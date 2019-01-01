YORUM | Görünmez paslar: Jean Michael Seri

Galatasaraylı taraftarların umutsuzluğa kapıldığı dönemde sarı kırmızılıların imdadına transferine hiç imkan verilmeyen bir isim yetişti.

| Burakhan Işık @burakhanisik

Ryan Babel, Adem Büyük, Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı, Valentine Ozornwafor… Yeni sezona üst üste 3. ve toplamda 23 şampiyonluğa ulaşma parolasıyla başlayan , bu isimlerle kadrosunu güçlendirdi. Geçtiğimiz sezon kısıtlı kadro rotasyonuyla tamamlayan sarı kırmızılılar, her ne kadar şampiyonluğa ulaşmış olsa da Şampiyonlar Ligi’nde tarihinin belki de en kolay grubunu 4 puanla 3. sırada tamamladı. Şampiyonluk yolunda ise Fatih Terim’in kulübeye döndüğünde önündeki seçenekler 1 ya da 2 isimle sınırlıydı. maçı öncesinde “İki hedef göstermiştim. Biri Ocak, diğeri Haziran. Ocak adımını attık, Haziran'da da tamamlayacağız.” diyen Terim, bu değişimi kulübeden başlattı. Sarı kırmızılılar, ilk 11 için transfer edilen Ryan Babel haricinde kadrosunu 4 futbolcuyla güçlendirdi. Transferi an meselesi olan Okan Kocuk da cabası…

Oyunu rakip yarı sahada oynayan, hareketli bir orta sahaya sahip olmak isteyen Terim, ilk 11’deki değişimi bu bölgeden başlattı. Ndiaye’nin inişli çıkışlı performansından memnun olmayan tecrübeli teknik adam, Senegalli futbolcunun yeniden kiralanmasına izin vermedi. Orta saha takviyesi için gözünü ’nın Arjantinli maestrosu Ever Banega’ya diken sarı kırmızılılar, pazarlık masasından bir futbolcu eksik döndü. Galatasaraylı taraftarların umutsuzluğa kapıldığı dönemde sarı kırmızılıların imdadına transferine hiç imkan verilmeyen bir isim yetişti: Jean-Michael Seri

2015’te transfer olduğu Nice’te Claudio Puel’in ellerinde zirveye ulaşan Seri, 3 yıl içinde Avrupa’nın en gözde orta sahalarından birine dönüştü. Geçtiğimiz sezon ’a transfer olan Fildişili orta saha, 1 milyon euro’ya transfer olduğu Nice’e 30 milyon euro kazandırarak takımdan ayrıldı. Fulham’ın yolunu tutmadan 6 ay önce ’nın kapısından dönen Seri için Xavi şu sözleri kullanmıştı: "Kısa ve uzun pasları, taktiksel zekası, oyun organizasyonu üst seviyede. Kısacası öyle bir oyuncu ki, Barcelona DNA'sı için gerekli olan tüm özelliklere sahip."

Puel’in ve Lucian Favre’nin takımlarında defansif oyun kurucu olarak görev alan Seri, bu görevin üstesinden hakkıyla gelmeyi başardı. Kaleciden başlayan ataklarda takımını 1. bölgeden 2. bölgeye taşıyan Seri, top rakibe geçtiğinde ise kesici rolü üstlendi. Öyle ki Seri, Nice’teki son sezonunda ’in hem en çok topla buluşan hem de en çok sahipsiz top kazanan 2. oyuncusu konumundaydı.

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2017/2018 sezonunda Seri İstatistik Gol 2 Asist 6 Topla Buluşma 3118 Pas %90,4 Şut pası 66 Sahipsiz Top Kazanma 187 İkili mücadele %52,1

Hücumda ise Seri’nin meziyetlerini en iyi eski hocası Puel tanımlıyor: “Seri, modern futbolun gerekliliklerini yerine getirmemizi sağlıyor. Sahada görünmez paslar atıyor.” Çocukluğundan bu yana idol olarak Xavi’yi gördüğünü söyleyen Fildişili yıldız, sahanın diğer yarısında da meziyetlerini ortaya koymakta eksik kalmıyor. 2017/2018 sezonunda 60 şut pasıyla Ligue 1’in zirvesine yerleşen Seri, geçtiğimiz sezon ise 57 şut pasıyla Fulham’ın en iyisiydi. Fernando ve Ndiaye ise geçtiğimiz sezonu toplamda 40 şut pasıyla tamamladı.

1 - Premier Lig'in 2018/19 sezonunda Fulham formasıyla topla en fazla buluşan (2004), en fazla isabetli pas (1385) ve şut pası (57) atan oyuncu Jean Michael Seri'ydi. Dinamo. pic.twitter.com/zkWPs0p81A — OptaCan (@OptaCan) 17 Temmuz 2019

Galatasaray'a ne katar?

Üçlü orta sahasını iki 8 numara ve bir 6 numaradan oluşturmak isteyen Terim’in ön ikilisi birbirine hiç de yabancı değil. Fatih Terim’in Seri tercihinde Fildişili futbolcunun Belhanda ile Nice’te yakaladığı uyumun etkisini de göz ardı edemeyiz. Rakip yarı sahada topa sahip olmak isteyen bir Galatasaray’da Seri ve Belhanda gibi hem pasör hem de dinamik iki orta sahaya sahip olmak sarı kırmızılıları lig seviyesinin çok üstüne taşıyacaktır. Bu ikili aynı zamanda sağlayacakları özgürlük alanıyla Feghouli ve Babel gibi iki yaratıcı ayağı da skor katkısı olarak üst seviyelere çıkarabilir. Ancak savunma anlamında katacaklarından bahsetmemiz için, sarı kırmızılıların yapacağı 6 numara transferini beklememiz gerekiyor.