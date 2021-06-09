YORUM | İsviçre, Euro 2020'de ne vadediyor?

Vladimir Petkovic, İsviçre’nin başında üçüncü büyük macerasına çıkıyor.

YORUM | Emre Sarıkuş @the_emres

1992’de Avrupa Şampiyonu olan Kızılyıldız’ın ya da İtalya 90’da çeyrek finalde penaltılarla Arjiantin’e elenen Yugoslavya Milli Takımı'nın fotoğrafına bakanlar derin bir iç çeker. Bir ekolü temsil eden bu güçlü takımlar 90’larda Balkanların yaşadığı iki büyük savaşla yerle bir oldu.

Avrupa haritası ve nüfus dağılımı da yeniden şekillendi. Yugoslavya dağılırken en çok göç alan ülkelerden biri İsviçre’ydi. Yarım milyondan fazla Balkan göçmeni, sonraki 10 yıl İsviçre’de daha iyi bir hayatın kapılarını araladı. O ailelerden birçoğunun futbola yönlendirdiği çocukları da zaman içerisinde İsviçre Milli Takımı'nın iskeletinin önemli bir parçasını oluşturdular.

Sadece onların değil, Manuel Akanji, Denis Zakaria, Breel Embolo gibi Afrika kökenli çok sayı da oyuncunun varlığı da İsviçre’yi teknik ve fiziksel gücün birleşimini yansıtan özel bir ekip haline getirdi. 80’ler ve 90’larda fazlasıyla muzadrip oldukları teknik ve fiziksel yeterlilik konularının üstesinden gelmiş gözüken İsviçre, Köbi Kuhn ve Ottmar Hitzfeld ile başladığı 2000’lerin ilk yirmi yılını son 5 senedir takımın başında bulunan ve Bosna Savaşı’ndan beş sene önce İsviçre’ye yerleşen Sırp hoca Vladimir Petkovic ile tamamladı.

Genel Bakış

1996’dan bu yana altı Avrupa Şampiyonası’nın dördüne katılan ancak sadece Euro 2016’da gruplardan çıkabilen İsviçre, önceki turnuvalara göre bu turnuvaya daha iddialı katılıyor. Kırmızı beyazlılar, eleme grubunda oynadığı 8 maçta 17 puan toplayarak lider olarak finallere direkt katılım hakkı kazandı.

Bu başarı ve yakalanan güçlü jenerasyon İsviçre’yi bu kez daha iddialı bir konuma getirdi. Takımın en son şekillenen kadrosunda Bundesliga’da oynamış veya halen oynayan 17 oyuncu bulunuyor.

Son Avrupa Şampiyonası ve akılda kalanlar

Vladimir Petkovic yönetiminde katıldığı Euro 2016’da defansif açıdan daha etkili gözüken İsviçre, pozisyon üretmekte zorlandığı bir turnuva oynamıştı. 10 kişi kalan Arnavutluk’u 1-0 yenen kırmızı beyazlılar, Romanya ile 1-1, Fransa ile de 0-0 beraber kalarak gruptan çıkmış ve son 16 maçında karşılaştığı Polonya ile de yine normal sürede 1-1 berabere kalıp penaltılarda 5-4 kaybederek kupadan elenmişti.

Kadro seçimi ve taktik

İsviçre Milli Takımı önceki turnuvalara göre daha fazla seçenekli bir kadroyla EURO 2020’ye katılıyor. 3-4-1-2 taktiğini kullanan ve top rakipteyken klasik bir beşli formasyonu tercih eden Vladimir Petkovic, hücumda Haris Seferovic, orta sahada Remo Freuler, Granit Xhaka, Denis Zakaria; savunma hattında Manuel Akanji, Nico Elvedi ve Fabian Schar gibi oyuncularla özellikle oyunun merkezinde fiziksel açıdan üstünlük kurmaya çalışıyor.

Dayanıklılığı yüksek iki kanat beki Kevin Mbabu ve Ricardo Rodriguez’in hem geri üçlüye hem de merkezdeki ikiliye verdiği destek ve forvet arkasındaki Xherdan Shaqiri’nin dinamizmine serbestiyet tanıyan gezgin rol, geçişlerde İsviçre’yi tehlikeli bir takıma dönüştürüyor.

Odak

Haris Seferovic. 29 yaşındaki golcü oyuncu geride kalan sezonun özellikle ikinci yarısında sonlara doğru büyük bir çıkış yakaladı ve 22 golle sezonun en çok gol atan ikinci oyuncusu oldu.

Ritmini yakaladığında gücü, hava hakimiyeti ve tek vuruşlardaki ustalığıyla fark yaratan bir bitirici olan Seferovic, ceza sahasında kendisine alan yaratma becerisi sayesinde, kanat ortaları ve iç koridordan gelişen ataklarda rakip savunmalar için çok büyük bir tehdit oluşturuyor.

Teknik Direktör

Vladimir Petkovic İsviçre’nin başında üçüncü büyük macerasına çıkıyor. Vasat futbolculuk kariyerinin ardından futbolu bıraktığı Bellinzona’da bir yardım kuruluşunda görev yaparken takım çalıştırmaya başlayan Petkovic’in kısa süren Türkiye ve İtalya maceraları dışında tüm teknik direktörlük kariyeri İsviçre’de geçti.

Petkovic 30 yıl önce Saraybosna’dan İsviçre’ye geldiğinde ülkenin en iyi göçmen oyuncusu Kubilay Türkyılmaz’dı. Şimdi birbirinden yetenekli Arnavut, Boşnak, Kamerun, Şili, Kongo, Hırvat, Fildişi, Nijerya, İspanyol ve Türk asıllı oyunculara sahip göçmen bir teknik direktör olarak İsviçre’nin yükselişini bir dereceyle taçlandırmak peşinde.

Tahmin

Çeyrek final.

Fikstür

12.06.2021 - Bakü

Galler - İsviçre

16.06.2021 - Roma

İtalya - İsviçre

20.06.2021 - Bakü

İsviçre - Türkiye