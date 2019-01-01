YORUM | Hücum bu sefer savunmayı taşıyamadı

Fenerbahçe'nin hücum etkinliğini sınırlayan Alanyaspor, sarı lacivertli ekibin sezon başından bu yana var olan savunma zaaflarını iyi değerlendirdi.

| Can Doğan

Teknik direktör Ersun Yanal, yedek kulübesinde 3 tane stoper olmasına rağmen karşısında da Zanka’nın yanında Jailson’u tercih ederek başladı.

Hazırlık maçlarının çoğunda sahada olan Murat Sağlam’ı düşünmeyen Yanal, Isla’nın sakatlığının ardından elinde kalan tek sağ bek olan Nabil Dirar’ı sol bekte, orta sahadaki en formda isimlerinden Ozan Tufan’ı ise sağ bekte kullandı.

Erol Bulut’un gittiği her yerde takımına aşılamayı başardığı sistem ve sağlamlık Alanyaspor’da da muntazam bir şekilde işlemeye devam ediyor. karşısına net bir planla çıkan Alanyaspor, maçın ilk yarısında geride beklemesine rağmen, sahaya çok iyi yayıldı. Sarı lacivertli ekibin hücumlarının bel kemiği olan Max Kruse’ye topu her aldığında iki oyuncuyla baskı yapan Erol Bulut’un öğrencileri, Alman oyuncunun etkinliğini kısıtladı.

Gazişehir karşısında 74, , ve Andorra maçlarında 90’ar dakika oyunda kalan 39 yaşındaki Emre Belözoğlu’nun sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarılması ve Ozan Tufan’ın sağ bekte oynamasından dolayı Tolga – Luiz Gustavo ikilisine emanet edilen Fenerbahçe orta sahası, Kruse’ye alınan önlemlere çare bulamadı ve ofansif açıdan yetersiz kaldı.

Fenerbahçe, aradığı boşlukları çok iyi kapatan Alanyaspor’un savunmasını aşmak için kanatlarını çalıştırmak istedi. Ancak sadece Garry Rodrigues ve Nabil Dirar’dan oluşan sol kanadın tercih edilmesi çeşitliliği azalttı ve sarı lacivertlilerin istediği atakları bulmasını engelledi.

Alanyaspor kalesinde golü gördükten sonra daha önde pres yapmaya başladı ve maçın kaderini değiştirdi. Fenerbahçe savunma dörtlüsünden üç oyuncunun kendi mevkisinde oynamaması ve kaleci ile olan iletişimsizliği ev sahibi ekibin attığı gollerin yaratıcısı oldu.

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İlk golde Zanka – Altay ikilisi, ikinci golde Jailson, üçüncü golde ise Ozan’ın bireysel hataları Fenerbahçe’nin öne geçtiği maçta 3-1 geriye düşmesine sebebiyet verdi.

İlk maçına çıkan Luiz Gustavo, takımla olan uyumunu tam olarak sağlamamasına rağmen geçer not aldı diyebiliriz. Diğer bir yeni transfer Deniz Türüç ise oyunda kaldığı 68 dakika boyunca, ilk yarıda Max Kruse'ye yaptığı orta dışında varlık gösteremeyerek hayal kırıklığı yarattı.

Ligin ilk 3 haftasında Fenerbahçe’nin atak oyunu ve alınan puanlar nedeniyle göz ardı edilen defansif eksiklikler, Emre Belözoğlu’nun yokluğunda gözler önüne serilmiş oldu. Önümüzdeki haftalarda Ersun Yanal’ın oynanan 4 maçtan gerekli dersleri çıkarıp aynı hataları tekrarlamaması sarı lacivertlilerin çıkış yolu olacak.