YORUM | Kim bu Ismaila Coulibaly?

Galatasaray'ın Sarpsborg 08'in genç orta sahası Ismaila Coulibaly'i kadrosuna katacağı iddia ediliyor. Peki kim bu Coulibaly? Nasıl bir oyuncu?

YORUM | Burakhan Işık (@burakhanisik) & Barış Can Yeksin (@bariscanyeksin)

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren , kadrosunu Arda Turan, Emre Kılınç, Omar Elabdellaoui, Oğulcan Çağlayan ve Fatih Öztürk gibi isimlerle güçlendirse de orta saha bölgesindeki yetersizlik herkesin malumu. Mario Lemina, Seri ve Selçuk İnan’ın ayrılıklarının ardından bu bölgeye takviye yapmak isteyen teknik heyet ve sarı kırmızılı yönetim, isim arayışlarını sürdürüyor. Şu ana dek bu isimlerden en öne çıkanı ise 19 yaşındaki Ismaila Coulibaly.

Nasıl bir futbolcu?

Geçtiğimiz sezon ülkesi Mali’nin Duguwolofila takımından Norveç Eliteserien ekibi Sarpsborg 08’e transfer olan Coulibaly, takımında düzenli forma şansı bulmaya bu sezon başladı. Norveç’teki adaptasyon sürecini tamamlayan Coulibaly, her geçen gün öğrenmeye ve gelişmeye devam ediyor.

Daha fazla takım

Her iki ayağını da etkili bir şekilde kullanan 19 yaşındaki futbolcunun en dikkat çeken özelliği, 1. bölgede ve 2. bölgede topla buluştuktan sonra oyunu doğrudan 3. bölgeye taşımaya çalışması. Takım arkadaşlarını doğrudan ve dikine paslarla topla buluşturmaya çalışan Coulibaly, %85’lik pas yüzdesiyle Mohamed Ofkir’in ardından takımındaki en yüksek yüzdeye sahip oyuncu.

Maç 13 İlk 11 10 Pas %85 Şut pası 5

Sahada kaldığı süre boyunca sürekli arayış içinde olan Coulibaly, sık sık rakip ceza sahasında ve çevresinde konumlanarak hem gol arıyor hem de arkadaşlarına gol şansı yaratmak için çabalıyor. Malili, bu sezon yaptığı 4 gol - 1 asistle Larsen ve Mustafa Abdellaoue ile birlikte takımının gol katkısı en yüksek oyuncularından.

Gol 4 Asist 1 RCS Topla Buluşma 19 Şut 25 İsabetli Şut 7

Dinamik oyun yapısıyla sık sık ön alan baskısında gördüğümüz genç orta sahanın enerjisini ve gücünü dengeli kullandığını söylemek pek doğru olmaz. Fiziksel olarak güç kazanması gereken Coulibaly, ikili mücadelelerde ve hava toplarında vasat bir performans ortaya koyuyor. Oyuncunun savunma yönündeki en önemli artısı ise doğru zamanda doğru yerde olması. Çalışkanlığı ve sezgileriyle öne çıkan Coulibaly, bu sezon Norveç Ligi’nde en çok sahipsiz top kazanan ikinci oyuncu.

İkili mücadele %46 Sahipsiz top kazanma 78 Top kapma %61 Hava topu %32 Pas arası 16

Uzman Yorumu: Barış Can Yeksin

İlk sezonunda az süreler alan Coulibaly, bu aldığı sürelerde Diatta’nın ilk zamanları kadar dikkat çekmeyi tam olarak başaramadı. Sorumluluk almaktan çekinen, heyecanlı bir yapıya sahip olduğu ilk sezon, onun için geçiş sezonu oldu denilebilir.

Pandemi sürecinin ardından başlayan yeni sezonla birlikte bambaşka bir Coulibaly çıktı sahaya. Bunun sebebi olarak birçok etken gösterilebilir, oyuncunun kendi gelişiminin dışında takımda seviye düşüklüğü yaşandı ve Coulibaly bu seviye düşüklüğünden yararlanıp kendisini ilk 11’e atabildi. Bambaşka bir dizilişle oynayan Sarpsborg’da Coulibaly kendisine 4’lü orta sahanın göbeğinde yer buldu. Kiralık oynayan Saletros ile iyi bir ikili oldular ve özellikleri bakımından birbirlerini iyi dengelediler.

Stil olarak Coulibaly henüz net bir kalıba girmiş bir oyuncu değil. Bambaşka hocaların elinde, bambaşka bir rolü oynayan oyuncuya dönüşebilir ama bu sezona bakarsak en yakın olduğu rol box-to-box rolü. Coulibaly göbekte yerinde durmayan, özellikle ofansif olarak sürekli arayış içerisinde olan, rakip kaleye direkt gitmekten çekinmeyen bir oyuncu. Geçen sezon ile bu sezon arasındaki en dikkat çeken farkı özgüveni. Sahada ne oynadığından haberdar, oyun içinde çok rahat bir şekilde pas merkezi olduğu birçok bölüm var. Rakip ceza sahasının yakınlarında ileri oyuncularıyla çekinmeden pas alışverişi yapabiliyor. Özellikle pivot özellikli oyuncu Strand Larsen ile iyi iş birliği içinde oldukları birçok atağa şahitlik etti izleyenler. Hücum geçişlerinde de takım adına net bir artı Coulibaly. Atletizmi ve çabukluğu bu geçişlerde ona büyük kolaylık sağlıyor. Sonlandırılamayan ataklarda da hemen yayın gerisinde biten oyuncu oluyor genelde. Şut denediği pozisyonlar var ama dribbling ile beraber ceza sahasına girmeyi denediği pozisyonların sayısı ise daha fazla. Bunda da genelde başarılı oldu.

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Üst düzey atletizminin üzerine çalışkanlığını da eklersek Coulibaly sistem takımlarında kendisine yer bulabilecek bir profil. Ön alan baskısını öncelik haline getiren takımlar için önemli bir silah olabilecek kapasitesi var, maç boyu rakip savunmayı sürekli rahatsız eden koşuları ve saldırganlığını sıklıkla izletti bu sezonda. Özellikle takım olarak savunma yaparken bile direkt hücumu düşünerek pozisyon alıyor. Toplu veya topsuz iyi patlama yapabiliyor, bu özelliği geçiş oyunu için çok kıymetli.

Savunma kısmı ciddi eksiklerinin olduğu kısım, gerek dayanıklılık olarak yetersizliği gerekse tecrübesizliği savunma yaparken önemli ölçüde etkili. Çabalamaktan vazgeçmiyor, sezgileriyle çoğunlukla doğru yerde bulunuyor ama bir box-to-box oyuncusuna göre iyi bir savunmacı demek yanlış olur.

Özetlemek gerekirse Ismaila Coulibaly şu anki seviyesi itibariyle Galatasaray’da düzenli ilk 11 oynamak için yetersizlikleri olan fakat gelişimine bakıldığında buna pek de uzak olmayan bir oyuncu. Aşması gereken bir eşik var ve bu eşiği de Sarpsborg’da kalarak aşması pek mümkün görünmüyor. Başlarda hamle oyuncusu olarak kullanılarak zaman içinde artan süreler alırsa, Galatasaray bu eşiği aşabileceği bir kulüp. İleride olası milli takım performansı da eklenince, maliyeti belli olmadığı için tahmini bedeller üzerinden bakılırsa, işler yolunda gittiği takdirde geldiği bedelinin 8-9 katını kazandırabilecek bir potansiyel. Bir sonraki adım için hazır, işlenmeyi bekleyen, bu seviyeler için harika denilebilecek bir kumaş.