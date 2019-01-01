YORUM | Liverpool şampiyon olmak istiyorsa büyük deplasmanlarda kazanmak zorunda

Jürgen Klopp'un ekibi son iki sezonda şampiyonluk yolundaki rakiplerine karşı deplasmanlarda zorlanıyor. Bu değişmezse, şampiyonluk uzak.

YORUM | Alp Çolak

Bir Premier Lig sezonunda 90 puan barajını geçip şampiyon olamayan tek takım var: . Kırmızılar'ın geçen sezon topladıkları 97 puan, lig tarihinin en yüksek üçüncü puanı. ilk iki sırada 2017-18 sezonunda 100 puan, Liverpool'u 97 puanla ikinci sırada bıraktıkları 2018-19 sezonunda ise 98 puan alan var.

İnsan neredeyse bir UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu için üzülecek hale geliyor...

2018-19 sezonunu Kupa 1'in zirvesinde tamamlayan, 2019-20 sezonunu UEFA Süper Kupa şampiyonu olarak açan, ligin ilk beş haftasında en yakın rakibine beş puan fark atan Liverpool bugün hâlâ İngiltere'deki bahis şirketleri tarafından şampiyonluğun iki numaralı favorisi olarak gösteriliyorsa bunun bir sebebi var.

İngiltere'de Noel haftasına lider girip de sezonu şampiyon tamamlayamayan son üç kadro Liverpool'a ait. İngiltere tarihinde en çok büyük kupa kazanan (42 kez, ile eşit) ve dünya genelinde milyonlarca taraftara sahip olan Liverpool'un lig şampiyonluğu hasretinin 30 yıla çıkması futbolun en garip hikâyelerinden biri. Bu süreçte, özellikle hasrete son vermeye çok yaklaştıkları sezonlardaki büyük deplasman karneleri hiç arzu ettikleri gibi değil.

Jürgen Klopp'un takımı, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında 'Big 6' olarak nitelendirilen ve aralarında Liverpool'un da yer aldığı grup içerisindeki fikstürün deplasman ayaklarında kolay kaybetmiyor ama kazanamıyor da. Liverpool bu iki sezonda Manchester City, , , Manchester United ve 'la deplasmanda oynadığı 10 lig maçından sadece 1 galibiyet çıkarabildi - geçen sezon Wembley'de Tottenham'a karşı alınan 2-1'lik zafer.

Klopp'a, 22 Eylül'de Chelsea ile yapacakları maç öncesi basın toplantısında bu durum soruldu. Alman teknik adamın yanıtı "Geçen sezon Chelsea, Arsenal ve Man United deplasmanlarında aldığımız beraberlikler pozitif sonuçlardı. Eğer o maçların bazılarını kazanmak için risk alsaydık, kaybedebilirdik de. Her şeyden önce maçın içinde kalmayı başarmalısınız. Daha sonra fırsat olduğunda kazanmak için hamlenizi yaparsınız" oldu.

Klopp gibi hücum odaklı bir teknik adam için fazla temkinli bir yaklaşım. Liverpool'un aksine Manchester City, 2018-19 sezonunda Arsenal'i, Tottenham'ı ve Manchester United'ı deplasmanda yendi, Liverpool ile Anfield'da berabere kaldı, Chelsea'ye ise Stamford Bridge'de kaybetti.

İki takım arasında sezon sonunda oluşan bir puanlık farkı sadece bu maçların anlattığını söylemek yanlış olur fakat özellikle büyük deplasmanlarda alınan galibiyetlerin psikolojik sonuçları oluyor. Pep Guardiola'nın ekibi 2017-18 sezonunda dönemin son şampiyonu Chelsea ile deplasmanda oynayıp rakibini oyun olarak sürklase ederek 1-0 kazandığında oyuncuların kendilerine olan güvenleri ve şampiyonluğa olan inançları belirgin bir şekilde artmıştı. Ligin geri kalanına mesaj veren bir galibiyetti.

Dahası, Liverpool 2018-19 sezonunda Arsenal, Chelsea ya da Manchester United deplasmanlarından birinden beraberlik yerine galibiyetle dönebilmiş olsaydı, kış dönemindeki yoğun fikstür içinde Leicester ve West Ham karşısında yaşadıkları sürpriz puan kayıplarından birini telafi etme şansları olabilirdi.

Rahatlıkla kazanabileceği maçlardan beraberliklerle ayrılıyor olmak Liverpool'a 2013-14 sezonunda da pahalıya patladı ama asıl trajediyi 2008-09 sezonunda yaşadılar. O sezon Manchester United dört maç kaybetti, Liverpool ise sadece iki maç. Fakat sezon sonunda belirleyici olan şey Merseyside ekibinin aldığı 11 beraberlik oldu. Buna karşın Man United sadece altı maçını beraberlikle bitirip ipi göğüsledi.

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"Rakip takıma karşı deplasmanda alınan bir puan her zaman iyi sonuçtur ama aynı zamanda, maç içinde doğru zamanda galibiyet için de saldırmalısınız." diyor Jürgen Klopp fakat o 'doğru zaman' biraz geç kalınmış bir zaman olabiliyor. Liverpool bu sezonu sadece 1 mağlubiyetle kapama şansı çok düşük dolayısıyla bu tip zor deplasmanlarda alınacak üç puan artık çok daha kritik.

Liverpool, Chelsea deplasmanında kazanırsa altı hafta sonunda Manchester City ile arasındaki beş puanlık farkı korumuş olacak ama bunun ötesinde, rakibine "puan kaybetmemin makul karşılanacağı maçları da kazanıyorum" mesajını vermiş olacak. Pep Guardiola'nın takımı için beş puan sorun değil ama rakibin bu defa daha acımasız olduğunu görmek bir sorun olabilir.

Jürgen Klopp 30 yıllık hasreti bitirmek istiyorsa, Stamford Bridge'te, Emirates'te, Old Trafford'da, Etihad'da ve Tottenham Hotspur Stadı'nda bir puan değil, üç puan almanın yollarını bulmalı.