YORUM | Luuk de Jong, Beşiktaş'ın aradığı santrfor mu?

Forvet arayışlarına devam eden Beşiktaş'ın La Liga mesaisi devam ediyor. Gündeme gelen son isim Luuk de Jong nasıl bir oyuncu?

Beşiktaş Diego Costa ve Willian Jose'nin ardından, Sevilla'nın Hollandalı golcüsü Luuk de Jong için de girişimlerde bulunuyor.

Mundo Deportivo' nun haberine göre 30 yaşındaki golcüyü kadrosuna katmak isteyen siyah beyazlı ekip, kiralama alternatifi üzerinde duruyor.

Her iki kulübün de oyuncunun kalan iki yıllık alacakları konusunda anlaşmayı varmasının mümkün olduğu, devreye giren PSV Eindhoven'ın da benzer bir teklifle Sevilla'nın kapısını çaldığı öğrenildi.

Luuk de Jong nasıl bir oyuncu?

Luuk de Jong, kariyeri boyunca Hollanda'da başarılı olmuş ve yüksek skor gücüne gerek Twente'de, gerek PSV'de oynadığı dönemlerde ulaşmış bir oyuncu.

Bundesliga, Premier Lig ve La Liga tecrübeleri, beklentilerin altında kaldı. Bu da oynadığı liglerin rekabet düzeyi ve sertliği arttıkça veriminin düştüğünü gösteriyor. Bundesliga'da 36 maçta 6, La Liga'da 69 maçta 10 gol atarken, 12 Premier Lig maçında hiç skor üretemedi.

Oyuncuyu diğer forvetlerden ayıran iki önemli özellik var. İlki, topsuz oyunu iyi icra etmesi; diğeri de hava toplarındaki etkinliği... Sadece kafa şutlarında değil, kafayla indirdiği toplarda da özel bir istatistiğe sahip olan de Jong, 2018-19 sezonunda 23 pas ile Avrupa liglerindeki tüm forvetler arasında en fazla kafa pası veren ikinci oyuncuydu.

Hızlı bir oyuncu olmaması, oyun içinde zaman zaman kaybolması ve pivot santrfor olmasına rağmen kora kor mücadeledeki eksikliği önemli dezavantajları olarak göze çarpıyor. Bu eksiklikler onun kariyeri boyunca Hollanda dışında da etkili bir performans göstermesini engelledi.

Luuk de Jong'un isimleri gündemde olan Diego Costa ya da Willian Jose ile aynı tipte bir oyuncu olduğunu söylemek mümkün değil.