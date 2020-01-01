YORUM | İngilizler'e yeni Premier Lig: Belarus

İngiltere Premier Lig izleyicileri, koronavirüs salgınında gözlerini futbolun kalbinin attığı tek yere; Belarus’a çevirdi.

YORUM: Nizaar Kinsella | ÇEVİRİ: Rezzan Yetiş

Bazı İngiliz taraftarlar, koronavirüs pandemisi sırasında Avrupa’da devam eden tek lig olan Belarus Premier Ligi ile İngiltere Premier Lig’in boşluğu dolduruyor.

Dynamo Brest, Belarus Premier Ligi’ne artan bu ilgi sayesinde sanal biletler satmaya dahi başladı.

Bu sanal biletler için taraftarlar yaklaşık 20 sterlin ödedi ve Dinamo Brest’in 8 Nisan Çarşamba günü Shakhtyor’u 2-0 mağlup ettiği Belarus Kupası yarı final maçını seyretti. Bu sanal biletler, onlara kulübün mağazasında %10 oranında bir indirim de sağladı. Aynı zamanda sanal bilet alan taraftarların fotoğrafları tribünlerdeki koltuklara yapıştırıldı.

Daha fazla takım

Kulübün İngiliz taraftarlarının Facebook’ta açtığı sayfa sayesinde sanal bilet girişimi başlatıldı ve biletlerden elde edilen gelirin Belarus’taki koronavirüs yardım derneklerine bağışlanmasına karar verildi.

İngiltere’de bir IT çalışanı olan ve aynı zamanda kulüp üyesi olan Viny Eagle, sanal bilet girişimi ile maç günü heyecanını yaşıyor olmalarının kendisi ve birçok arkadaşı için karantina günlerinde büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu söyledi:

Bir taraftar kulübü üyesi olan İngiliz IT çalışanı Viny Eagle, Belarus’ta sanal bilet girişimi ile sağlanan maç günü deneyiminin, ülke çapındaki karantina sırasında hem kendisi hem de birçok arkadaşı için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu söyledi:

Goal’e konuşan Eagle, Brest tribünlerindeki yerini nasıl aldığını şöyle anlattı:

“Dynamo Brest’i desteklemek aptalca ve şaka yollu bir şeydi. Maçları izlerken Facebook’ta bir grup kurduk. Orada birçoğumuz maçlar hakkında konuşup evde tıkılı kaldığımız günlerde eğlenceli vakit geçiriyoruz. Kulübün videolarını izleyerek komik tezahüratlar yazmaya bile başladık. Dynamo Brest, bizim grubumuzu görünce bizimle iletişime geçti ve kulübün bir parçası olarak hissetmemiz için ellerinden geleni yaptılar. Vitaly dye bir taraftar bize ulaştı ve stadyumda canlı video yayını açarak bize gerçekçi bir deneyim yaşattı. Bize stadyum turu attırdı, sonrasında kulüpteki bir organizatör aracılığıyla bize sanal bilet almayı teklif ettiler. Biz de bu fırsatı değerlendirdik, sonuçlar inanılmazdı. Yüzümüzün net göründüğü fotoğraflar istediler ve İngiltere’de hangi takımı desteklediğimizi sordular. Ben dedim ve fotoğrafımı gönderdim. Şu anda Arsenal formalı fotoğrafım tribünlerdeki ön koltuklarda yerini aldı.”

“En sonunda Sky Sports’a, ulusal TV kanallarına ve kulübün resmi kanallarına çıktık. Böyle bir şeyin parçası olmak çok keyifliydi. Bilet gelirlerinin yardım amaçlı kullanılması da ligi izlemeye devam etmemiz ve kulübü daha fazla ciddiye almamız için bir motivasyon oldu. Salgın bittikten sonra Belarus’a veya Avrupa’da oynayacakları bir deplasman maçına gitmeye karar verdik. Salgın süresince oradakilerle çok fazla bağlantı kurduk. Biz çok eğleniyoruz, umarız onlar da aynı şekilde hissediyordur.”

“Ayrıca orada oynanan futbol, benim sevgili Arsenal’imin son dönemde oynadığı oyundan çok daha iyi. Bu maçlar, biraz daha uzun sürecek gibi duran salgın sırasında evdeki günlerimizi daha da aydınlattı.”

Belarus futbolunu uluslararası düzeye taşıyan Rukh Sport Management'tan Andrej Sisko, Goal’e verdiği röportajında şöyle konuştu:

“Dünya futbolunun geçirdiği bu zor günlerde futbolseverlerin gerçek bir futbol maçına katılabilmelerini sağlamak istedik. Futbolun dünya çapında ne kadar çok sevildiğini biliyoruz. Stadyumdan binlerce kilometre uzaktaki taraftarlara maçı tribünden izleme keyfini yaşatmak istedik.”

“Sanal bilet satmaya başladığımızda insanların çok fazla soru soracağını fark ettik. Bu yüzden biletleri almak isteyen dünyadaki tüm Dynamo Brest taraftarlarına sosyal ağlar üzerinden yardım ediyoruz.”

“Dünyadaki tüm hayranlarımızı sevdiğimizi göstermek istiyoruz. Salgının sona ermesinden sonra hep birlikte rakiplerimizi yenebilir ve diğer ülkelerdeki kulüplerle dostluk kurabiliriz.”

Ülkede koronavirüs sebebiyle ölümler artmaya devam ettikçe spor organizasyonları konusunda Avrupa’nın geri kalanından farklı bir tutum sergileyen Belarus yetkilileri eleştirilerin odağı oldu. Belarus’ta Covid-19 yüzünden bugüne kadar 16 kişi öldü ve 95 bin 808 kişi enfekte oldu.

Belarus hükümeti bu pandemiyi bir ‘psikoz’ olarak nitelendirse de stadyumdaki taraftarlar için sosyal mesafe önlemleri uygulamaya başladı. Hükümetin bu tutumuna karşın taraftarların maçlara olan katılımı düşük seviyelere ulaştı.

Futbolcular için uluslararası bir organizasyon olan FIFPro, Belarus’ta sporun devam etmesinin “anlaşılmaz" olduğunu söyledi. Ancak Belarus Premier Ligi’nin dünya çapında popülarite kazanması sebebiyle Belarus Futbol Federasyonu Başkanı Uladzimir Bazanaw bu eleştirilere pek kulak asmadı. Belarus devlet kanalına konuşan Bazanaw, “Kritik bir durum yok; bu yüzden liglere devam ediyoruz. Ne UEFA ne de FIFA bize baskı uygulamıyor. Kararları kendimiz alıyoruz. Ayrıca sezon sonuna kadar oynamaya devam edeceğimizi söylemiyoruz. Eğer tehlikeli bir durum oluşursa lige ara veririz” ifadelerini kullandı.

O güne kadar dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar Dynamo Brest’in maçlarına sanal bilet aracılığıyla katılmaya devam edebilecek…