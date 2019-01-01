YORUM | Göztepe 2019-2020 sezon değerlendirmesi: İkinci şans

İzmir temsilcisi geçtiğimiz sezonu ip üstünde tamamlayarak Süper Lig'e tutundu. Ancak Göz Göz bu uzun maratonda artık daha iddialı olmak zorunda.

YORUM | Merve Yenidünya

Süper Lig'de inişli çıkışlı bir sezonu geride bırakan , şampiyonluk yarışındaki takımları sürpriz skorlarla mağlup ederek Beşiktaş, , ve 'ye çelme takmıştı. Ancak bu takımlara karşı gösterdiği performansı diğer mücadelelere yayamayınca taraftarına sıkıntılı günler yaşattı. Geçtiğimiz sezon ligde adeta ölüm kalım mücadelesi veren İzmir ekibi, çalkantılı geçen küme düşme potasında son hafta Ankaragücü'nü mağlup ederek lige tutundu. Sarı kırmızılılar bu kez istikrarını sürdürüp taraftarlarına geçen sezonu unutturmak ve gibi bir çıkış yakalayarak 'ni zorlamak isteyecektir.

Kadro

Adama Traore, Yoan Gouffran ve Tayfur Bingöl gibi isimlerle yollarını ayıran İzmir temsilcisi, kadrosunu 10 isimle takviye etti. Yeni transferlerde öne çıkan üç isim bulunuyor: Eren Derdiyok, Hüseyin Bulut ve Bubacarr Sanneh.

Geçtiğimiz sezonu 'da tamamlayan Eren, devre arasında kadro dışı kalarak sezonun geri kalanını forma giymeden tamamladı. 2018-19 sezonunun ilk yarısında sarı kırmızılı formayla ligde 13 maça çıkan Türk asıllı İsviçreli futbolcu, bu mücadelelerde 7 gol atarken, bir de asist yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta forma şansı bulan tecrübeli santrfor, 2 kez ağları havalandırdı. Ocak ayından beri forma şansı bulamayan 31 yaşındaki oyuncu, önümüzdeki sezon aynı renkler altında bu kez Göztepe arması için mücadele edecek ve takımının gol yollarında Deniz Kadah ve Cameron Jerome ile forma rekabetine girecek.

İzmir ekibinin bir diğer yeni transferi ise U19 takımından kadrosuna kattığı Hüseyin Bulut. Henüz 20 yaşında olan ve İzmir ekibiyle 5 senelik sözleşme imzalayan gurbetçi oyuncu, Tamer Tuna'dan şans bulması halinde kendini gösterme fırsatı yakalayacak.

Ön plana çıkan üçüncü isim ise Bubacarr Sanneh. 24 yaşındaki Gambiyalı stoper, Kadu'nun da takımdan ayrılmasıyla daralan stoper rotasyonu için önemli bir transfer. Geçtiğimiz sezon Anderlecht formasıyla ligin ilk yarısında 9 maça çıkan, bir kez de rakip fileleri havalandıran Sanneh, Göztepe savunması için kritik bir isim olabilir.

Teknik direktör: Tamer Tuna

2017-18 sezonunda çalıştırdığı Göztepe'den geçtiğimiz sezon başında ayrılan Tamer Tuna, 9 aylık bir aranın ardından Şubat'ta yeniden takımın başına getirildi. Tuna, 2017-18 sezonunda başarılı bir performans sergilemiş ve ligi 46 puanla 6. sırada tamamlamıştı.

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Taraftarın sevgilisi haline gelen 43 yaşındaki teknik direktör, ligin ikinci yarısında başına geçtiği sarı kırmızılı ekip ile düşme potasında verdiği amansız mücadeleyi son haftada aldığı 3 puan sayesinde mutlu sonla noktalamıştı. Süper Lig'den ayrılmaya niyeti olmayan Tamer Tuna için gelecek sezon oldukça önemli bir hale geldi. Tamer Tuna ve öğrencileri, bu kez lige tutunmak için değil, Avrupa'ya doğru bir yolculuk için hazırlanacak ve ligin sürpriz ekipleri arasında yerini almaya çalışacak.

Beklentiler

Ligin tek İzmir temsilcisi olan Göztepe için bu sezon hayati bir önem taşıyor. Geçtiğimiz 2 sezonki gibi sadece zirve yarışındaki kulüpleri yenmek, Göztepe'nin ateşli taraftarı için yeterli olmayacaktır. Sarı kırmızılı ekibin amacı, bu kez tıpkı geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor'un başardığı gibi Avrupa biletini kapmak olacak. Bunun için yapmaları gereken en önemli şey ise, Süper Lig gibi zorlu ve uzun bir maratonda istikrarı sağlamak.