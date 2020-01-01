YORUM | Leeds United'ın Premier Lig hayalleri felaketle sonuçlanabilir

İngiltere Championship’in liderlik koltuğunda oturan Marcelo Bielsa’nın öğrencileri büyük bir sorunla karşı karşıya kalabilir.

YORUM: Tom Maston | ÇEVİRİ: Can Doğan

Normal şartlar altında “Paskalya Pazartesisi” gününde İngiltere’de bütün futbol liglerinde takımlar sahaya çıkacaktı ama koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle stadyumlar kapalı bir şekilde kalmak zorunda.

Kulüpler, sezonun tamamlanmasına izin verilmesini bekliyor. Ancak bu bekleyişi acı verici olarak tanımlamak hiç de yanlış olmaz. Eğer her şey yolunda gitseydi normal sezon mayıs ayının ilk haftasında sona erecekti ama takımlar sezonun bitimine hala 9 maç uzaklıkta.

Championship’te ise durum biraz daha farklı. Özellikle ligin zirvesindeki takımlar Premier Lig’e yükseldikleri takdirde kasalarını dolduracak paralardan mahrum kalmak istemiyor.

Daha fazla takım

Championship’te geride kalan 37 hafta sonunda 71 puanla lider durumda bulunan Leeds United, 16 yıllık Premier Lig özlemini bitirmeye çok yaklaşmıştı. Liglerin ertelenmesinden önceki son 5 maçını gol yemeden kazanan Bielsa’nın öğrencileri üçüncü sıradaki ile olan puan farkını 7’ye yükseltmişti.

Premier Lig’e geri dönmek her iç saha maçında Elland Road’u dolduran taraftarları mutlu etmekle birlikte takımı mali açıdan rahatlatma anlamına da geliyor.

Geçtiğimiz günlerde İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio’ya röportaj veren Leeds United’ın sahibi Andrea Radrizzani şu anki durumu “Şanssız bir felaket” olarak değerlendiriyor.

Radrizzani röportajda “Premier Lig’e yükselmediğimiz her sene, ligde iddialı konumda bulunmak bize sezon başına 8 veya 10 milyon sterlin zarar etmemize neden oluyor. Doğal olarak hiç kimse her sene zarar eden bir işi sürdürmek istemez. Kalan fikstürde 5 iç saha maçımız daha var. Bu maçları oynayamamak 2.5 sterlinden mahrum kalmamız anlamına geliyor. Aynı zamanda yayın hakları gelirleri de kasamıza girmeyecek. Bu salgın normalde de karışık olan bu durumu daha kötü hale getiriyor” ifadelerini kullandı.

Radrizzani’nin anlattığı gibi her sene zarar eden Leeds United, Premier Lig’den düştüğü 2004 yılından bu yana en başarılı sezonunu geçirdiği 2018-19 sezonunu bile 21.4 milyon sterlin zararla kapattı.

Leeds United’ın Nottingham Forest ile birlikte Championship takımları arasında maçları en çok izlenen iki takımdan biri olmasına rağmen yayın haklarındaki adaletsizlik İtalyan iş adamı Radrizzani’yi kulübü satmaya zorluyor.

2017-18 sezonunda Premier Lig’den yeni düşen Sunderland ve Middlesbrough “paraşüt ödemeleri” sayesinde o sezon 46 milyon sterlinden fazla yayın hakkı geliri elde etmişti. Premier Lig’den düşen ve QPR da hala yıllık 20 milyon sterlin geliri kasasına koyuyor.

Öte yandan 46 lig maçından 19’u ulusal yayın için seçilen Leeds United ise yayın haklarından sadece 7.7 milyon sterlin gelir elde edebildi.

Ligdeki sistemi taraftarlar ve kulüpler için sağlıksız bulan Radrizzani, bu modelin değişmesini talep ediyor. Bu sistemin devamı halinde Championship’te kalmanın imkansız olduğunu söyleyen Leeds’in sahibi “Paraşüt ödemeleri yüzünden Premier Lig’den düşen takımlarla diğer takımlar arasında büyük bir fark oluşuyor. Onlar daha fazla yayın hakkı geliri alıyor ve bu durum adaletsizliğe neden oluyor. Premier Lig’e yükselemeyen takımlar için bu sistemle mücadele etmek gerçekten çok zor. Bu sebeple ‘Premier Lig 2’ gibi yeni bir oluşum geliştirilebilir” şeklinde konuştu.

Championship’te her sezon büyük paralar harcayıp istediği başarıya ulaşamayan tek kulüp Leeds United değil. Sheffield Wednesday ve Derby County de geçtiğimiz yılarda yaptığı yatırımlarla Premier Lig’e yükselmeye çalışıp başarılı olamamıştı.

Bu iki kulüp de lig yönetimi tarafından harcama kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle suçlanmış, kulüpler bu suçlamaları reddetmişti. Hem Sheffield Wednesday hem de Derby County için devam eden soruşturma sonucunda kulüpler suçlu bulunursa mali cezaların yanı sıra puan silme yaptırımı da uygulanabilir.

Leeds United diğer kulüplerin düştüğü durumda olmadığı için Radrizzani’ye teşekkür etmeli ama eğer bu sezon da Premier Lig’e yükselemezlerse veya koronavirüs salgını nedeniyle ligler iptal edilirse bu durum Leeds United için tam anlamıyla bir felaket olur.

Ligin en çok para kazanan teknik direktörü olan Marcelo Bielsa’ya sahip olan Leeds, aynı zamanda Championship’te oyuncularına en çok maaş ödeyen (yaklaşık 50 milyon sterlin) kulüpler arasında da bulunuyor.

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Kulübün 2018-19 sezonundaki finansal verilerine baktığımızda Leeds United’ın kasasına giren her 1 sterlinin yüzde 94’ü maaşlara harcanıyor. Bu yüzdenin artması kulüp için büyük bir tehlike arz ediyor. Championship ekiplerinden Reading ise Leeds United’dan çok daha kötü durumda. İngiliz ekibin kasasına giren her 1 sterlinin yaklaşık 2,5 katı maaşlara harcanıyor.

Eğer Leeds United 2020-21 sezonunda da Championship’te mücadele ederse Marcelo Bielsa’nın takımda kalması çok zor görünüyor. Bielsa ile birlikte takımın önemli oyuncularından Kalvin Phillips ve Mateusz Klich de Premier Lig’in yolunu tutabilir.

2019-20 sezonunu Leeds United için kesinlikle “Tamam mı, devam mı?” sezonu olarak nitelendirebiliriz. Bütün dünya üzerindeki futbolu durduran bu salgın İngiliz kulüp için daha kötü bir zamanda gelemezdi.