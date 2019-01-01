YORUM | Kupa kazanmaya alışan bir Jürgen Klopp'tan daha tehlikeli ne olabilir?

İstanbul'un ev sahipliği yaptığı UEFA Süper Kupa'da Chelsea'yi penaltı vuruşları sonucunda mağlup eden Jürgen Klopp'un öğrencileri mutlu sona ulaştı.

| Can Doğan

’nin çiçeği burnunda teknik direktörü Frank Lampard, karşısında bozguna uğrayan kadrodan üç değişiklikle Süper Kupa maçına çıktı. Tammy Abraham, Ross Barkley ve Mason Mount yerine Olivier Giroud, Mateo Kovacic ve Christian Pulisic ilk 11’de yer aldı.

tarafında ise Sadio Mane geri dönerken Jürgen Klopp, Roberto Firmino yerine Alex Oxlade-Chamberlain ve Trent Alexander-Arnold yerine Joe Gomez tercihlerini yaptı. Alman teknik adam orta sahada Milner, Fabinho ve Henderson’ı sahaya sürerek güvenliği elden bırakmadı.

Maça beklendiği gibi Liverpool baskılı başladı. Klopp’un öğrencilerinin yaptığı bu baskı, mavilere ait yarı sahada kimi zaman dokuz kırmızı formayı görmemizi sağladı. Karşılaşmanın ilk 15 dakikalık bölümünde Chelsea kendi yarı sahasından çıkmakta çok zorlandı. Ancak Liverpool, Salah’ın pozisyonu dışında etkili bir atak gerçekleştiremedi.

Londra ekibi, hem daha fazla kısa pas yapmayı akıl ederek hem de Liverpoollu oyuncuların hatalarından faydalanarak bu baskıyı kırmayı başardı. Pedro, Pulisic ve Giroud ile pozisyonlar yakalayan Chelsea, fırsatları cömertçe harcadı.

Devrenin bitmesine dokuz dakika kala, Olivier Giroud’yu unutan altı Liverpoollu oyuncuyu üzerine çeken Christian Pulisic, Fransız oyuncuyu kaleci Adrian ile karşı karşıya bıraktı. İlk yarı boyunca son pas ve son vuruşu beceremeyen Maviler, ikisini birden aynı pozisyonda sorun yaşamadan uygulamayı başarınca karşılaşma öncesi büyük favori olarak gösterilen rakibi önünde hak ettiği üstünlüğü yakaladı.

Lampard ve ekibi ilk yarı özelinde karşılaşmaya çok iyi hazırlandıklarını belli etti. Hafta sonunda Manchester United’dan alınan 4-0’lık yenilgiden dersler çıkaran Lampard, tamamen Matip ve Gomez’in tarafından hücum ederek rakibinin zayıf karnını değerlendirmeyi çok iyi başardı.

İlk yarıda aksayan isimlerden olan Oxlade-Chamberlain’in yerine Roberto Firmino ile ikinci yarıya başlayan Jürgen Klopp, değişikliğin meyvesini üç dakika içerisinde aldı. Fabinho’nun akıl dolu pasında topla buluşan Firmino, Mane’ye servisi yaptı ve Senegalli oyuncu skora dengeyi getirdi.

Golün ardından kısa bir süreliğine üstünlüğü ele alan Liverpool, öne geçecek şanslarını yakalamasına rağmen ikinci topu filelere gönderemedi. Önce tempoyu düşüren Chelsea ise rakibinin iyi oyununu engelledi ve oyunu tekrar ilk yarıdaki düzene geri döndürmeyi başardı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında sezonun yeni başlamasının etkilerini net bir şekilde gördük. İki takım da kurduğu baskıların ve sergilediği dönemlik iyi oyunun sürekliliğini sağlayamadı.

Chelsea, maç boyunca başta Kante, Jorginho, Pedro, Emerson ve Azpilicueta olmak üzere Kovacic ve Barkley hariç bütün oyunculardan istediği katkıyı aldı. Manchester United maçının ardından eleştiri yağmuruna tutulan Tammy Abraham’ın Liverpool defansını zorlaması ve takımına kazandırdığı penaltı dikkat çekiciydi. Ancak uzatma devresindeki pozisyonu ve son penaltıyı kaçırması genç oyuncunun psikolojisini kötü etkileyecektir. Transfer yasağı bulunan Mavilerin yorucu Premier Lig sezonunda ilk 4 mücadelesini ne kadar sürdürebileceği ise merak konusu.

Liverpool da ise atılan gollerde Firmino ve Mane’nin işbirliği taraftarları mutlu etti. Ancak ile birlikte lig şampiyonluğunun en büyük adayı olan Kırmızılarda, Robertson ve Trent Alexander-Arnold’un alternatiflerinin hala olmaması Klopp’u sezonun geri kalanında kara kara düşünmeye itecektir.

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Hakem Stephanie Frappart ise gerçekten iyi bir maç yönetti. Kolay kolay faul çalmayan Fransız hakem, kartlarını doğru yerlerde kullandı. Frappart, bu tarihi maçta, üzerinde baskı yokmuşçasına sahadaki her anında kendine güvendiğini belli etti.

"Denk güçlerin mücadelesi" klişesini sahaya yansıtan iki takımın zevkli maçında kazananın penaltılarla belirlenmesi maçın hakkıydı. Kariyeri boyunca finalleri kaybetmesiyle ön plana çıkan Jürgen Klopp'un son 2,5 ayda iki kupa kazanması, laneti kırdığına dair bir işaret. Kupa kazanmaya alışan bir Jürgen Klopp'tan daha tehlikeli ne olabilir?