunun da şampiyonu oldu. Radamel Falcao, Jean Michael Seri, Steven Nzonzi, Ryan Babel gibi Football Manager oynarken bile tek sezonda bir araya getirelemeyecek isimleri yaz transfer döneminde takıma kazandıran sarı-kırmızılı yönetim, bu isimlere son olarak Mario Lemina’yı ekledi.

Ralph Hasenhüttl’ün ’ın başına geçmesinin ardından ‘En gözde oyuncularımdan biri’ dediği Lemina, Aralık ayının sonunda geçirdiği sakatlık sebebiyle sahalardan 4 ay uzak kaldı. İyileştikten sonra düzenli forma şansı bulmakta zorluk çeken Lemina, Southampton yönetimine ve hocasına takımdan ayrılmak istediğini bildirdi.

Yaz transfer döneminde Fransız takımlarının gözbebeği haline gelen 26 yaşındaki orta sahaya , ve talip oldu. Beşiktaş’ın da transfer gündemine giren Lemina, transfer olmak istediği takımın özelliklerini France Football’a şu sözlerle sıraladı: “ ’dan ve İtalya’dan teklifler aldım ancak benim için her şeyden önce gideceğim takımın önüme sunacağı proje önemli. Yüksek hedefleri olan bir takıma gitmek istiyorum. Southampton’dan ayrılmak ve forma giyebileceğim bir takıma gitmek istiyorum.”

"Sakatlığımı atlattım, hazırım"

Dipnot olarak şundan da bahsetmemiz gerekir. Lemina’nın geçirdiği sakatlık, sarı kırmızılı taraftarların gözünü korkutmasın. Sakatlığını atlattığını her fırsatta dile getiren Lemina, aynı röportajda transfer olacağı takıma şu mesajı vermişti: “Çok çalıştım, hazırlandım. Neler yapabileceğimi biliyorum. Kendimi fiziksel olarak çok iyi hazırladım.” Bu sözler aynı zamanda oyuncunun futbola ne kadar aç olduğunu da bizlere anlatıyor.

Orta sahada sandalye kapmaca

Geçtiğimiz sezonu Fernando, Ndiaye, Belhanda, Selçuk İnan ve Ryan Donk orta sahasıyla geçiren Galatasaray’ın en büyük eksiği tempoydu. Orta saha kurgusu topla arası iyi ancak sahada devinim gösteremeyen oyunculardan oluşan sarı kırmızılılar, yeni sezona adeta orta sahada sandalye kapmacayla başladı.

Fernando ve Ndiaye ile yolların ayrılmasının ardından Seri ve Nzonzi ile bu bölgeyi güçlendiren sarı kırmızılılar, Lemina transferiyle birlikte hem Seri’ye hem Nzonzi’ye hem de Belhanda’ya alternatif oluşturmuş oldu. Bu oyuncuların kart cezalısı ya da sakat olması halinde Selçuk İnan’a mecbur kalınmaması da cabası.

Kariyerine 8 numara olarak başlayan Lemina, Bielsa ile tanışmasının ardından mevkisiz bir oyuncuya evrildi. Bielsa’nın kariyerindeki etkisini hiçbir zaman inkar etmeyen Lemina için orta sahanın neresinde oynadığı fark etmiyor. “6 numarada, 8 numarada ya da 10 numarada oynayabilirim. Bunun için bir tercihim yok.” diyen Lemina, Fatih Terim’in her takımında mutlaka bulundurduğu ‘Joker Oyuncu’ tanımlaması için biçilmiş kaftan.

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Galatasaray'a ne katar?

Süper Lig’in temaslı oyunu için çok uygun bir profil çizen Lemina, temposuyla Süper Lig’in çok üstünde. Bielsa’nın elinde iki yönlü bir orta sahaya dönüşen 26 yaşındaki orta saha, topsuz oyundaki becerilerini de geliştirdikten sonra ’un yolunu tuttu. “Bielsa ile çalışmak için kendimi geliştirmek zorundaydım. Onunla çalışmak çok zor ama oyunumu geliştirdi.” diyen Lemina, Juventus’a Pogba’nın yerini almak için gelse de beklenilen performansı gösteremedi.

Mario Lemina'nın geçtiğimiz sezon Southampton'da gösterdiği performans:

Mario Lemina İstatistik Maç 21 Pas% %86 Şut pası 13 Sahipsiz top kazanma 119 İkili mücadele% %54 RCS Topla Buluşma 23

Oyunu rakip yarı sahada oynamak isteyen Galatasaray’da Seri, Belhanda ve Lemina gibi hem pasör hem de ayaklarına hakim 3 orta sahaya sahip olmak Fatih Terim’in elini bir hayli rahatlatacaktır. Topla birlikte rakip yarı sahaya çok iyi kateden Lemina, Şampiyonlar Ligi’nde sarı kırmızılı takımın en önemli eksiği olarak göze çarpan geçiş oyunu konusunda da sarı kırmızılı takıma güç katacaktır.