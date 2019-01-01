YORUM | Kim bu Jesse Sekidika?

Hızı ve kıvrak bilekleriyle birebirde çok etkili olan Sekidika’yı muadili oyunculardan ayıran en önemli özelliği; bitiriciliği.

| Burakhan Işık @burakhanisik

Önce ’un anlaştığı iddia edildi, sonra ’nin istediği... Şimdi ise ’a imza attığı konuşuluyor. Peki kim bu Jesse Sekidika?

Nasıl bir oyuncu?

ve Stoke City’nin alt yaş takımlarında oynayan Sekidika, ’a 2018 yazında Sırp ekibi Napredak’tan katıldı. Ancak transfer yasağı sebebiyle hünerlerini sergilemek için 6 ay beklemek zorunda kaldı. 2019 ise Nijeryalı futbolcunun yılı oldu. Sekidika, 2019’u yokluklarla geçiren Eskişehirspor’da bir ‘kardelen’ gibi yükseldi.

24 yaşındaki Sekidika ‘modern kanat’ olarak tabir edebileceğimiz bir oyuncu. Kariyerinin ilk dönemlerinde sol kanatta, içe kat ederek oynayan Sekidika, Eskişehirspor’da ağırlı olarak hücumun sağında görev aldı. Yarım sezonda 8 gol ve 2 asistle mükemmel bir performans ortaya koyan Sekidika, Eskişehirspor’un attığı gollerin %45’ine doğrudan etki etti.

Gol Asist Şut B. Çalım 8 2 %65 44

Hızı ve kıvrak bilekleriyle birebirde çok etkili olan Sekidika’yı muadili oyunculardan ayıran en önemli özelliği; bitiriciliği. OPTA verilerine göre, Nijeryalı, bu sezon yakaladığı net gol pozisyonlarının %86’sını gole çevirdi. Bu istatistiğin ne kadar anormal olduğunu anlamamız için, Galatasaray’ın diğer kanat oyuncularına bakmamız gerekiyor.

Oyuncu Gol yaptığı net gol pozisyonu Net pozisyonu gole çevirme Sekidika 6 %86 Babel 1 %33 Falcao 1 %25

Hücum anlamında kusursuza yakın bir performans sergileyen Sekidika’nın ortalama bir savunma performansına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Futbol aklını geliştirmesi gereken Sekidika, yüksek enerjisiyle takım savunmasına katkıda bulunuyor.

Eskişehirspor’un eski teknik direktörü Fuat Çapa, Sekidika’yı şu sözlerle anlatıyor:

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“Sekidika, Onyekuru tarzında bir futbolcu. Bu ligde nasıl oynanması gerektiğini biliyor. Savunmada da verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan birisi. Hedefleri olan bir oyuncu. Yeniden İngiltere’ye dönmeyi hedefliyor. Galatasaray onun için son durak değil, sıçrama tahtası olur.”

Galatasaray'a faydalı olur mu?

Kadrosu neredeyse tamamen statik oyunculardan kurulu olan Galatasaray, şampiyonluk yarışını sürdürmek istiyorsa oyuna dinamizm katacak futbolcu takviyelerinde bulunmak zorunda. Geçiş hücumlarında Süper Lig’in ağır savunmacılarının baş belası olacak 23 yaşındaki futbolcunun set hücumlarında ise nasıl bir performans sergileyeceği soru işareti.

Galatasaray’ın Eskişehirspor’a cüzi bir bonsevis bedeli ödeyeceğini düşünürsek; Sekidika, Galatasaray için risksiz ve mantıklı bir yatırım olacaktır.