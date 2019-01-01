YORUM | Konyaspor 2019-20 sezon değerlendirmesi: Hücum kaygısı

Adis Jahovic, Moryke Fofana ve Mustapha Yatabare’nin gönderilmesi, Konyaspor’un gol yollarında çukurlar oluşturdu.

YORUM | Rezzan Yetiş @rezzan_yetis

Geçen sezon ligin en çok beraberlik alan takımı olma özelliği ile ön plana çıkan Aykut Kocaman'ın ekibi, transfer döneminde hücumdaki en etkili oyuncularından üçünü takımdan gönderdi. Bu eksikliği hazırlık sürecinde oynadığı karşılaşmalarda büyük bir şekilde hisseden ’da Ömer Ali Şahiner ve Riad Bajic’in üzerinde ekstra bir sorumluluk olacak gibi.

Kadro

2018-19 sezonunda oynadığı 34 lig maçında yalnızca 9 galibiyet alabilen Konyaspor’da atılan 40 golün neredeyse yarısı (18), Malatyaspor’a giden Jahovic ve Fofana ile ’a giden Yatabare’den geldi. Sezon öncesi oynanan 5 hazırlık maçında da galibiyet alınamazken Konya’nın bu maçlarda attığı tek gol, 2015 ve 2017 yılları arasında da yeşil siyahlı ekipte forma giyen ve bu sene 'den kiralanan Riad Bajic’ten geldi. Bajic, Konya’da geçirdiği 2 sezonda çıktığı toplam 91 resmi maçta 29 kez gol atmış ve 12 asist yapmıştı. 25 yaşındaki oyuncunun yeni sezonda da eskiyi aratmaması bekleniyor; zira hücumdaki en büyük güvencelerden birisi o olacak.

11 - Bu sezon Süper Lig'de 11 gole doğrudan katkı sağlayan Ömer Ali Şahiner (7 gol & 4 asist), 2014/15'ten bu yana @konyaspor formasıyla en fazla gol katkısı yaptığı sezonu yaşıyor. Bereket. pic.twitter.com/E6K83qg2Nc — OptaCan (@OptaCan) May 7, 2019

Bajic’in yanı sıra geçtiğimiz sezon 8 gol atarak takımın en golü ismi olan 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Ömer Ali Şahiner’e de bu sezon fazlasıyla iş düşecek. Genç oyunculara şans vermekten çekinmeyen teknik direktör Aykut Kocaman, U21 takımından gelen Erdon Daci’ye de Bajic’in alternatifi olarak zaman zaman görev verip verim almayı hedefleyecektir.

Bajic ve Dani dışında savunma hattına da takviye yapan Konyaspor, Astana’dan 29 yaşındaki stoper Marin Anicic’i ve ’nden 28 yaşındaki sol bek Alper Uludağ’ı kadrosuna kattı. Abdülkerim Bardakçı, Ali Yaşar, Kaan Özdemir, Musa Araz, Sertan Yiğenoğlu, Recep Aydın ve Savaş Polat gibi isimler de kiralık olarak gönderildikleri kulüplerden geri döndüler. Aykut Kocaman, 1-2 takviyenin daha yapılacağını ve her türlü yarışın içinde olacaklarını belirtmişti. Bu takviyelerde önceliğin hücum bölgesine verilmesini bekliyorum.

Teknik direktör: Aykut Kocaman

Konyaspor’un tarihindeki tek Kupası’nı kazanmasını sağlayan Aykut Kocaman, daha önce 2014’ten 2017’ye kadar takımda görev almış ve ayrılmıştı. Sonrasında 2018’de geri döndü ve kulüpteki 5. sezonuna girmeye hazırlanıyor. Taraftarların ve oyuncu kadrosunun güven duyduğu teknik adamın önünde zorlu bir sezon var. Gol yememe prensibi sebebiyle sıkça eleştirilen Kocaman, her daim elindeki oyunculardan maksimum verim almayı deneyen bir teknik direktör. Bahsettiği takviyeleri eğer gol yollarına yapmayı planlıyorsa, önümüzdeki sezon Avrupa sahnesine yeniden çıkabilmek adına şansları olabilir.

Beklentiler

Henüz ikinci haftada son şampiyon ’ın deplasmanına gidecek Konyaspor’un fikstürü bir nebze zorlu. Zira ilk 5 hafta içinde 3 deplasmana çıkacaklar. İlk haftaları minimum puan kaybıyla geçirirler, hazırlık sürecindeki gol problemini çözebilirler ve topa daha fazla sahip olmayı tercih ederlerse sezonun geri kalanı adına şansları olabilir. 4 büyükler ile mücadele edecek seviyede olamasalar da belki 2017’de olanları tekrar edebilirler. Ancak gerçekçi olmakta fayda var; bu yolda 4 büyükler dışında , Malatyaspor ve gibi dişli rakipleri de var.