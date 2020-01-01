YORUM | Manchester City'nin men cezası sonrası olabilecek 5 senaryo

Önümüzdeki iki sezonda Avrupa kupalarından men edilen Manchester City için tehlikeli olasılıklar kapıda.

YORUM | Rezzan Yetiş @rezzan_yetis

Şubat ayında UEFA, 'nin finansal fair play kurallarına uymadığı gerekçesiyle Avrupa kupalarından iki yıllığına men edildiğini ve 30 milyon euro para cezasına çarptırıldığını açıklamıştı.

İngiliz ekibi kısa süre içerisinde karara itiraz ederek Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) başvurmuştu.

13 Temmuz Pazartesi günü temyiz davası görülecek ve CAS, Manchester City’nin Avrupa kupalarındaki kaderi üzerine son kararı verecek.

Daha fazla takım

Bu esnada pandemi sebebiyle ertelenen 2019-20 Şampiyonlar Ligi sezonu için 8’li final formatında oynanacak maçların tarihi belirlenirken son 16 turu ilk maçında ’i 2-1 mağlup eden Manchester City, rövanş maçına 7 Ağustos’ta kendi sahasında çıkacak.

Eğer mahkemede 2 yıllık ceza onanırsa Manchester City için birtakım aksiliklerin arka arkaya gelme ihtimali çok yüksek.

1. Leroy Sane’yi takip edebilecek ayrılıklar

2017-18 ve 2018-19 yıllarında Premier Lig’de şampiyonluklar yaşayan; bu sezon şampiyonluğu ’a kaptırmış olmasına rağmen oyun anlamında rakibinin gerisine pek de düşmeyen Manchester City ilk kaybını geçtiğimiz günlerde yaşadı: Leroy Sane, uzun süredir gündeme geldiği ’e transfer oldu.

Sane’nin gidişinin City’de ne kadar büyük bir etki yaratacağı tartışmaya açık. Ancak Sane’nin ardından özellikle Avrupa kupalarından men kararının onanma ihtimali üzerine birçok yıldız ismin de yeni maceralara atılması gündemde. Bu isimlerin başında ise elbette ki Kevin de Bruyne geliyor.

Belçikalı yıldız, men cezasının ardından mayıs ayında verdiği röportajında kararın onanmasından sonra geleceğini gözden geçireceğini; iki yılın uzun bir süreç olabileceğini söyleyerek ayrılık sinyallerini vermişti. Diğer yandan De Bruyne’nün menajeri Patrick de Koster, oyuncusunun takımdan ayrılmayı düşünmediğini söyledi. Henüz sezon sona ermemiş ve 2019-20 Şampiyonlar Ligi sezonunda yollarına devam ederken böyle bir ‘yalanlama’ yapmış olması çok doğal. Ancak men cezasının onanması durumunda Avrupa’nın dev kulüpleri Manchester City’yi bir yıldız pazarı olarak değerlendirecek ve herkesin listesinin birinci sırasında muhtemelen De Bruyne yer alacaktır.

De Bruyne’nün kulüp ile henüz 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bir kesim için 2021 yılında sözleşmesi bitecek olan Pep Guardiola ile bir sene daha çalışmayı istediği söylense de De Bruyne, kendi geleceği ile ilgili kararını Guardiola’nın durumuna göre almayacağını daha öncesinde belirtmişti.

2015’ten bu yana City forması giyen De Bruyne, bugüne kadar çıktığı 149 Premier Lig maçında 34 gol atıp 63 asist yaptı. Bu sezon ligde 28 gole doğrudan katkı sağlayan ve bu anlamda en üst sırada bulunan De Bruyne’nün 29 yaşında olduğunu da atlamamak gerek. 29 yaşına gelmiş ve bu seviyelerde oynayan başarılı bir futbolcu için bırakın iki yılı; bir yıl bile Avrupa’ya gidememek oldukça kritik bir eksiklik olur…

De Bruyne dışında Avrupa arenasını City’ye tercih edebilecek bir diğer yıldız isim de Raheem Sterling. EURO 2016’nın ardından İngiltere Milli Takımı’nda forma giyebilecek düzeyde olup olmadığı tartışılan ve özgüvenini iyiden iyiye yitiren Sterling, Guardiola’nın göreve gelmesiyle beraber hem fiziksel hem de mental anlamda büyük sıçrayışı yaşayan oyuncu oldu. Guardiola’nın “Sen benim için çalıştığın sürece ben de senin için savaşacağım. Başını dik tut ve ednileşenme, senin iyi bir futbolcu olduğunu biliyorum, sen benim planlarımın büyük bir parçasısın” dediği Sterling, 5 sezondur giydiği City forması ile 251 maçta 103 gol atıp 62 asistlik katkı sağladı. 25yaşındaki futbolcunun adı Real Madrid ile anılırken Avrupa cezasının onanmasıyla bu transfer dedikodularının resmiyet kazanması işten bile değil.

2021’de Guardiola’nın yanı sıra sözleşmesi sona erecek bir diğer kilit isim de Sergio Agüero. Daha önce yetiştiği Independiente’ye geri dönme arzusunu dile getirmiş olan Arjantinli golcünün de takımdan ayrılma olasılığı yüksek; ancak diğerlerine nazaran bir sene daha takımda kalabilir gibi görünüyor.

2. Real Madrid rövanşı tehlikede

Yazının başında da belirtildiği gibi City’nin cezası 13 Temmuz’da kesinlik kazanacak.

Mahkemeden hangi karar çıkarsa çıksın; bu kararın etkileri Real Madrid ile 7 Ağustos’ta oynanacak son 16 turu rövanş maçına yansıyacaktır. Cezanın onanması durumunda Guardiola’nın öğrencileri turnuva tarihinin en başarılı takımına karşı üzerinde büyük bir baskı ile çıkacaktır. Bu baskı, iki sezon arka arkaya Avrupa kupalarında oynayamama ve en azından bu sezonki kupayı kotarma düşüncelerinin ortak paydada buluştuğu bir baskı türü olacak. Real Madrid’i elemeleri durumunda ise onları kolay rakipler bekliyor olmayacak. Halihazırda kararla beraber takım anlamında sarsılmış olan City’de oyuncular da birer birer geleceğini düşünmeye, menajerleri ile görüşmeye başlayacak ve 7 Ağustos’a kadar olan süreçte medyada yer alacak olası haberlerle belli başlı sıkıntılar doğacaktır…

3. Avrupa’ya gidecek takımların durumu

City’nin 2 yıl Avrupa’dan men edilmesi yalnızca onları etkileyecek bir durum değil.

Premier Lig’de 2019-20 sezonunun bitimine 4 hafta kala City 69 puanla ikinci sırada yer alıyor. Onu takip edenler ise sırayla (60), (59), (58), Wolverhampton (52), Sheffield (51), (50) ve (49).

Normal şartlarda ligi ilk 4 sırada bitiren takımlar Şampiyonlar Ligi’ne katılırken ikinci sıradaki City’nin gidemeyecek olması diğer takımların da durumunu değiştirecek. Ligin bu sıralama ile tamamlandığı varsayıldığında Liverpool, Chelsea ve Leicester City dışında beşinci sıradaki Manchester United Şampiyonlar Ligi’ne gidebilecek. Beşinci ve altıncı takımların da ’ne gittiği durumda Wolverhampton ve Sheffield United’a vize çıkmış olacak. Son haftalarda değişikliğin yaşanabileceği nokta ise burası. Zira Sheffield-Arsenal-Tottenham üçlüsü arasında City’nin ceza kararının onanması üzerine Avrupa mücadelesi kıran kırana geçebilir…

4. Para, para, para…

Kaçınılmaz olarak endüstriye dönüşen futbolun içinde yer alan aktörlerin en büyük motivasyonu doğal olarak para olmuştur. Böylesi bir cezadan sonra da en büyük zarar finansal anlamda yaşanacak. Halihazırda 30 milyon euro’luk para cezasına çarptırılan City’nin 2 yıl Avrupa kupalarına katılamayacak olması oradan elde edilecek katılım, yayın, sponsorluk, reklam ve bilet gelirlerinden de olacak. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nden yaklaşık 93 milyon sterlin kazanan City için böylesi bir gelir kaynağını kaybetmek kritik bir boşluk yaratacaktır. Ayrıca öncesinde sayılan maddelerin yanı sıra pandemi sürecinin de futbol ekonomisini sarstığı göz önüne alındığında City için yıldız oyuncuların ayrılığı hem saha içinde hem de saha dışı finansal açıdan kayıp yaratacaktır.

5. Krizden doğan gelecek

Cezanın onanması ile beraber yaprak dökümünün yaşanması kaçınılmaz. Ancak gidenlerin yeri doldurulamayacak diye bir kaide yok.

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Manchester City’nin orta sahasında yadsınamayacak bir öneme sahip olan David Silva, sezon sonunda ayrılacağını açıklamıştı. Ancak o daha gitmeden kramponlarını çoktan kendisinden genç ve potansiyelli bir yıldıza teslim etmiş gibi görünüyor: Phil Foden. Silva’nın gitmesiyle beraber 20 yaşındaki Foden, gelecek sezonda ilk 11’deki yerini şimdiden sağlamlaştıracağının sinyalini veriyor.

Kilit isimlerin muhtemel ayrılışı Foden gibi akademiden gelen gençlerin veya çok fazla fırsat bulamayan oyuncuların daha fazla forma şansı bulmasına ve kendilerini gösterebilmesine olanak sağlayacak. Bu oyuncular arasında Eric Garcia, Tommy Doyle, Felix Nmecha, Oleksandr Zinchenko,Taylor Harwood-Bellis ve Angelino gibi isimler gösterilebilir. Bu men cezasını büyük kayıplar yaratabilir elbette; ancak her şerde bir hayır olması gibi yeni yıldızların doğmasına da kapı açabilir.