YORUM | Kevin de Bruyne'den esinlenen 'Yeni Kaka': Igor Gomes

Real Madrid ve Barcelona tarafından tâkip edilen Sao Paulo'nun genç yıldızı Igor Gomes'i daha yakından tanıyın.

'in 'nın en iyi genç yeteneklerini yakalamaya devam etme arayışı yavaşlama belirtisi göstermiyor. Son sezonlarda Vinicius Jr., Rodrygo, Reinier ve Eder Militao'yu kadrosuna katan Real, şimdi de gözünü Sao Paulo'dan Igor Gomes'e dikmiş durumda.

Fakat, Real 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için mücadele etmek zorunda kalabilir. Real'in bu transferdeki rakibi ise olacak gibi görünüyor.

Sao Paulo eyaletinde yer alan bir tarım şehri olan Sao Jose do Rio Preto'da dünyaya gelen Gomes, 2016'da henüz 17 yaşındayken Copa do Brasil'i kazanan kulübün 20 yaş altı takımına yükselmiş, 2018'in sonlarında ise A takımda kendine yer bulmaya başlamıştı. Genç oyuncu, o günlerden beri harika pasları ve ceza sahası içinde yarattığı tehditle kulübün idollerinden Kaka ile kıyaslanıyor.

Kaka ise gazetecilere verdiği demeçte, "Böyle bir karşılaştırma yapmak doğru değil, çünkü bu onun üzerinde çok fazla baskı yaratıyor; ama oyun tarzı bana da kendimi hatırlatıyor" dedi. Gomes ise Globo' ya yaptığı açıklamada kendi yolunu çizmek istediğini ve kendisini etkileyen ismin başka bir oyuncu olduğunu belirtti: "Kaka kendi kariyerine sahipti, ben de öyleyim ve daha kariyerime yeni başladım. Bu yüzden 'Küçük Kaka' olarak adlandırılmamayı tercih ederim. Şu an ise benim pozisyonumdaki en kusursuz oyuncu Kevin de Bruyne. Savunmaya yardımcı oluyor, goller atıyor, asistler yapıyor, oyunu kontrol ediyor, tempoyu dikte ediyor. Onu izlemeye ve en iyi yönlerini kendi oyunuma eklemeye çalışıyorum."

Gomes ucuza gelmeyecek. Kulübüyle anlaşması 2023 yılına kadar sürüyor ve sözleşmesinde 50 milyon euro değerinde bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Ancak Sao Paulo gerçekçi: Covid-19'un neden olduğu ekonomik zorluklar, Real ya da Barça'nın oyuncuyu transfer etmek istemesi durumunda Gomes'i satmaktan başka seçeneklerinin olmadığı anlamına geliyor. Sao Paolo antrenörü Fernando Diniz de nisan ayında Radio Transamerica' ya verdiği demeçte bunun sinyalini vermişti: "Yaşı ve yeteneği nedeniyle burada çok fazla kalmasının zor olduğunu düşünüyorum. Sao Paulo krizden kaçamaz, neredeyse hiçbir Brezilya kulübü bundan kaçamaz. Kulüpler mâli yükümlülüklerini yerine getirebilmek için oyuncu satmak zorunda kalacaklar. Bana ne istediğimi sorarsanız bu açık: Onun olabildiğince bizde kalmasını isterim; çünkü Brezilya futbolunda, hatta dünyada eşine zor rastlanabilecek bir oyuncu. Bizim için çok önemli."

Doğal bir ofansif orta saha oyuncusu olan Gomes, kusursuz bir tekniğe ve ceza sahası içinde topla doğru zamanda doğru yerde buluşmak gibi bir ustalığa sahip. Dolayısıyla hücumda sorunlar yaşayan hem Real hem de Barça için cazip bir hedef olarak görünüyor. Real'in daha önce kadrosuna kattığı Brezilyalı genç oyunculardan farklı olarak ise Gomes, üst düzeyde oldukça tecrübeye sahip. Sao Paulo için Copa Libertadores de dâhil olmak üzere yaklaşık 50 maça çıktı.

Rodrygo, Vinicius ve Fede Valverde'nin transferlerinden sorumlu olan Real'in süper gözlemcisi Juni Calafat, Gomes'in yeteneklerine uzun zamandır dikkat ediyor.

Barça da 'Yeni Kaka'nın gelişimini dikkatle tâkip ediyor. Daha önce Neymar'ın kariyer yönetimi ekibinde yer alan Gomes'in menajeri Wagner Ribeiro da ESPN' e yaptığı açıklamada bunu doğrulamıştı: "İçinde , ve Barça'nın olduğu birçok Avrupa kulübü Gomes ile ilgileniyor."

Real, son birkaç transfer dönemi boyunca geleceğine yatırım yaptı. Yukarda adı geçen Brezilyalıların yanı sıra, Valverde de Penarol'de genç bir oyuncuyken yakalandı, aynı şekilde Avrupa'dan da Martin Odegaard, Andriy Lunin ve Brahim Diaz kadroya dâhil edilen genç yetenekler oldular. Dünyanın dört bir yanında, özellikle Brezilya'da kıskanılacak bir keşif ağına sahipler.

Fakat bu defa Barça, ezeli rakibini Brezilya 'dan çıkacak son büyük yetenek konusunda zorlamaya hazır gibi görünüyor. Topla olan sakinliği ve gole olan açlığıyla Brezilya'da şimdiden kendini kalabalık bir hayran kitlesi edinen Gomes için Sao Paulo'nun haziran ayında kapısı çalınabilir.

Çeviren: Onur Özgen