YORUM | İtalya'da savunma sanatları: Milan - Inter

İtalya'nın büyük derbilerinden birinde Milan ve Inter, birbirlerinin savunmalarını alt etmenin yollarını arayacak.

San Siro'nun ev sahipleri, ligin henüz 4. haftasında Derby della Madonnina'nın 224. randevusuna çıkacaklar. Hem aynı şehri hem de aynı stadyumu paylaşan bu iki ekibin hedefi aynı: Son 8 sezondur şampiyon olan 'un hakimiyetine son vermek. İki temsilcisinin de eski günlerine dönmek için buna her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Bunun için ise birbirlerini alt etmek zorundalar.

Milan, lige şok bir yenilgisiyle başladı. Geçtiğimiz sezon ile ligi 9. sırada bitiren Marco Giampaolo'nun yönetimindeki kırmızı siyahlı ekip, takip eden iki maçta galibiyet alsa da tatmin edici bir oyun ortaya koyamadı. Hellas Verona maçında ancak 68. dakikada kazanılan penaltıyla galibiyete gidebilen Milan, Davide Calabria'nın son dakikada kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı. Teknik direktör Giampaolo, Calabria'nın eksikliği ile ilk 11'inde değişikliğe gidecek. 25 yaşındaki Andrea Conti'ye görev vermesi beklenen Giampaolo, son maçtaki diğer 10 oyuncusunu koruyacak gibi görünüyor. Yüksek ihtimalle sol bekte Ricardo Rodriguez; stoper ikilisinde Mateo Musacchio ile Alessio Romagnoli; kalede ise yine Donnaruma olacaktır.

Üçlü orta sahadan vazgeçmeyen Giampaolo, top kapma ve pas dağıtımında Lucas Biglia'a, yaratıcılık anlamında Hakan Çalhanoğlu'na ve oyunu çift yönlü oynayabilmesiyle Franck Kessie'ye güvenmeye devam edecektir. Hellas Verona maçında oyuna sonradan giren Ante Rebic'e bu maçta Suso'ya eşlik etmesi için ilk 11'de görev vermesi beklenen Giampaolo, en uçta Krzysztof Piatek'i kullanacaktır.

Gelelim 'e. Evet, ligde 3 maçını da kazanan tek takım onlar. Ama aynı çizgiyi Şampiyonlar Ligi'nde koruyamadılar. İtalya'da oynanan Slavia Prag maçında 1-1 beraberlik alan Inter'de Antonio Conte, rakip hocaya nazaran ilk 11'de belli başlı değişiklikler yapabilir. Bunlardan ilki, 3-5-2 yerine 3-4-2-1 dizilişini tercih edebilecek olması. Ki İtalyan basını da bunu öne sürdü.

Slavia Prag maçında kulübede oturan 33 yaşındaki deneyimli stoper Diego Godin'in derbide ilk 11'de formayı Danilo D'Ambrosio'dan geri alması ve de Vrij ile Skriniar'a eşlik etmesi bekleniyor. Aynı maçta kulübede oturtulan bir başka isim Matias Vecino ise Roberto Gagliardini'nin yerine orta sahada Brozovic ile oynayabilir. Candreva'nın sakatlık durumu söz konusuyken orta sahanın sağında muhtemelen Lazaro başlayacaktır; solda ise Kwadwo Asamoah değişmez isimlerden biri olarak görevini sürdürecektir.

Prag maçında 1-0 gerideyken oyuna dahil olan ve oyunun seyrini değiştiren Matteo Politano, Conte'den tam not almış bir şekilde derbiye ilk 11'de başlayabilir ve Lukaku'nun arkasında Politano'nun partneri ise Sensi olacaktır. Böylece Prag maçında Lukaku'nun yanındaki Lautaro Martinez kenara çekilebilir.

Bu maçın kilidi ise savunma hatları. Bol gollü bir maç olması oldukça düşük bir ihtimal. Zira her iki takım da sezonun henüz başları da olsa rakip kalelerde yüksek bir etki yaratamadı. Özellikle Milan, bu konuda çok zayıf kaldı. Ama olay savunmaya geldiğinde onlardan iyisi - İtalya'da - şu an yok. Her ikisi de ligin ilk 3 haftasında yalnızca 1 gol yedi ve kalesinde en az isabetli şut gören takımlar da yine onlar: Milan 8 - Inter 9. Mesele derbi olduğunda tüm öngörüler anlamını yitirse de bu derbi, savunma sanatlarının sergilendiği ve ilk sızıntıyı veren tarafın kaybedeceği bir derbi olacak gibi görünüyor.