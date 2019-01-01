YORUM | İpler Galatasaray'ın elinde

Deplasmanda alınan her puanın altın değerinde olduğu A Grubu'nda Galatasaray, kesinlikle şikayet etmeyeceği bir skorla İstanbul'a dönüyor.

| Can Doğan

Maçın ilk 5-6 dakikasındaki fırtınasını hasarsız atlatan , ilk yarının geri kalanında daha fazla pas yapan ve topla oynayan taraf oldu.

İki takım da birbirleriyle oynadıkları maçlarda alınacak her puanın çok önemli olması sebebiyle etkili hücum silahlarına rağmen kontrollü bir oyun tercih etti.

Belhanda’nın yokluğunda onun görevini paylaşan Jean Michael Seri ve Mario Lemina, ilk yarı özelinde sahanın her yerinde kendilerini gösterseler de, oyun kurma açısından beklenen etkiyi yaratamadılar.

Pas sayısı ve topla oynama yüzdesi açısından temsilcimizin gerisinde kalan Club Brugge ise ilk yarıda Dennis ve bazı pozisyonlarda etkinliğini artıran Federico Ricca ile etkili olmaya çalıştı.

Rakibinin baskı yapmak istediği zamanlarda soğukkanlılığı elden bırakmayan Fatih Terim’in öğrencileri kısa paslarla Club Brugge’ün istediği fırsatları vermedi.

Nicelik yerine nitelik anlayışını benimseyen ekibi, sarı kırmızılılara oranla daha fazla pozisyon bulmayı başardı. Galatasaray’ın ilk yarıdaki tek önemli pozisyonu ise Mitrovic ve Mata ikilisinin hataları sayesinde kaleci Simon Mignolet ile karşı karşıya kalan Ryan Babel’in şutu oldu. Bu şut aynı zamanda mücadelenin ilk yarısı boyunca iki takım için de kaleyi bulan tek denemeydi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı, ilk yarının kopyası gibiydi. Ev sahibi ekip yine iyi bir başlangıç yaptı. Bu sefer de kalesinde devleşen Fernando Muslera, önce Dennis’e ardından Okereke’ye izin vermeyerek kalitesini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu iki pozisyonun ardından Club Brugge’ün oyunu kendi yarı sahasında kabul etmeye karar vermesinin ardından Galatasaray, hakimiyeti ele aldı. Sarı kırmızılı ekip skoru değiştirebilecek pozisyonlara girse de, bu pozisyonları sonlandırma konusunda aynı başarıyı sergileyemedi.

Club Brugge'de ise atakların olgunlaşmasındaki en önemli isim olan kaptan Ruud Vormer'in neredeyse her pozisyonda takım arkadaşlarının kararlarından mutlu olmadığını belirten hareketleri, temsilcimizin rakibi ne kadar iyi analiz ettiğini gösterdi.

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Özellikle kart cezası sebebiyle uzak kaldığı formasına kavuşan Jean Michael Seri, Lemina'nın oyundan çıkmasının ardından komutayı ele aldığı dakikalarda ilerisi için sarı kırmızı renklere gönül vermiş taraftarlara umut ışığı oldu.

Bu zorlu grupta, daha yeni form tutmaya başlayan Galatasaray'ın deplasmanda aldığı 1 puanın öneminin farkına fikstür ilerledikçe varacağız. Onlar kağıt üzerinde yanına 3 puan yazdığı bu maçta istediğini alamadı. Galatasaray, İstanbul'da rakibi karşısında beklenen skoru alırsa, en azından UEFA biletini cebine koyma yolunda büyük bir avantaj sağlayacak.

Avrupa'da güçlü rakiplerin korkulu rüyası olup bizi başarılara alıştıran sarı kırmızılı ekip, kadrosundaki ahengi sağlarsa tarihe yeni bir sayfa açması imkansız değil.