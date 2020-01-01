YORUM | Guardiola, Klopp'un Liverpool'undan daha iyi olabileceğini gösterdi

Manchester City, Liverpool’u farklı geçerken izleyenleri etkilemeyi başardı. Manchester United ise formunu korudu.

YORUM: Alex Keble | ÇEVİRİ: Can Doğan

Gelecek sezon Premier Lig'de şampiyonluk yarışında var olabilecek takımlar yavaş yavaş kendini belli etmeye başladı. Büyük bir savaş bizleri bekliyor...

her ne kadar ligin bitimine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmiş olsa da, karşısında bozguna uğradıklarını inkar edemeyiz.

Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi inadını sürdüren , 'nin 'a yenilmesiyle birlikte puan farkını azalttı.

Daha fazla takım

Jose Mourinho ise sorunlarını çözmekten uzak bir görüntü çizdi. , deplasmanda Sheffield United'a 3-1 yenilmekten kurtulamadı.

İşte 32. maç haftasının taktiksel hikayeleri:

Manchester City'nin kontra atakları, Pep'in Klopp'u nasıl mağlup edebileceğini keşfettiğini gösteriyor

Liverpool'un, şampiyonluk kutlamalarının fiziksel etkilerini üzerinden atamadığını veya motivasyonlarının az da olsa düştüğünü gösterdiği maçta, savunma hattında yaşanan sorunlar dikkatlerden kaçmadı.

Liverpool, ilk golü yiyene kadar fena bir oyun sergilemese de, Manchester City üstünlüğü aldıktan sonra bir daha arkasına bakmadı.

Pep Guardiola, takımından topu kaptıktan sonra bir araya gelip istediği mükemmel takım şeklini oluşturmalarını istemiş.

Guardiola, normalde kontra atakları ve hızlı oynamayı pek sevmez. Çünkü bu tür ataklar kafasındaki takım şeklini bozar ve bu durum da onun gibi takıntılı ve kontrol delisi bir adam için hiç de iyi olmaz.

Ancak Liverpool maçında Raheem Sterling, Phil Foden, Gabriel Jesus ve Kevin De Bruyne maç boyunca Andrew Robertson ve Trent-Alexander Arnold'ın arkalarında bıraktığı boşlukları hedef aldı.

De Bruyne maç içerisinde sayamayacağımız kadar fazla sayıda Foden ve Sterling'i topla buluşturmayı başardı.

Hiç şüphe yok ki, Guardiola'nın bu değişik taktiksel kararı ile Klopp karşısında sonunda çalışan bir yol bulduğunu söyleyebiliriz.

Tottenham'ın düşük enerjisi, Ndombele'nin önemini Mourinho'ya gösterdi

Jose Mourinho, Sheffield mağlubiyetinin ardından kendi kararlarının başarısızlığına rağmen, her zamanki gibi oyuncularını suçladı: Bu sefer ki sebep ise yeterli motivasyona sahip olmamalarıydı.

Kontra atak oyununu seven Mourinho, Bramall Lane'e çıkarken Steven Bergwijn, Heung-Min Son ve Lucas Moura'yı serbest bir şekilde Harry Kane'e pozisyon yaratmak için kullandı.

Ancak, Sheffield United oyuncularının derinde durması ve birlikte hareket etmeleri, Mourinho'nun bütün planlarını bozdu. Tottenham'ın orta sahada Sheffield'ın bu yapısını bozabilecek, öndeki dörtlüye gerekli boşlukları yaratabilecek bir oyuncuya ihtiyacı vardı.

Bu tanım tam olarak Tanguy Ndombele'ye uyuyor.

Fransız oyuncu Sheffield karşısında 71. dakikada oyuna girerken, maç çoktan Tottenham'ın ellerinden kayıp gitmişti. Ndombele'nin ilk 11'de başlamasına ve kendine güvenen bir teknik direktöre ihtiyacı var.

Manchester United'ın yakaladığı formun arkasındaki gizli kahraman: Nemanja Matic

'ı rahat mağlup eden Manchester United, birçok açıdan gelecek için umut verdi.

Mason Greenwood'un harika performansını golle süslemesi, Luke Shaw ve Aaron Wan-Bissaka ikilisinin yaptığı hücum koşuları United'ın uzun zamandır aradığı ve sonunda bulduğu iki olumlu gelişmeydi.

Ancak bunların dışında yeterli övgüyü almayan ama çok önemli bir faktör daha var: Nemanja Matic'in performansı...

Pogba ve Fernandes gibi kaliteli partnerleriyle birlikte sahada yer alan Matic, enerjik ve odaklanmış gözüktü. Son iki maçta gösterdiği performansla hem toplu hem de topsuz oyunda Solskjaer'in sisteminde hayati bir öneme sahip olduğunu kanıtladı.

Rakibin kontra ataklarını savuşturan Sırp oyuncu, saldırganlığıyla United'ın ileride kurduğu baskıyı devam ettirmesini sağladı. Genel olarak yan paslarla oynamasına alıştığımız Matic'in artık topu ileriye oynadığını görüyoruz.

Chelsea'nin bildiğimiz kusurları neden Werner ve Ziyech'e ihtiyaç duyduklarını bir kez daha gösterdi

Frank Lampard'ın taktiksel zekası "Big Six" maçlarında zaman geçtikçe arttı ama West Ham United yenilgisi bir kez daha gösterdi ki Chelsea'nin üstün oynaması gerektiği maçlarda hala sorunları var. Bu ilk kez olmadı, son kez de olmayacak.

Lampard hala Giroud ve Abraham rotasyonunu doğru şekilde kullanamıyor.

Maçta Chelsea adına görünen tek olumlu şey Christian Pulisic'in bireysel kalitesiydi.

West Ham'ın galibiyet golü, Chelsea'nin orta sahasının bütün zaaflarını ve iki stoper arasındaki iletişimsizliği gözler önüne serdi. Marcos Alonso'nun kötü oyunu da izleyenler ve yorumcular tarafından eleştirildi.

Frank Lampard'ın tarzının değişmeyeceğini düşünürsek, Chelsea'nin istenilen seviyeye gelmesi için Werner ve Ziyech tek başlarına yeterli olmayacaktır. Aynı zamanda Chilwell ve yeni stoperlere de ihtiyaçları olduğunu söyleyebiliriz.

Ancelotti ve Rodgers arasındaki taktiksel düello aradan sonraki en iyi maçı izlettirdi

- karşılaşmasında Brendan Rodgers ve Carlo Ancelotti, 90 dakika boyunca birbirlerinin hamlelerine cevap verdi.

Leicester'ın maça 4-5-1 taktiğiyle başlaması James Maddison'ın etkinliğini azalttı. 4-4-2'yi tercih eden Everton'da daha derinde oynayan Anthony Gordon, Jamie Vardy'nin orta saha oyuncularıyla bağlantısını kopardı.

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Richarlison ve Gordon'ın iyi oyunu Everton'ın ilk yarıyı 2-0 önde kapatmasını sağladı. Brendan Rodgers, ikinci yarıya Kelechi Iheanacho ile başlayarak 4-3-1-2'ye döndü. Ancelotti ise buna 4-5-1 ile karşılık verdi.

Ancelotti'nin bu hamlesi işe yaramadı ve Leicester, Iheanacho ile farkı 1'e indirdi. Bu golün ardından 5-3-2'ye dönen Everton'da Vardy - Iheanacho ikilisinin karşısına fazladan bir stoper daha koymuş oldu. Leicester'da Rodgers, Ayoze Perez'i de oyuna alıp hücum etkinliğini artırmaya çalışsa da, maçı kazanan 2-1'lik skorla Everton oldu.

İki teknik direktörün bu taktiksel kapışması bizlere aranın ardından oynanan en iyi maçı izlememizi sağladı.