YORUM | Jürgen Klopp Süper Lig'de de kazanıyor

Kloppvari bir futbol oynayan Rıza Çalımbay'ın Sivasspor'u enerjisiyle, sertliğiyle, coşkusuyla Fenerbahçe'yi rahatlıkla yendi.

| İlker Yılmaz @ilkeryilmazz

Son dönemin iki popüler takımı ve , iki popüler teknik adamı Jürgen Klopp ve Pep Guardiola. Alman teknik adam geçtiğimiz sezon Guardiola'ya kaybederken aslında gönüllerin şampiyonu olmuştu. Bunun da en büyük etmeni Liverpool'un enerjik ve arzulu oyunuydu. Bugün karşısında izlediğimiz da aynen böyleydi. Sivasspor Liverpool'a benzer de Rıza Çalımbay Klopp'a benzemez mi? Bugün Sivas'ın Klopp'u, İstanbul'un Guardiola'sını yenmeyi başardı.

Ligin geçiş oyununu oynayan en iyi takımı Sivasspor ikinci ve üçüncü bölgede yaptığı pres ve hızlı hücum organizasyonları onları zirvedeki yerini koruyor. Bunu zaman zaman yapan bir çok Anadolu takımı görüyoruz. Ancak Sivasspor'un diğerlerinden bir farkı var; yaş ortalaması... Fenerbahçe karşısına çıkan Sivasspor'un iki hücum kanadı Emre Kılınç 25, Fernando 26 yaşında. Orta üçlüden Fatih Aksoy 22, Mert Hakan 25 yaşında. Yanlarındaki sol bek bildiğimiz ama bu maçın sürpriz orta saha oyunusu Ziya Erdal da 31 yaşında. Fenerbahçe'nin ise orta sahada en genç oyuncusu Max Kruse 31 yaşında! Ev sahibi ekibin sarı lacivertlilerden adım önde olmasının en büyük sebebi öncelikle enerjisiydi. Emre - Gustavo - Kruse üçlüsüne sağ taraftan Ozan Tufan ne kadar yardım etmeye çalışsa da Sivasspor'un oturmuş oyununa karşı koymakta yetersizdi. Ve Ersun Yanal'ın bu orta sahayı değiştirmesi bir saat sürdü, o anda da skor 2-0'dı.

Diğer yandan takımın enerjisi ve arzusu şehre de yansımış. Statta çok iyi bir atmosfer oluşturan Sivaslılar takımlarını bir adım ileriye itti. Maçın hiçbir anında Fenerbahçe'den korkmayan Yiğidolar, rakiplerinden daha fazla coşkuluydu, daha enerjikti ve daha sertti. Taktik olarak da üstün olan ekipti. Bu kadar fark da doğal olarak 3 puanı Sivasspor'a getirdi.

Ersun Yanal'ın yeni sınavı

Fenerbahçeli oyuncuların son dakikadaki görüntüsü havlu atmış izlenimi verdi. Sarı lacivertliler o sezon başındaki coşkusundan artık eser yok ve liderin de 8 puan gerisindeler. Ersun Yanal buradan takımı nasıl toparlar merak konusu. Ancak kesin olan şu ki; sarı lacivertlilerin mental destek kadar taktiksel olarak gelişmesi de şart. Garry Rodiriguez ve Max Kruse'nin üretkenlikten uzak olması, orta sahanın sert ve enerjik takımlarla baş edememesi, defansın ağır kalışı Yanal'ın devre arasından önce çözmesi gereken sorunlar.