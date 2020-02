YORUM | Klopp haklı: Futbol sezonu fazla uzun

Futbol gezegenin en popüler sporu olabilir. Futbolcular büyük paralar kazanıyor olabilirler. Ama bunlar izahı olmayan yoğun fikstürü meşrulaştırmıyor.

YORUM | Alp Çolak

Günün sonunda ortaya çıkan durum koca bir ironiden ibaretti.

Jürgen Klopp ve , Shrewsbury Town ile oynayacakları FA Cup tekrar maçına A takımla çıkmayacak olmaları nedeniyle İngiltere'nin gelenekçileri tarafından kupaya saygısızlık etmekle suçlanırken, FA, Kırmızılar'ın U23 takımıyla oynadığı bu müsabakayı canlı yayınlatmama kararı aldı.

Liverpool tarihinin en genç ilk 11'i, hayatlarının en önemli anında Anfield'da tıklım tıklım tribünler önünde oynadılar ve maçtan 1-0 galip ayrıldılar. İzahı zor bir refleksle ülkenin en önemli kulüplerinden birine haddini bildirmek isteyen İngiltere Futbol Federasyonu ise bu maçın dünyadaki milyonlara canlı yayınla ulaştırılmasını engelledi ve aslında Liverpool'dan daha çok Shrewsbury Town'ı cezalandırdı.

Daha fazla takım

Kupanın romantizmini ve küçük kulüplere sağladığı platformu küçümsemekle itham edilen taraf Liverpool'du belki ama bahsedilen romantizmden fayda görmesi gereken Shrewsbury'ye amiyane tabirle kazık atan taraf FA oldu.

Bu karşılıklı restleşmeyi anlayabilmek için FA Cup 4. turundan daha geriye gitmek gerekiyor.

Yoğun fikstüre hep karşı çıktılar

Büyük Britanya ve Birleşik Krallığı uzun adıyla bildiğimiz ülke kendisini kıta Avrupa'sına göre daha özgün bir yer olarak tanımlıyor. Öyle ki sırf bu imparatorluk nostaljisi ve yeniden hortlayan milliyetçi reflekslerin siyasilerin popülist söylemleriyle sömürülmesi neticesinde 47 yıl boyunca üyesi oldukları Avrupa Birliği'nden ayrıldılar. Siyasi ve sosyal hayatı etkileyen bu 'özgün' olma refleksi, kendilerini mucidi olarak kabul ettikleri futbolda da geçerli.

İmparatorluğun İngiltere bölümündeki futbol fikstüründe bu seneye kadar kıtanın geri kalanında yaygın şekilde uygulanan 'devre arası' dönemi yoktu. Takımlar 38 maçlık Premier Lig fikstürüne ek olarak Lig Kupası ve Federasyon Kupası olmak üzere iki yerel turnuvada daha boy gösteriyorlar ve yine bu ülkeye özgün bir şekilde Noel döneminde bir festival yoğunluğu içerisine giriyorlar. Tabii bu TV başındakiler için bir festival. Zira futbolcuların sert kış günlerinde iki günde bir maç yapmak ve 1 Ocak'ta sahaya çıkmak gibi bir niyetlerinin bulunduğunu düşünen yoktur.

2015'te göreve gelen Jürgen Klopp ve bir yıl sonra 'nin başına geçen Pep Guardiola, ve İspanya'dan gelen iki üst düzey antrenör olarak bu yoğunlukla her daim kavgalı isimler oldular. Özellikle son üç yıldır birbirleriyle saha içinde çetin bir yarış içerisinde olmalarına rağmen bu konuda rakip değil müttefik olarak hareket ediyorlar.

Klopp bu sezon Manchester City'nin 26 ve 28 Aralık'ta iki tane Premier Lig maçı oynamak zorunda bırakılmasını bir "suç" olarak niteledi. Guardiola ise Klopp'un Shrewsbury ile oynanan tekrar maçına istediği her kadroyu çıkarabileceğini savunurken "Lütfen teknik direktörlere hangi oyuncuları oynatacağını söylemeye çalışmayın" açıklamasını yaptı.

Bazıları bu söz birliğini iki tane süper kulübün, iki tane çok zengin futbol enstitüsünün birbirlerini ve çıkarlarını kollaması olarak görebilir ama en tepeden gelen bu itiraz, dün gece Liverpool karşısında bu sezonki 39. maçını oynayan Shrewsbury için de geçerli. Bu nedenle takımın antrenörü Sam Ricketts maçın ardından kinayeli bir şekilde "Belki bize de bir devre arası lazım" dedi.

Hem Klopp hem de Guardiola bu itirazları dört yıldır ortaya koyuyorlar ve bu nedenle Premier Lig baskılara boyun eğerek bu sezon için her takıma bir haftalık bir devre arası yapma imkanı tanıdı ve takımlardan bu esnada hazırlık maçı bile yapmamalarını istedi. Klopp'un Shrewsbury karşısına U23 takımını çıkarma kararı tam olarak bu gerekçelendirme ile ortaya çıktı. Kavga da burada başladı...

Sezon güçlüler için de uzun, zayıflar için de

Zenginlerin daha da zenginleştiği ve süper kulüpler çağının önünün alınmaz hale geldiği bir gerçek. Bunun sporun kendisi için faydalı mı zararlı mı olduğu nereden baktığınıza bağlı. Geleneksel bakanlar ve 70'lerin 80'lerin özlemiyle yaşayanlar, hem Premier Lig'in hem de Şampiyonlar Ligi'nin birkaç kulüp arasında paylaşılan tahmin edilir organizasyonlar haline gelmesinden şikayetçiler. Mevzuyu bir eğlence noktasından ele alanlar ise iki turnuvanın da hiç olmadığı kadar popüler olduğuna vurgu yaparak bunu lokomotif futbol takımlarının kalitesinin artmasına bağlıyorlar.

Hangi argümandan yana olursanız olun, gelenekçi ve romantik İngiliz bakış açısı da, eğlence ve arz/talep odaklı güncel bakış açısı da futboldaki fikstür yoğunluğuna yeterince eğilmiş değil. Fikstür 70'ler ve 80'lerde de gereğinden fazla yoğundu, şimdi de öyle.

Bu konuda süper kulüplerin kendi ayaklarına sıktıklarını da hatırlatmak gerek. Uluslararası Şampiyonlar Kupası zaten halihazırda yeterince yoğun olan fikstürleri daha da kalabalık hale getiriyor. , Asya ve 'da gerçekleştirilen bu hazırlık turnuvası kulüplere ciddi manada maddi katkı sağlıyor. Sadece bu turnuva da değil, artık büyük kulüpler farklı kıtalarda, geçmişte gitmedikleri ülkelerde kapalı gişe dostluk maçları oynuyorlar ve bunu bir ticarete dökmüş durumdalar. Avrupa takımlarını çalıştıran birçok antrenörün ve kadrodaki futbolcuların Çin'de bir hazırlık maçı yapmak konusunda istekli olmadıkları açık fakat kulüplerin paraya olan bu açlıkları Klopp ve Pep gibi isimler için durumu daha da güç hale getiriyor.

Yorulan sadece futbolcular da değil. Şimdilerde her gün, her saat, her dakika futbol maçı var ve internet çağıyla birlikte bu maçlara ulaşmak her zamankinden daha kolay. Fakat bu sporun idarecileri, oyunun çok popüler olmasına fazla güveniyor ve bu denli fazla sayıda müsabakanın takipçilerde bir yorgunluk oluşturmayacağına inanıyor. Yanılıyorlar.

"Bir arkadaşınız vardır, onu yılda iki kere gördüğünüzde mutlu olursunuz. Ama beş gün boyunca her gün görürseniz, n'oluyoruz, dersiniz. İnsanların üzerine futbol fırlatıyoruz. Boxing Day'de kaç maç vardı? O maçların hepsini izleyen bazı kişiler vardır, evet. Ama bu onların bu sporla ilişkisi için iyi değil. Benim için bile iyi değil ki ben zaten yeterince futbol izliyorum." diyor Jürgen Klopp ve sonuna kadar haklı.

2018-19 sezonunu 1 Haziran'daki Şampiyonlar Ligi finaliyle kapatan Liverpool bundan sonraki ilk hazırlık maçını 11 Temmuz'da, ilk resmi maçını ise 4 Ağustos'ta oynadı. Futbolun fikstür yoğunluğuyla yarışabilecek tek spor tenis, o da bireysel bir organizasyon.

Bu denli fazla futbol ne sporcular için, ne de izleyiciler için sağlıklı. Hepimizin nefeslenmesi gerekiyor. Eğer Jürgen Klopp ve Pep Guardiola'nın kararlı itirazları, sporcu sağlığını hiçe sayan ezberleri tarihe gömecek bir dalga oluşturursa, bu bugüne dek elde ettikleri tüm kupa zaferlerinden bile daha değerli olacak.