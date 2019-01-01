YORUM | Manchester City yeni rolüne alışabilecek mi?

Manchester City artık her maçına final gözüyle bakıyor. Zorlu fikstürün ilk durağı ise ligin en "keyifli" takımı Chelsea.

| Can Doğan

Trent Alexander-Arnold'un ve Bernardo Silva'nın eli, Agüero'nun pozisyondan vazgeçmesi, Fabinho'nun füzesi, beklerinin harika uyumu derken , hedef maçından 3-1'lik mağlubiyetle ve 9 puan geri düşmüş bir şekilde evine döndü.

City'nin bu sezon puan kaybı yaşadığı maçları incelediğimizde ya hak ettiği puanları getirecek son vuruş eksikliği ya da rakibinin planının Manchester ekibine "ters" geldiğini görüyoruz.

Wolverhampton ve maçlarında haneye yazılması gereken 6 puan yerine 1 puanla yetinen Manchester City, Norwich ve Liverpool maçlarında ise aldığı sonucu değiştirecek yeterli hamleleri yapmadı.

'nin yeni çehresi

City'nin karşısında bu sefer tamamen kendi oyununa odaklı bir takım olacak. Abramovich ve Mourinho döneminden bu yana hep negatif futboluyla ön plana çıkan Chelsea, Frank Lampard'ın takımın başına gelmesi ve genç oyuncuların becerisiyle taraflı tarafsız herkesin maçlarını izlemek istediği bir takım haline geldi.

Lampard'ın gerek Premier Lig'deki gerek UEFA Süper Kupa'daki Liverpool maçlarının bazı anlarında takımın gol yemesine sebep olan rakibi kendi sahasında bekleyen oyun stilinin işlemediğini kabul etmesi lazım. Ligin ilk haftasında 'ın neredeyse geldiği her atakta golü bulduğu 4-0'lık maçta sergilenen oyun bile Chelsea'nin bu seneki karakterini daha iyi yansıtıyor.

Manchester City için maçın bambaşka bir yönü var

Cumartesi günü kozlarını paylaşacak bu iki takımın mücadelesi taktiksel bir savaştan ziyade özellikle Manchester City açısından psikolojik tarafı daha ağır basan bir karşılaşma olacak.

Yıllardır süregelen Manchester City'nin yenilmezlik imajının "çizildiği" bu günlerde, Pep Guardiola'nın bu durumla şimdiye kadar sağlam bir şekilde başa çıkabildiğini söylemek zor. Özellikle Liverpool maçının ardından yaptığı "Neden şampiyon olduğumuzu gösterdik. Çok iyi oynadık. Hakemle ilgili problemim yok" gibi gerçek dışı olduğu hissedilen açıklamalar, İspanyol hocanın ne kadar sinirli olduğunun bir göstergesi.

İkincilik köprüsünden önceki son çıkışı kaçırmak istemeyen Guardiola'nın mutlaka son bir hamlesi daha olacaktır. Çünkü başarılı teknik adamın da farkında olduğu üzere artık kaçan değil kovalayan rolündeki bir takımın başında bulunuyor.

Guardiola'nın büyük sınavı

Kendisini beklemediği bir anda hiç alışık olmadığı bir durumun içinde bulan Pep Guardiola'nın bu sezon vereceği sınav, onunla ilgili yapılan "Hep şampiyon olması kesin takımlarda görev alıyor" eleştirisine cevap vermesi adına önemli bir yer tutuyor.

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City'nin fikstürünün zorluğu ve Liverpool'un bütün "Big Six" ve Leicester maçlarını geride bırakması, Guardiola ve öğrencilerinin hanesine yazılan bir başka dezavantaj olarak dikkat çekiyor.

Sadece Premier Lig'in değil, Avrupa'nın da en formda takımlarından biri olan Chelsea ile "Maçı bir şekilde kazanıyor" unvanını kaptırmaması gereken tek takıma kaptıran Manchester City'nin mücadelesi ya ligin sonunu erken getirecek ya da kalan haftalara yepyeni bir soluk kazandıracak.

Çünkü Liverpool'un geçen sezon yarattığı puan farkından sonra şampiyonluğu altın tepside rakibine sunan takım olmadığı herkesin malumu.