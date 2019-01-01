YORUM | Liverpool 2019-20 sezon değerlendirmesi: Yaklaşıyor yaklaşmakta olan

Her güzel şeyin olduğu gibi kötü giden olay zincirinin de bir sonu olmalı. Belki de Liverpool için o 'mutlu son'un başlangıcı 9 Ağustos'tur.

YORUM | Rezzan Yetiş @rezzan_yetis

“Sırf başka kulüpler yapıyor diye transfer yapmamalısınız. Bunun bir manası yok. Ayrıca kadroya baktığınız zaman; gerçekten daha fazla oyuncuya ihtiyacımız var mı?”

Jürgen Klopp, geçtiğimiz günlerde taraftarlarını, hatta 4 sezondur takımı izleyen herkesi ikiye bölen bir soru sordu. Herkesin haklı sebeplere dayandırdığı bir cevabı var. Evet, aynı kadro Şampiyonlar Ligi’ni kazandı ve ligde 97 puan topladı. Ancak aynı kadro, İngiltere’deki kupaları balık tutar gibi avlayan ’nin uzanamadığı Şampiyonlar Ligi’ni kazanırken Premier Lig’e duyulan özlemi dindiremedi. Bardağın dolu tarafına bakmayı başarabilen Klopp, o boş kısmı öğrencilerine doldurtabilecek mi?

: Birileri geldi ama kim?

Avrupa’nın büyük kulüplerinin yeni sezon öncesi alışkanlıklarından biri olarak büyük bir transfer yapması beklenen Liverpool, yalnızca Harvey Elliott, Sepp van den Berg ve Adrian’ı kadrosuna kattı. Üstelik harcanan para, yaklaşık 1.5-2 milyon euro civarında.

Liverpool adına sezonun en merak edilen ismi ise Rhian Brewster. Jürgen Klopp’un bu sezon kendisine önemli bir rol vereceğini ancak bu rolün önemini kendisinin belirleyeceğini söylediği Brewster, 2017 U17 Avrupa Şampiyonası’nı kazanan İngiltere’de 8 gol atarak Altın Ayakkabı’yı kazanmış ve izlemeye değer bir oyuncu olduğunu kanıtlamıştı. Benzer bir başarıyı da Liverpool’un alt yaş takımlarında göstererek 36 maçta 15 kez ağları havalandırmıştı. Gereken çıkışı geçtiğimiz sezon yapması beklenen 19 yaşındaki santrforun A takıma giden yolu, yaşadığı sakatlık sebebiyle kesilmiş ve yaklaşık 18 ay sahalardan uzak kalmıştı. Ama sezon öncesi takımın en iyilerinden biri olan Brewster, adeta bu sakatlık süreci hiç yaşanmamış gibiydi ve 4 golle hazırlık döneminin en golcü ismi oldu. Belki as santrfor olarak ilk 11’de yerini almayabilir; ancak forvet arkası pozisyonda da oynatılabilecek Brewster’ın oyun dinamizmi ve gole yönelik enerjisi, Liverpool için ‘geleceğin imzası’ değeri taşıyabilir.

Son olarak bahsedilmesi gereken isim, yeni bir transfer olmasa da yaşadığı sakatlığı atlatarak takıma geri dönmesiyle, Alex Oxlade-Chamberlain. Jordan Henderson da onun dönüşünün yeni bir transfer gibi hissettirdiğini söylüyor. İlk sezonuna hızlı bir giriş yapamasa da sakatlığına kadar olan süreçte, ileri üçlüyle kurduğu pas bağlantısı ve hücuma çıkardığı toplarla bonservis bedelinin hakkını veriyordu. Chamberlain’in dönüşü, orta sahaya +1 takviye olduğu için, Henderson pek de haksız sayılmaz. Hem de yıldızlı +1.

Kilit isimler: Fazlasıyla var, yedekleri yok

“İnsanlar, diğer kulüplerdeki oyuncuların bizim elimizdekilerden daha iyi olduğunu düşünüyor ama ellerinde bir kanıt yok çünkü bahsettikleri oyuncular henüz bizim takımda oynamadı. Salah ve Mane için alternatife ihtiyacımız olduğunu da söyleyecekler ama onlar zaten bizimle.”

Liverpool’un kilit isimleri düşünüldüğünde akıllara ilk olarak Mane, Salah ve Firmino üçlüsü geliyor. Ancak bu üç oyuncuya Alisson Becker’i de eklersek, hepsi yaz boyunca aktif olmak zorunda kaldı. Salah ve Mane Afrika Uluslar Kupası’nda, Firmino ve Alisson ise Copa America’da oynadı; Firmino ile Alisson ile, Mane ise ile finale kadar yükseldi. Takımın en önemli oyuncularının yaz dönemini meşgul geçirmiş olması ve takıma geç dönmeleri, bir nebze endişe yaratıyor.

Tabii, takımın başrolleri bu isimlerle son bulmuyor: Geçen sezon Premier Lig’de Yılın Oyuncusu seçilen Virgil van Dijk, diğerlerinden sivriliyor. Gerek savunmadaki yeteneği, gerek liderlik özelliği, gerekse de hücuma katkısı açısından çok yönlü olan Van Dijk, rakip hücumcuların karşılaşmaktan çekindiği isim olmaya devam edecektir.

Bitmedi. Avrupa’nın en üretken bekleri de yine Liverpool’da desek yanılmış sayılmayız. Zira Andy Robertson 11 ve Trent Alexander-Arnold 12 asist ile geçen sezon Premier Lig’de 23 gole katkı sağladı. Ayrıca Premier Lig tarihinde bir sezonda iki savunma oyuncusu 10’un üzerinde asist yapan ilk takım Liverpool olmuştu.

Ancak ne yazık ki bu yıldız oyuncuların sakatlanması durumunda yerlerini doldurabilecek -kendilerine yakın seviyede- alternatifler bulunmuyor. Klopp ise bu kadroya ve sisteme uymayacak hiçbir oyuncunun transfer edilmesi taraftarı değil.

Beklenti: Şampiyonluk

Belirli takviyelerle halihazırda güçlü olan kadrosunu daha da güçlendiren bir Manchester City’e karşı rekabet edecek olan Liverpool, geçen sezonda olduğu gibi ilk 6 takım dışındaki ekiplere 17 puan bırakarak şampiyonluğa ulaşabileceği gafletine düşmemeli.

Liverpool’da şampiyonluk için birbiri ile uyum içerisinde işlemesi gereken faktörler şu şekilde:

Jürgen Klopp’un 4 senedir oluşturduğu takım ruhu, birbirine aşina olan; önce final oynayıp bir sene sonra Şampiyonlar Ligi’ni kazanan oyuncu kadrosu, gelecek vadeden gençler, sakatlıktan dönen Chamberlain ve Lallana’nın yanı sıra bu sezon daha fazla sorumluluk alması beklenen Fabinho ile Keita.

Bu faktörlerden bir veya birkaçında yaşanacak eksiklikler, lüzumsuz puan kayıplarına neden olacak ve geri dönüşü olmayan sıralara sokacaktır.

Muhtemel diziliş ve kadro derinliği

Norwich City karşısında oynanacak ilk hafta maçında da benzer bir kadro göreceğimizi düşünmekle birlikte Mane yerine Origi, Keita yerine de Wijnaldum'un oynama ihtimali söz konusu.

Bu 11'deki oyuncuların alternatifi olarak düşündüğüm diziliş ise şu şekilde: