YORUM | Manchester City'nin UEFA'ya karşı aldığı zafer ne anlama geliyor?

İki yıllık men cezasından kurtulan Pep Guardiola’nın ekibi, kıtanın en büyük ödülünü kazanmak için her şeyini ortaya koymaya hazır.

YORUM: Jonathan Smith | ÇEVİRİ: Rezzan Yetiş

için sezonun en büyük başarısı Etihad Stadyum ya da Wembley’de değil; bir pazartesi sabahı İsviçre’de bir mahkeme salonunda geldi.

UEFA, 14 Şubat'ta Manchester City Kulübüne Financial Fair Play kurallarına uymadığı gerekçesiyle 2020-2021 ile 2021-2022 sezonları için Avrupa Kupalarından men ve 30 milyon euro para cezası verildiğini duyurmuştu.

Manchester City’nin itirazı sonrasında 13 Temmuz Pazartesi günü Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), men cezasını kaldırdı ve para cezasını 10 milyon euro’ya indirdi.

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Eğer ceza onansaydı sonuçları City için oldukça ağır olacaktı.

Geçtiğimiz onyılda 4 Premier Lig şampiyonluğunun yanı sıra 6 yerel kupa kazanan bir kulübün uluslararası prestiji ciddi anlamda zedelenebilirdi.

İki sezon boyunca Şampiyonlar Ligi’nde oynayamamak sponsorluk anlaşmalarını etkilemeyecek olsa bile City için 200 milyon euro’luk bir gelir kaybına yol açacaktı.

Ancak gelirdeki bu kayıp, City gibi zengin bir kulüp için bile daha kötü bir zamanda olmazdı. Şimdi tıpkı diğer tüm kulüplerde olduğu gibi City’nin de sadece maç günü ve yayın gelirleri pandemi sebebiyle etki altında olacak; yönetim ise kâr etme amaçlı çalışmalar yürütecek.

Finansal anlamda ne kadar ciddi yansımaları olacaksa Pep Guardiola ve ekibinde de men cezasının yansımaları kritik manada kendini hissettirecekti.

Bu süreçte Guardiola, sözleşmesinin bitimine kadar kulüpte kalacağını taahhüt etmiş ve kulübün UEFA suçlamaları karşısındaki tutumuna olan güvenini yüksek sesle dile getirmişti. Katalan çalıştırıcı başından beri kulübüne sadıktı; ancak Avrupa sahnesi futbol dünyasının en iyi teknik direktörlerinden birinden mahrum kalacaktı.

Şimdi ise Guardiola, kulüp tarihihdeki ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu elde etmek için ait olduğu yerde, saha kenarında olacak.

Bu hedef doğrultusunda Guardiola’nın iki deneme hakkı kaldı: Pandemi sebebiyle yarım kalan ve ağustos ayında kaldığı yerden devam edecek olan 2019-20 Şampiyonlar Ligi sezonu ve kulüpteki son yılında gideceği 2020-21 Şampiyonlar Ligi sezonu. City'nin Guardiola’yı takımda daha fazla kalmaya ikna edebilecek tek şansı varsa o da CAS’tan çıkan ceza iptali kararı olacaktı zaten; böylece yönetimin ve ile inanılmaz başarıla imza atan tecrübeli çalıştırıcıya yeni bir sözleşme sunmak için daha fazla umudu var.

Bu süreçte yalnızca Guardiola’nın geleceği değil; kadrodaki birçok yıldızın geleceği de endişe yaratıyordu. Guardiola’nın yetenekli öğrencilerinin çoğu Avrupa’nın kulüpler bazındaki en prestijli turnuvasında yer almayı hak ediyordu; eğer ceza onansa bu isimlerin birçoğu geleceğini düşünmek zorunda kalırdı ve kimse onlara karşı çıkamazdı.

CEO Ferran Soriano, UEFA’nın şubat ayında verdiği ilk men kararı sonrası kulübün yıldızları ile bir araya gelmiş ve onlardan kararı bozacaklarına dair kulübe güvenmelerini istemiş; ayrıca oyunculara bonuslarını ödemeyi taahhüt etmişti.

O zamandan beri City’nin A Takım oyuncuları birlikteliğini korudu.

Takımın 29 yaşındaki Belçikalı yıldızı Kevin de Bruyne geçtiğimiz ay eğer karar onanırsa geleceğine dair düşüneceğini ifade etmiş ancak ciddi anlamda kulüpten ayrılmayı hiç istememişti.

Raheem Sterling ise ve Barcelona gibi devlerin ilgisine ve bir noktada başka ülkelerde oynamak istediğini söylemesine rağmen men kararı açıklanır açıklanmaz sezon sonunda takımdan ayrılmayacağını belirtmişti.

Her iki oyuncu da kariyerlerinin en verimli dönemlerini yaşıyor ve City, kadrodaki böylesine kilit isimlere uzun vadeli sözleşmeler teklif etmeyi planlıyor.

Sadece bu da değil; City, kadrosunu önemli ölçüde güçlendirmeyi de hedefleyebilir.

Guardiola’nın kadrosunu güçlendirme kararının sebepleri şöyle sıralanabilir:

- Jürgen Klopp’un ekibi ile mücadele etmekte zorluk çekilmesi,

- Leroy Sane’nin Bayern Münih’e gitmesi,

- Sezon sonu David Silva’nın ayrılacak olması,

- Geçtiğimiz sezon takımdan ayrılan Vincent Kompany’nin boşluğunu dolduracak bir stoper bulunamaması.

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Şampiyonlar Ligi’ne giden yoldaki engellerin kalkması ile Guardiola ve futbol direktörü Txiki Begiristain; stoper, orta saha ve forvet hattı için transfer listesi hazırlığına başlayabilir.

İlk 4’teki yeri garanti olan City’de Guardiola artık FA Cup, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid’e karşı oynanacak rövanş maçı ve sezonu Lizbon’da tamamlama ihtimali üzerine yoğunlaşacak.

Manchester City, UEFA karşısında önemli bir zafer elde etti. Bu zafer onlara, önümüzdeki haftalarda Avrupa'da bir başka büyük zafer için ivme kazandırabilir...