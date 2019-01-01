YORUM | Kasımpaşa 2019-2020 sezon değerlendirmesi: Kasımpaşa yeni Diagne'sini çıkarabilir

Son 1 yılda sattığı 2 oyuncuyla kasasına 20 milyon euro'dan fazla koyan Kasımpaşa, bu kez yeni yıldız adayı Mame Thiam ile sahaya çıkacak.

YORUM | İlker Yılmaz @ilkeryilmazz

Süper Lig'de son yılların en istikrarlı ekiplerinden biri olan , düşme korkusu yaşamadan zaman zaman yaptığı sürprizlerle lige renk katıyor. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında gösterdiği performansla bir anda şampiyonluk iddiası bile ortaya koyan Beyoğlu ekibi, bu sezona da sürpriz yapabilecek bir ekiple hazırlanıyor.

Kadro

Kasımpaşa, geçtiğimiz sezonun devre arasında Diagne'yi gönderdikten sonra yaptığı transferden pek verim alamamıştı. Yaz transfer döneminde de Trezeguet'i Aston Villa'ya 10 milyon euro'ya satmayı başardılar. Kadroda çok fazla bir kayıp yaşanmazken Mustafa Pektemek, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Mame Thiam, Fatih Öztürk ve Jorge Fernandes transfer edildi, Karim Hafez tekrar kiralandı. Bir bakıma geçtiğimiz sezon olmayan kadro derinliği bu kez sağlanmış oldu.

Haberin devamı aşağıda

Yapılan transferlerin birçoğu zaten yakından tanıdığımız isimler. En merak edilen isim ise Mame Thiam... Diagne'nin yolundan ilerleyen Thiam, aynı onun gibi Senegalli ve İtalya altyapısında yeişmiş. Avrupa'da inişli çıkışı bir performans sergileyen 25 yaşındaki forvet, son olarak 'nde oynadı ve 26 maçta 13 gol atmayı başardı. Diagne gibi ileride bir yıldız olur mu hep birlikte izleyeceğiz.

Teknik direktör: Kemal Özdeş

Kemal Özdeş ile Kasımpaşa'nın yolları ayrıldıktan sonra ikisi de bu ayrılıktan fayda görmedi. Bu sezon tekrar bir araya geldiler ve yeni bir yapılanma içerisine girdiler. Kemal Özdeş'in elinde tanıdığı bir kadronun yanı sıra, yapılan transferlerle daha tecrübeli isimler var. Özdeş mutlaka bu kadrodan da birkaç yıldız çıkaracaktır.

Beklentiler

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu bile konuşan Kasımpaşa, berbat geçen bir ikinci yarı yaşamıştı. Bu sefer takımın ayakları yere daha sağlam basacaktır. Küme düşme korkusu yaşamadan ilk 10 içerisinde ligi bitirmeleri muhtemel. Peki daha fazlası olur mu? Zaten hepimiz bu sorunun cevabını merak ederek Kasımpaşa maçlarını izleyeceğiz.