



Premier League’in Manchester City’ye ilişkin mahkûmiyet kararı çarpıcı: Basit suçlar olmaktan çok uzak 115 suçlamanın 114’ünde suçlu bulundu. Ligin görevlendirdiği bağımsız komisyon, kulübün 2009 ile 2018 yılları arasında sistematik mali dolandırıcılık yaptığını kanıtlamaya yetecek kadar delil buldu.

Abu Dabi’nin yönetici ailesi tarafından idare edilen kulüp, hakimlerin değerlendirmesine göre, diğer unsurların yanı sıra mali tabloları yanlış sundu, gelirleri “yapay biçimde şişirmek ve maliyetlerini düşürmek” için şirketlerle göstermelik sözleşmeler yaptı. Kararda da bu ifadeler yer aldı. Böylece Cityzens, yıllar boyunca örneğin transfer piyasasında UEFA ve Premier League kurallarına göre aslında yapmalarına izin verilenden daha fazla para harcayabildi. Manchester City’nin bu yolla 1 milyar euroya kadar yasa dışı avantaj sağladığı ileri sürülüyor.

Gerçekten de bu, kapsamı bakımından tarihi olan ve her türlü üstün nitelemeyi hak eden bir karar. Özellikle mali açıdan bugüne kadar benzeri görülmemiş sonuçlar doğurabilir; örneğin Premier League’de dezavantajlı duruma düşen kulüplerin, mahrum kaldıkları gelirler nedeniyle artık Manchester City’den tazminat talep edip edemeyeceği uzun süredir tartışılıyor.

Ancak şimdi bu mahkûmiyet kararını uygun bir cezanın da izlemesi gerekiyor. Aksi halde bu hamle ters tepebilir ve her şeyi daha da kötü hale getirebilir.

Pep Guardiola’nın eski kulübüne tarihi bir ceza verilmesi, kararın kaleme alınış biçimi nedeniyle daha olası hale gelmiş olsa da henüz kesinlik kazanmış değil.

Manchester City daha önce de mali ihlaller nedeniyle mahkûm edildi mi?

Sonuçta Manchester City, mali ihlaller nedeniyle ilk kez mahkûm edilmiş değil. Daha doğrusu Manchester City, şimdi olduğu gibi aynı ihlaller nedeniyle 2020’de de mahkûm edilmişti.

UEFA, o dönemde Skyblues’u Finansal Fair Play’e yönelik ağır ihlaller nedeniyle iki yıl boyunca tüm Avrupa kulüp organizasyonlarından men etmiş ve 30 milyon euro para cezasına çarptırmıştı. Karar daha sonra uluslararası ceza mahkemesi CAS tarafından bozulduysa da, bu kesinlikle mahkemenin City’nin suçsuzluğunu tespit etmiş olmasından kaynaklanmıyordu. Aksine City, kurallar bütününden ve UEFA’nın nispeten gevşek soruşturma isteğinden faydalandı.

UEFA açısından mali ihlaller beş yıl sonra zaman aşımına uğruyor. O dönemde Manchester City’ye yöneltilen suçlamalar özellikle 2009 ile 2013 yılları arasına dayanıyordu, dolayısıyla 2020’de zaman aşımına uğramıştı.

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Buna ek olarak UEFA, öncelikle muhbir Rui Pinto’nun Football Leaks kapsamında diğerlerinin yanı sıra Spiegel’e sunduğu belgelere dayanmıştı. Görünen o ki kıtasal çatı kuruluşu, daha yakın geçmişe ait başka kanıtlar bulmak için fazla çaba göstermedi ve ayrıca bu rahatsız edici dosyayı hızla kapatmak istedi. Manchester City sonuçta, yetkililerle iş birliği eksikliği nedeniyle 10 milyon euro cezayla kurtuldu.

Sert bir ceza olmadan en tarihi kararın bile değeri yok

Premier League’i yeterince titiz olmamakla suçlamak mümkün değil: Komisyon, karar açıklanmadan önce üç yıl boyunca soruşturma yürüttü. Ve ligde Profit and Sustainability Rules (PSR) ihlalleri için bir zaman aşımı süresi bulunmadığından, kulübün Abu Dabi’nin yönetici ailesi tarafından devralınmasının ilk yıllarındaki en güçlü ve kamuya açık deliller de kullanılabildi.

Dünyanın ticari açıdan en büyük ve en kapitalist ligi olan Premier League’in, UEFA’nın 2020’de eline yüzüne bulaştırdığı şeyi şimdi telafi etmesi son derece dikkat çekici.

Ancak söylendiği gibi, bu karar yalnızca ilk adım olmalı. Elinizi vicdanınıza koyun: Dün itibarıyla Manchester City’nin 2020’de aynı ihlaller nedeniyle zaten mahkûm edildiğini kaç kişi hatırlıyordu? Juventus’un hakemlerin sistematik biçimde etkilenmesi nedeniyle 2006’da Serie A’dan zorunlu olarak düşürülmesi (“Calciopoli”) bugün hâlâ pek çok kişinin aklında; 2023/2024 sezonunda bilanço hileleri (“Plusvalenza”) nedeniyle Conference League’den men edilmesi ise şimdiden birçok kişinin hafızasından silinmiş olabilir.

Tarihi bir ceza olmadan en sert kararın bile değeri yok.

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Bunun nedeni her şeyin daha iyi olacak olması değil. Böyle düşünmek ahmaklık olur. Dolandırıcılıklar, profesyonel futbolun icadından bu yana onun bir parçası. Ve şimdiye kadar, bir açık kapatılır kapanmaz işin içindekiler her zaman yeni bir hile yolu buldu. Ancak Manchester City bu büyük ihlaller ve bu kararın ardından şimdi sert şekilde cezalandırılmayacak olursa, Finansal Fair Play gibi tüm kuralları da artık tamamen gömmek mümkün olur.

Eğer bu konuda gerçekten bir şeylerin az da olsa daha iyi hale gelmesi isteniyorsa, City ağır şekilde cezalandırılmalı.

Manchester City’yi şimdi gerçekten ne bekliyor?

Birkaç yıl için ağır puan silme cezalarından iki ve üç haneli milyonluk para cezalarına, zorunlu küme düşürmeden bu dönemde kazanılan tüm unvanların geri alınmasına ve rakiplere kapsamlı tazminat ödemelerine kadar gerçekten her şey mümkün.

Açık konuşmak gerekirse, ne yazık ki bunu gerçekten hayal etmek pek mümkün değil. Premier League’in Manchester City’ye ibretlik bir ceza verip mümkün olan en ağır yaptırımı uygulaması ne kadar arzu edilir ve önemli olsa da, bu yolla kendisine de büyük zarar vermiş olur. Chelsea, Aston Villa ya da Nottingham Forest gibi kulüpler PSR sınırlarını agresif biçimde zorluyor. Bu başlı başına yasak değil, ancak lig eğer ciddiyse bundan sonra yaratıcı muhasebenin en ufak işaretinde bile çok yakından bakmak zorunda kalacak.

Buna ek olarak ManCity’nin mali imkanları hafife alınmamalı: Manchester City neredeyse kesin olarak itiraza gidecek. Kulübün pratikte sınırsız ve devlet destekli kaynaklarına karşı verilecek sonu gelmez bir hukuk savaşı, lig için ve nihayetinde ligin tüm kulüpleri için son derece büyük bir mali ve siyasi risk barındırıyor. Ayrıca sert bir karar, daha önce de belirtildiği gibi, kendilerini şampiyonluklardan ya da Şampiyonlar Ligi ile diğer organizasyonlardan elde edilecek gelirlerden mahrum bırakılmış hisseden diğer kulüplerin hesaplanamaz bir tazminat davası selini de tetikleyebilir. Hukuki bir labirentte kaybolmamak için ligin sonunda Manchester City ile pragmatik bir anlaşmaya varmasından endişe etmek gerekiyor.

Ancak bu, kararın aslında başarması gereken şeyin tam tersine yol açar. Finansal Fair Play ya da İngiliz Profit and Sustainability Rules gibi kurallar tamamen ölmüş olurdu.